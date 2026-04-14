「みきゃん」と同じ年・15周年の瀬戸内アロマ「媛香蔵」がいよてつ高島屋で期間限定ショップを開催！母の日ギフトや新商品「冷感ジェル」先行発売

三洋興産株式会社新商品 期間限定ショップ at いよてつ高島屋 １F

■概要

HimeーKagura媛香蔵

三洋興産株式会社（本社：松山市）が展開する芳香ブランド「媛香蔵（Hime-Kagura）」）は、2026年4月18日（土）～5月1日（金）まで、いよてつ高島屋にて期間限定ショップを開催いたします。会場では母の日ギフトの販売に加え、これからの季節に心地よく使える新商品「冷感ジェル」を先行販売いたします。今回の期間限定ショップでは、瀬戸内・愛媛の柑橘を活かした香りのアイテムを通じて、「贈る」「癒す」「涼しさを楽しむ」という３つの体験を提案します。

about us■媛香蔵ブランド１５年の節目

「Hime-Kagura媛香蔵」は、瀬戸内の豊かな自然と丁寧なくらしの中で育まれている、愛媛発のアロマブランドです 。ブランドが誕生した2011年は、愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」が誕生した年でもあります。同じ年に産声を上げ、地域の柑橘とともに歩んできた15年 。地元の皆さまに支えられながら、その香りと品質を磨き続けてまいりました 。 今回の期間限定ショップでは、目前に迫った「母の日」のギフトや、ゴールデンウィークの帰省・観光客に向けた愛媛・松山ならではの手土産を豊富に取り揃え、日頃の感謝を込めて皆さまをお迎えいたします 。

母の日ギフト例■母の日ギフト

母の日に向けた限定セットには、人気のハンドクリームとリップバーム、柔らかなハンカチタオルを組み合わせました。毎日使いやすいアイテムをそろえながら、感謝の気持ちを自然に伝えられる内容となっており、贈る人にも受け取る人にも心地よいギフトとして提案します。

■みきゃんパッケージの限定セット

愛媛らしさを感じられるみきゃんパッケージのハンドクリーム限定セットもご用意しました。親しみやすいデザインと実用性の高さで、地元の方はもちろん、観光客やギフト需要にもおすすめしやすい商品です。見た目のかわいらしさと、毎日使えるアイテムとしての魅力を兼ね備えています。

新商品 モイスチャーブーストハンドクリーム CITRUSBouquet みきゃんパッケージ新商品 シルキータッチクールジェルみきゃんパッケージ■新商品「冷感ジェル」シルキータッチクールジェル

これからの季節に向けた冷感ケアの新商品。４月末に正式リリース予定の新作を、会期途中＜４月25日（土曜日）＞より、いち早く手に取っていただける機会として、先行販売いたします。瀬戸内シトラスの爽やかな香りにひんやりとした使い心地を重ねたアイテムで、初夏に向けた新しい心地よさを提案します。

■期間限定ショップ 開催概要

Hime-Kagura媛香蔵

会期： 2026年4月18日（土）～5月1日（金）

※最終日は17：00閉場

場所： いよてつ高島屋1階化粧品売場特設会場（西エスカレーター南側）

（〒790-8587 愛媛県松山市湊町5丁目1ー1）

主な取扱商品： エッセンシャルオイル、シトラスアロマミスト、ハンドクリーム、リップバーム、バスパウダー、ハンドソープ（詰め替え用）ほか

■引き続き、瀬戸内の自然とともに歩むブランドとして、丁寧に地域の魅力を香りとともにお届けしてまいります。

【会社概要・お問い合わせ先】

三洋興産株式会社 〒791ー8041 愛媛県松山市北吉田町393ー2

担当：専務取締役 飯尾 健一

Tel： 089-974-5552 ／ Fax： 089-974-5530

url ：https://kagura-store.com