AIでeラーニング制作と採点添削を加速　ネットラーニングが研修業務を大幅に効率化する新機能を提供開始

株式会社ネットラーニング

株式会社ネットラーニング（本社：東京都、代表取締役会長CEO：岸田 努）は、累計導入社数7,569社、累計学習者数約1億1,750万人の実績を持つ教育サービスの提供を通じて培ったノウハウをもとに、eラーニングコンテンツ内製化サービス「ContentsPRO(https://www.netlearning.co.jp/platform/insourcing.html#contentspro)」において、AIを活用した新機能「eラーニングAI生成機能」を2026年4月14日に販売開始およびリリースいたします。また、既に提供中の「AI作問補助機能」との連携により、コンテンツ制作から問題作成までを効率化するAI支援環境を実現しました。

AI機能で高品質かつ学習効果の高いeラーニングコースを自動生成可能に

さらに、当社が提供するeラーニングコース(https://www.netlearning.co.jp/learning_space/)においては、新たに「自由記述設問のAI採点添削機能」を2026年4月14日より販売開始し、４月末日より順次提供開始いたします。これにより、記述式問題の採点・添削を24時間365日実施可能とし、学びの高度化に対応します。

なお、本機能は2026年4月15日～17日に東京ビッグサイトで開催される「NexTech Week【春】(https://www.netlearning.co.jp/event/nextech2026_spring/)」にて初公開されます。

＜背景＞

人的資本経営の重要性が高まる中、企業では研修の内製化や高度化のニーズが急速に拡大しています。今回のAIによる新機能で以下の課題を解決し、研修業務全体の効率化と高度化を実現します。

”解決する課題”

・コンテンツ制作にかかる工数負担

・テスト問題作成の手間

・記述式問題の採点ならびに添削の24時間365日タイムリーな対応

＜ContentsPROのAI支援（研修・制作担当者向け）＞

今回のアップデートにより、ContentsPRO(https://www.netlearning.co.jp/platform/insourcing.html#contentspro)では「制作」と「出題」の工程をAIが一体的に支援し、企業の教育コンテンツ内製化を大幅に効率化します。

１. eラーニングAI生成機能（新機能）

図：ContentsPROのAI生成機能でeラーニングを作成

PDF・PowerPoint・Wordなどの既存資料をアップロードするだけで、AIがeラーニングコンテンツを自動生成します。イントロダクション、レッスン、テスト（設問）までを含む構成を生成し、従来人手で行っていた工程も自動化することで、制作工数の削減と品質の均一化を実現します。

生成コンテンツは編集可能で、学習要素の追加や調整にも柔軟に対応します。AI作問補助機能と組み合わせることで、設問のみの追加生成も可能です。

２. AI作問補助機能（提供中）

図：ContentsPROのAI生成機能でeラーニングコース内の問題を生成

レッスン内容やキーワードをもとにAIがテスト問題を自動生成します。条件変更による再生成にも対応し、効率的かつ質の高い問題作成を実現します。既に提供されている当機能とAI生成コンテンツとを組み合わせることで、より高度な学習設計が可能となります。

＜eラーニングでの自由記述回答に対するAI採点・添削：受講者向け＞

当社が提供するeラーニングコースにおいては、新たに以下の機能を提供開始いたします。

図：eラーニングコースAI採点添削機能の流れ

１.自由記述設問 AI採点添削機能（新機能）

記述式問題に対してAIが採点・添削を行い、即時フィードバックを提供します。これにより従来の人手に依存していた添削業務を自動化し、24時間対応かつ迅速な採点・添削を実現し、学習者一人ひとりに最適化された学習支援が可能となります。

図：AI採点添削例

AI採点添削機能は、当社が提供する定額制eラーニング「LearningSpace(https://www.netlearning.co.jp/learning_space/)」で提供しているeラーニングコースから順次機能を提供開始いたします。

＜NexTech Weekへ出展 AI新機能を初公開＞

本機能は、2026年4月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイトで開催される「NexTech Week【春】(https://www.netlearning.co.jp/event/nextech2026_spring/)」にて、初公開いたします。

当社ブースでは以下の内容をご体験いただけます。

・AIによるeラーニングコンテンツ自動生成

・AI作問補助機能による問題生成

・AI採点添削機能による採点と添削例

【日時】2026年4月15日（水）～17日（金）10：00～17：00

【場所】東京ビッグサイト（西展示棟） ブース番号：11-63



◆VIP招待！来場者登録フォーム（無料）

課長職以上または取引権限をお持ちの責任者の方は、お得な特典付きVIP

招待券を以下URLよりお申込みください。

・VIP用ご招待URL：https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1605507306892866-MIW

☆VIP特典：VIPラウンジがご利用可能です。商談や休憩でお使いください。☆



◆当社からご招待！来場者登録フォーム（無料）

・ご招待URL：https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1605507306775242-PKD

◇当社特設サイト （大きな地図掲載あり） https://www.netlearning.co.jp/event/nextech2026_spring/index.html

■今後の展開

今後もネットラーニングは、AI技術を活用した機能強化を継続し、企業の教育DX推進と人材育成の高度化を支援してまいります。

※自由記述設問 AI採点添削機能は当社提供のeラーニングコースにおける機能であり、ContentsPROの機能ではありません。



■会社概要■

会社名：株式会社ネットラーニング

所在地：東京都新宿区西新宿7-2-4 小田急新宿喜楓ビル3階

代表者：代表取締役会長CEO 岸田 努

設立：1998年

事業内容：教育・研修・学習デジタルソリューションサービス

URL：https://www.netlearning.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ネットラーニング マーケティング・広報 佐々木 美和

e-mail：pr-netlearning@nl-hd.com Tel：03-5860-6111