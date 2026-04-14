EcoVadis社のサステナビリティ評価で「シルバー」メダルを獲得

株式会社ソシオネクスト

[横浜発、2026年4月14日] 株式会社ソシオネクスト(Socionext Inc.)は、ビジネスサステナビリティ評価のグローバルリーダーであるEcoVadis社(本社：フランス)のサステナビリティ評価において、全評価対象企業の上位15%以内に与えられるシルバーメダルを獲得しました。当社は、特に「環境」「倫理」「持続可能な資材調達」での改善により、全体の上位12％の評価を受けました。

EcoVadisのサステナビリティ評価は、国連グローバル・コンパクトの10原則、国際労働機関(ILO)の条約、グローバル・レポーティング・イニシアティブ(GRI)の基準、ISO26000の基準など国際的なサステナビリティ基準に基づき行われています。「環境」「労働と人権」「倫理」「持続可能な資材調達」の4つの中核的なテーマおよび21のサステナビリティ基準により判定されます。2007年の設立以来、世界185カ国、250業種、15万社以上の企業がこの評価を受審しています。

ソシオネクストは、「Together with our global partners, we bring innovation to everyone everywhere.」というミッションのもと、サステナビリティへの取り組みを重要な経営課題と位置付け、事業活動を通して気候変動等の環境問題や社会課題の解決に真摯に取り組むとともに、ステークホルダーとの相互コミュニケーションに努め、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

ソシオネクスト サステナビリティ :https://www.socionext.com/jp/sustainability/EcoVadis公式ウェブサイト :https://ecovadis.com/

ソシオネクストについて

株式会社ソシオネクスト(Socionext Inc.)は、SoC (System-on-Chip) のグローバルサプライヤーです。「Entire Design」および「Complete Service」の提供による独自の「Solution SoC」ビジネスモデルを確立し、自動車、データセンター、ネットワーク、スマートデバイス、産業機器を始めとする先進テクノロジー分野におけるシリコンパートナーとして、お客様の製品やサービスを差異化する機能、性能、そして品質を提供することで世界のイノベーションに貢献しています。

ソシオネクストは横浜市に本社を置き、日本国内、アジア、米国およびヨーロッパの各拠点において製品開発および販売活動をグローバルに展開しています。詳しくは https://www.socionext.com/jp/(https://www.socionext.com/jp/)をご覧ください。

記載されている会社名、製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。プレスリリースに記載された内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社ソシオネクスト

【報道関係者お問い合わせ先】

株式会社ソシオネクスト 広報IR室

https://www.socionext.com/jp/contact/