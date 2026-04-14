おとりよせネットなどを運営するアイランドのECサイト「Aima (アイマ)」が1周年！人気の「モッタイナイビーフ」の特別福袋や送料無料キャンペーンを4月14日から展開

アイランド株式会社

おとりよせネット、フーディストノート、朝時間.jpなどのライフスタイルメディアを運営するアイランド株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：粟飯原理咲 https://www.ai-land.co.jp/ ） は、2025年4月にオープンしたキッチン雑貨やお取り寄せグルメなどを販売するオンラインストア「Aima（アイマ）」の1周年を記念し、期間限定の特別キャンペーンを開催いたします。今回は食と暮らしを彩る3つの特別企画を展開いたします。

「Aima（アイマ）」は20年以上にわたり培ったメディア運営の知見とユーザーとのつながりを活かして立ち上げました。今後も日々の生活を楽しみ、心地よい時間を大切にするきっかけを提供してまいります。

■「Aima」1周年記念 3つの特別企画の概要

【開催期間】2026年4月14日（火）～5月15日（金）

【詳細】https://ailand-market.jp/blogs/special/1st-anniversary

（1）数量限定「モッタイナイビーフ福袋」販売

オープン以来、シリーズ累計販売数が3,000個を突破した商品「モッタイナイビーフ」が数量限定の特別な福袋に。おうち焼肉やごちそうごはんにうれしいラインナップです。



・【1万円福袋】モッタイナイビーフ福袋4点セット

焼肉用和牛入りモッタイナイビーフ（500g）を必ず含み、ローストビーフやすき焼き用肉などが入った、初めての方におすすめのセットです。

https://ailand-market.jp/products/8999079116931

・【2万円福袋】モッタイナイビーフ福袋6点セット

焼肉用和牛入りモッタイナイビーフ（1kg）や黒毛和牛A4ランク以上の「塊肉」、Aima未発売のコンビーフなど、通常より2,000円お得な豪華セットです。



https://ailand-market.jp/products/9001898639491

（2）条件達成で「送料無料キャンペーン」

該当商品の購入条件が達成されると送料無料になるお得なキャンペーンです。

（3）「Aima」公式Instagramフォロー＆いいね」キャンペーン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1653/table/221_1_3a69fccc5328ce9ff99385df01bcfb92.jpg?v=202604141151 ]

「Aima」公式Instagramアカウントをフォローし、対象の投稿に「いいね」をしていただいた方の中から、抽選で16名様に便利な調理アイテムをプレゼントいたします。さらにWチャンスとして「Aima」の商品がお得に購入できる15%オフクーポンが抽選で10名様に当たります。



公式Instagram（@aima_onlinestore）：https://www.instagram.com/aima_onlinestore/

※各キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合があります

※福袋は数量限定です

※送料無料条件はショップごとに異なります

※Instagramキャンペーンの詳細は対象投稿をご確認ください

■「Aima（アイマ）」について（https://ailand-market.jp/）

＜オープン経緯＞

当社は「みんなの暮らしを、もっと楽しく、わくわく、心地よく」をビジョンに掲げ、20年以上にわたりウェブメディアを中心に事業展開をしています。これまで培った知見とユーザーとのつながりを活かし、日々の生活を楽しみ心地よい時間を大切にするきっかけを提供したいという想いから、オンラインショップ「Aima」を2025年4月に立ち上げました。



＜名称について＞

「Aima」は、アイランド・マーケットの略称です。「Ai（アイ）」＝「わたし」や「愛」、「ma（マ）」＝「余白（ゆとり）」、「時間」、「だれかとのつながり」、「場所・空間」といった意味を込めています。



＜「Aima」の特徴＞

・各編集部が選りすぐった逸品をラインナップ

おとりよせネット、フーディストノート、朝時間.jpの各編集部が厳選した食品、雑貨、ファッションアイテムなどを販売しています



・限定商品やコラボ商品

料理家さんやお取り寄せグルメを販売する店舗との特別なコラボも予定しています

アイランド株式会社

「フーディストサービス（フーディストノート）」「おとりよせネット」「朝時間.jp」などのサービスをはじめ、イベントスペース「外苑前アイランドスタジオ」を運営しています。これまでありそうでなかった「こんなサービスがあったら、自分たちもみんなも嬉しい」サービスを考え、日々の生活が豊かになるサービスの提供を目指しています。



事業内容：

・「おとりよせネット」「フーディストサービス」「朝時間.jp」など、ライフスタイルメディアの運営

・料理インフルエンサープロモーション／料理インフルエンサーマーケティング事業

・食品ECサイト(オンラインショップ)の集客・販促支援、食を軸にした地域創生支援事業

・食品・飲料ブランドの公式SNS運用サポート

・キッチン雑貨やお取り寄せグルメなどを販売するオンラインストア「Aima」運営

・五感で楽しむ推し活イベントのプロデュース「推しタメ」事業

URL ：https://www.ai-land.co.jp/