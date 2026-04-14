ohpner、1年半足らずで日本最大のタクシーメディア「TOKYO PRIME」の広告取扱高日本3位に

ohpner株式会社

ohpner株式会社(https://ohpner.com/)(東京都渋谷区、代表取締役：土井 健)は、株式会社IRIS(https://www.iris.inc/)(本社：東京都港区、代表取締役：眞井 卓弥・戸田 鉄平)が運営する日本最大(※1)のタクシーメディア「TOKYO PRIME」(https://www.tokyo-prime.jp/)の2026年1月～3月の販売期間において、1年半足らずで広告枠の取扱高3位となりました。

ohpnerでは、近年急速に拡大し認知メディアとしてスタンダードの位置を確立したタクシーメディアの中でも、東京都内および日本全国で設置台数No.1のシェアを誇る「TOKYO PRIME」が提供する全ての広告メニューの取り扱いを2024年11月より開始。タクシーCM向けのクリエイティブ制作から広告配信、効果測定までをトータルでサポートしております。

■ タクシーメディア「TOKYO PRIME」について

タクシーメディア「TOKYO PRIME」( https://www.tokyo-prime.jp/ )

2016年6月に、No.1(※2)タクシーアプリ「GO」などを手がけるGO株式会社、インターネット広告技術企業として国内初DSPベンターとなった株式会社フリークアウト・ホールディングスの合弁会社として設立された株式会社IRISが運営するタクシー車内デジタル・サイネージ。

2026年4月現在、都内最大手の日本交通、帝都自動車交通など東京都内25,500台のタクシーを含む、全国主要36都市(※3)のタクシー、合計約71,000台の車両に搭載された高精細デジタル・サイネージで音声付動画を放映。タクシーで移動するビジネス層・富裕層にリーチすることが可能です。

本件に関する公式リリースはこちら：https://ohpner.com/news/20260414

※1 タクシーメディア各社の媒体資料記載の台数比較より。 2026年4月時点

※2 Sensor Tower調べ

-タクシー配車関連アプリにおける、日本国内ダウンロード数（App Store/Google Play合算値）

-調査期間：2020年10月1日~2025年12月31日

※3 北海道、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県、三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、広島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、沖縄県

■ ohpner株式会社について

ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。 モビリティ広告（旧アドトラック）、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。