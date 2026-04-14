【冬から爆売れ、楽天月間1位】累計50万枚の「垂れないブラトップ」シリーズから、吸汗・速乾ドライキャミソール新発売

ラディアンヌ株式会社

シリーズ累計販売数50万枚*を突破し、リニューアル前と比べて販売数量が3.7倍**を達成。2026年3月の楽天市場レディースファッション総合カテゴリーで月間1位を獲得した「垂れないブラトップ」シリーズ（ラディアンヌ株式会社：大阪府大阪市）から、汗や蒸れのストレスから解放する「吸汗・速乾仕様のドライキャミソール」を4月8日（水）より先行予約販売(https://item.rakuten.co.jp/radianne/bx3900ra/)を開始いたしました。

*2026年3月25日時点 **リニューアル前（2024年10月～2025年3月）とリニューアル後（2025年10月～2026年3月）の比較

・商品名：オールインワンブラトップ ドライキャミソール

・予約発売日：2026年4月8日（水）、本発売日：5月9日（土）

・予約販売ページ： https://item.rakuten.co.jp/radianne/bx3900ra/

異例のヒット：ブラトップなのに冬から売れ続け、楽天レディース総合1位へ

垂れないブラトップシリーズ「オールインワンブラトップシリーズ(https://item.rakuten.co.jp/radianne/cm00026/?s-id=top_normal_browsehist&xuseflg_ichiba01=10000736)」は、2025年8月に商品リニューアルを行い、販売数量3.7倍と急成長。多くのお客様に支持をいただき、本来は需要が落ち着くはずの2月から楽天市場レディースファッション総合週間ランキング1位を独走し、3月にはついに総合月間1位を獲得しました。予想を遥かに上回る反響により、現在、生産が追いつかず、お届けが遅れている状況を深くお詫び申し上げます。

■ 支持の理由：6,000件の「本音」を形にした設計

この裏には、旧モデルに寄せられた6,000件以上のレビュー分析があります。お客様に気軽に手に取っていただけるように低コストを維持しつつ「ホールド力・色味・着丈・素材」のすべてに徹底的にこだわり改善しました。その結果、多くのお客様に支持され、リピート買いをいただいております。

今回の新作「ドライキャミソール」もそのDNAを継承し、着丈やホールド力はそのまま。ブラトップで不満が出やすい「垂れ」と夏特有の「蒸れ」を、独自の寄せ上げクリップパッドと、吸水・速乾生地を採用することで同時に解消しました。

（関連リリース）https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000133345.html

【新製品ドライキャミソール】夏を美しく、快適に過ごせる4つの設計

1. 【究極のドライ感】汗ストレスから解放する「ダブルドライ構造」

表面だけでなく、肌に触れる裏面にも全方位に「吸水速乾生地」を採用。汗を瞬時に吸い上げ、放出することで、夏特有のベタつきや冷え、蒸れによる不快感を防ぐ。タグレス設計（プリントネーム）により、一晩中着ていても肌への負担を軽減した「究極のサラサラ」を実現しました。

2. 【妥協のないホールド力】「ブラトップ＝垂れる」を覆す寄せ上げ設計

独自開発の「左右一対型 寄せ上げクリップパッド」を搭載。パッド内の特殊な凹凸が、脇に流れがちなバストを中央へしっかり持ち上げます。薄着の季節、Tシャツ1枚のシルエットを美しく整えるバストメイクを叶えます。

3. 【服を綺麗に見せる】後ろ姿までフラットな「極薄ストレッチ」

もちっと肌に吸い付くさらりとした極薄生地が、背中や脇の段差をフラットに整えます。アウターに響きにくい設計のため、タイトなTシャツやブラウスのインナーとして最適。360度どこから見てもなめらかなシルエットを演出します。

4. 【着心地の解放】肩への負担を軽減する「高伸縮ストラップ」

よく伸びるストラップを採用し、肩への食い込みや痕残りを解消しました。肩への負担を軽減し、跡が残りにくい。「着ていることを忘れる」ほどの軽やかさで、自分を大切にできる解放感をお届けします。

予約販売キャンペーン

楽天市場限定で、4月8日から予約販売を開始しております。

どんどん暑くなっていく中、一人でも多くの方に体験いただくため、

予約期間限定の特別価格を設定いたしました。

先行予約期間： 2026年4月8日（水）～ 5月8日（木）17:59 ※5月10日（土）より順次発送

予約限定特典： 60%OFF

販売価格： 1,476円（税込） ※メーカー希望小売価格 3,690円

カラー： ブラック、ヌード

サイズ： S、M、L、2L、3L

販売ページ： https://item.rakuten.co.jp/radianne/bx3900ra/

商品開発者コメント

「1枚で着られる」ブラトップが増えた今、肌着本来の役割が失われつつあります。厚手の生地は汗を吸って重くなり、服の下でもたつく。そんな「肌着としての当たり前」が置き去りにされている現状に、私たちは危機感を感じていました。

目指したのは、汗や摩擦といった「肌へのストレス」をなくし、着ていることを忘れるほど自由になれる世界。下着に心を乱されず、目の前の時間に100%集中できる毎日です。

そこで誕生したのが、服を美しく見せる「機能」と、一日中続く「快適」を両立したブラキャミ。便利さのために肌触りを捨てず、楽さのためにラインも捨てない。肌と服、そして自信を整える、新しい肌着のスタンダードを届けます。

RADIANNEについて

ラディアンヌ株式会社は、2014年の創業以来「補正下着をもっと気軽に！」をビジョンに掲げ、従来は高額で特別な存在とされてきた補正下着を、誰もが日常的に楽しめるアイテムへと進化させてきました。

「Fair for Fun ― みんなで楽しむ美をつくる」をスローガンに、手に取りやすい価格、簡単に使える機能、幅広い年代に寄り添う商品開発を展開し、女性が「きれいになる過程」と「きれいになった自分」を楽しめる世界を目指しています。

また、お客様とともに商品を育てる姿勢を大切にし、実際に悩みを抱えるスタッフやユーザーの声を反映。合理性だけではなく、人の心を動かす誠実さと共感を軸に、社員・お客様・社会と共に、美しくなる楽しさをフェアに広げていきます。



【会社概要】

ラディアンヌ株式会社（https://radianne.co.jp/）

本社：大阪府大阪市都島区東野田町2丁目4－20 三井住友銀行京阪京橋ビル7階

事業内容：インナーウェア、美容雑貨、化粧品の製造及び小売