「春の花物語」開催（国営木曽三川公園 木曽三川公園センター）
ネモフィラ'インシグニスブルー'（2025年撮影）
岐阜県海津市の国営木曽三川公園 木曽三川公園センターにて、４月２５日（土）～５月２４日（日）の期間、「春の花物語」を開催します。
さわやかな水色のネモフィラ'インシグニスブルー'をはじめ、シャーレーポピー、カサバルピナスなど、春風に揺れる色とりどりの花々をお楽しみいただけます。
○期間中にご覧いただける花
ネモフィラ'インシグニスブルー'
ネモフィラ'インシグニスホワイト'
ネモフィラ'マクラータ'
カサバルピナス
花絵花壇（ネモフィラ×ビオラ）
ヒトツバタゴ（ナンジャモンジャ）
○マルシェイベント情報4/25.26「木曽三川公園キッチンカーパーティー SPRING 2026」
各日30台のキッチンカーが出店するほか、大道芸人のパフォーマンスやふわふわ遊具、スタンプラリーなど、食も遊びも楽しめるイベントです。
2025年秋開催時の様子
5/16.17「木曽三川わんこマルシェ」
犬用グッズの買い物や、バラエティ豊かなキッチンカーグルメを楽しめるマルシェイベントです。
2026年3月開催時の様子
5/23.24「木曽三川春のハンドメイド市」
雑貨、アクセサリーなどの手作り作品が並ぶハンドメイド市です。
2025年春開催時の様子
＜春の花物語＞
開催期間：４月２５日（土）～５月２４日（日）
開園時間：９：３０～１７：００
休園日：５月１１日（月）
会場：国営木曽三川公園 木曽三川公園センター
＊４月２５日～５月１７日の間の土日祝日は、公園北側の第２駐車場を歩行が不自由な方専用の「おもいやり駐車場」として運用いたします
イベントページ
https://www.kisosansenkoen.jp/~center/mkisosansenevent_haru.html
国営木曽三川公園 木曽三川公園センターについて
「木曽三川公園センター」は、愛知・岐阜・三重にまたがる国営木曽三川公園の拠点の一つです。
中央水郷地区の中心に位置し、木曽三川を一望できる高さ65ｍの展望タワーをシンボルとして、春はチューリップ、秋はコスモスが大花壇を彩り、冬は光り輝くイルミネーションが園内を飾ります。
季節ごとに彩られる大花壇、広大なしばふ広場、子どもたちに大人気の大型遊具、この地域特有の建物を再現した輪中の農家など、遊びからレクリエーション、学びまで、一年を通して多目的に幅広い年代の方に楽しんでいただけます。
＜所在地＞
〒503-0625 岐阜県海津市海津町油島255-3
＜開園時間＞※イベントにより変更あり
4月1日～6月30日 9:30～17:00
7月1日～8月31日 9:30～18:00
9月1日～11月30日 9:30～17:00
12月1日～2月末日 9:30～16:30
3月1日～3月31日 9:30～17:00
＜休園日＞※イベントにより変更あり
1・2・6月…毎週月曜日
3・4・5・7・9・10・11・12月…第2月曜日
8月…第4月曜日
※祝日の場合は直後の平日
年末年始（12/31、1/1）
***「洪水」「暴風」等の警報発令が伴う異常気象時や災害時は、臨時閉園となる場合があります。
＜お問い合わせ先＞
木曽三川公園管理センター
TEL 0584-54-5531 FAX 0584-54-5533
公園ホームページ：https://www.kisosansenkoen.jp/~center/index.html
Instagram：https://www.instagram.com/kisosansenpark/
Facebook：https://www.facebook.com/kisosansenpark/
X：https://x.com/dOMSRRtckmWpAm7