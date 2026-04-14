「春の花物語」開催（国営木曽三川公園　木曽三川公園センター）

一般財団法人 公園財団ネモフィラ'インシグニスブルー'（2025年撮影）

岐阜県海津市の国営木曽三川公園 木曽三川公園センターにて、４月２５日（土）～５月２４日（日）の期間、「春の花物語」を開催します。

さわやかな水色のネモフィラ'インシグニスブルー'をはじめ、シャーレーポピー、カサバルピナスなど、春風に揺れる色とりどりの花々をお楽しみいただけます。

○期間中にご覧いただける花

○マルシェイベント情報

ネモフィラ'インシグニスブルー'ネモフィラ'インシグニスホワイト'ネモフィラ'マクラータ'カサバルピナス花絵花壇（ネモフィラ×ビオラ）ヒトツバタゴ（ナンジャモンジャ）4/25.26「木曽三川公園キッチンカーパーティー SPRING 2026」

各日30台のキッチンカーが出店するほか、大道芸人のパフォーマンスやふわふわ遊具、スタンプラリーなど、食も遊びも楽しめるイベントです。

2025年秋開催時の様子5/16.17「木曽三川わんこマルシェ」

犬用グッズの買い物や、バラエティ豊かなキッチンカーグルメを楽しめるマルシェイベントです。

2026年3月開催時の様子5/23.24「木曽三川春のハンドメイド市」

雑貨、アクセサリーなどの手作り作品が並ぶハンドメイド市です。

＜春の花物語＞

2025年春開催時の様子

開催期間：４月２５日（土）～５月２４日（日）

開園時間：９：３０～１７：００

休園日：５月１１日（月）

会場：国営木曽三川公園 木曽三川公園センター

＊４月２５日～５月１７日の間の土日祝日は、公園北側の第２駐車場を歩行が不自由な方専用の「おもいやり駐車場」として運用いたします

イベントページ

https://www.kisosansenkoen.jp/~center/mkisosansenevent_haru.html

国営木曽三川公園 木曽三川公園センターについて

「木曽三川公園センター」は、愛知・岐阜・三重にまたがる国営木曽三川公園の拠点の一つです。

中央水郷地区の中心に位置し、木曽三川を一望できる高さ65ｍの展望タワーをシンボルとして、春はチューリップ、秋はコスモスが大花壇を彩り、冬は光り輝くイルミネーションが園内を飾ります。

季節ごとに彩られる大花壇、広大なしばふ広場、子どもたちに大人気の大型遊具、この地域特有の建物を再現した輪中の農家など、遊びからレクリエーション、学びまで、一年を通して多目的に幅広い年代の方に楽しんでいただけます。



＜所在地＞

〒503-0625 岐阜県海津市海津町油島255-3



＜開園時間＞※イベントにより変更あり

4月1日～6月30日 9:30～17:00

7月1日～8月31日 9:30～18:00

9月1日～11月30日 9:30～17:00

12月1日～2月末日 9:30～16:30

3月1日～3月31日 9:30～17:00

＜休園日＞※イベントにより変更あり

1・2・6月…毎週月曜日

3・4・5・7・9・10・11・12月…第2月曜日

8月…第4月曜日

※祝日の場合は直後の平日

年末年始（12/31、1/1）

***「洪水」「暴風」等の警報発令が伴う異常気象時や災害時は、臨時閉園となる場合があります。



＜お問い合わせ先＞

木曽三川公園管理センター

TEL 0584-54-5531 FAX 0584-54-5533

公園ホームページ：https://www.kisosansenkoen.jp/~center/index.html

Instagram：https://www.instagram.com/kisosansenpark/

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