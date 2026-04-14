【CanCamタイアップ掲載オーディション vol.6　グランプリ決定】コンテストの上位入賞は『CanCam』に掲載！

株式会社KIRINZ

株式会社KIRINZ（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：鵜池 航太）は、「有名になりたい人」の発掘を目的とした「CanCamタイアップ掲載オーディション vol.6」の結果を発表いたしました。コンテストの上位入賞者には、『CanCam』への掲載権が贈られました。

同社は、ライブ配信コンテスト『MODECON』の運営、ライブ配信者（以下，ライバー）の育成・マネジメント事業、Z世代をターゲットとしたマーケティング事業を展開しています。

■「CanCamタイアップ掲載オーディション vol.6」について

人気女性ファッション誌『CanCam』と、当社が運営するモデルコンテスト「CanCamタイアップ掲載オーディション」の6度目となるタイアップが実現。

本コンテストは、トレンドに敏感で、自らが流行の発信源となって、世の中に影響を与えられる、次世代のロールモデルを発掘するコンテストです。

対象者は18歳～29歳の女性となり、コンテストの上位入賞者には『CanCam』に掲載される特典が与えられました。

「CanCamタイアップ掲載オーディション vol.6」

公式サイト：https://slpcontest.com/swipe-lp/cancam62/

■「CanCamタイアップ掲載オーディション vol.6」グランプリ “Nico”さんの紹介

【趣味】

映画、ドラマ、アニメをネトフリで観ること

【みんなにまだ話してない実は〇〇なところ】

いつも配信で麦茶飲んでたけど、実はカクテルが好きなんです！

【今後の目標】

唯一無二のモデル、そして女優になる！

【応援してくれたファンへのメッセージ】

応援してくださったファンの皆様へ

「CanCam誌面タイアップオーディション vol.6」では、

本当にたくさんの応援をありがとうございました。

感謝してもしきれない気持ちでいっぱいです。

皆様のおかげでグランプリをいただき、

『CanCam』誌面に掲載という、

とても貴重な機会をいただくことができました。

この応援を決して無駄にせず、

「唯一無二のモデル、そして女優になる」という夢を

必ず叶えます。

これからも見守っていただけたら嬉しいです。

心から感謝しております。

Instagram：https://www.instagram.com/litianrinko

TikTok：https://www.tiktok.com/@nico30024

■準グランプリ “rio”さんの紹介

【趣味】

カメラ、ファッション、美容

【みんなにまだ話してない実は〇〇なところ】

絵がとても苦手ですが、学生時代は美術5で、書道は特待生でした

【今後の目標】

誰かの気持ちを少しでも良い方向に動かせられるような、影響力のあるモデルになりたいです。

【応援してくれたファンへのメッセージ】

応援してくださったみなさまへ

いつも本当にありがとうございます。

皆さまの応援があったから、諦めかけていた私の人生に希望が生まれました。『CanCam』に掲載していただけたことは私にとって一生の宝物であり、思い出です。これからも夢に向かって精一杯がんばります。これからもよろしくお願いいたします。

Instagram：https://www.instagram.com/riouuyu

■総合3位 “莉良”さんの紹介

【趣味】

ピアノ、バレエ、ダンス

【みんなにまだ話してない実は〇〇なところ】

以前のわさびの激辛配信がトラウマになってしまい、今ではわさびはごく少量しかつけられなくなりました。

【今後の目標】

モデルとしてのお仕事をたくさんさせていただくこと、毎日を楽しく生活すること、そして長い間お休みしている語学の勉強も頑張ること。

【応援してくれたファンへのメッセージ】

この度は雑誌『CanCam』に掲載していただくという、かけがえのない経験をさせていただくことができました。、これもファンの皆様の応援のおかげです。ありがとうございます。今後も活躍できるよう励んでまいります。よろしくお願いいたします。

SNS：なし

■株式会社KIRINZ（キリンジ）とは

「女子大生のマーケティング会社」として創業。オンライン配信ミスコン『MODECON』の運営事業、ライバーマネジメント事業を中心にライブ配信市場のシェアを拡大しています。また、ミスコン出場者、SNSer、女子大生と協創するマーケティングの新しいカタチをソリューションとして企業に提供していきます。「人類の可能性を引き出す ～挑戦できる社会をつくる～」というMVを掲げ、当社のスタッフ、当社に関わる人々が、「挑戦する」ことにおいて様々な分野で社会のために貢献できる世界を目指します。

■会社概要

名称：株式会社KIRINZ

代表：代表取締役CEO 鵜池 航太

所在地：東京都目黒区中目黒1丁目8-8 目黒F2ビル 1階

設立：2016年4月27日

URL： https://kirinz.tokyo/

MODECON ： https://modecon.jp/

JOSHIME!! ： https://joshime.com/

KIRINZライバー：https://kirinz.tokyo/liver/

＜当コンテストに関するお問い合わせ先＞

株式会社KIRINZ：小川

TEL：03-6432-9675 MAIL：contest@kirinz.tokyo