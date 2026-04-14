アライドアーキテクツが運営を支援する日本ロフトの中国SNSアカウントのフォロワー拡大

アライドアーキテクツ株式会社

データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計し、企業のマーケティングAXを支援するアライドアーキテクツ株式会社（本社：東京都渋谷区、取締役社長：村岡弥真人、証券コード：6081、以下「当社」）は、株式会社ロフト（東京都渋谷区、代表取締役社長：安藤公基、以下ロフト）向けに実施している中国SNS運用において、RED（小紅書）、Douyin（抖音）およびWeChat（微信）の公式アカウントを2023年7月より運用開始し、2026年3月末時点で合計約27.1万人のフォロワーに到達しました。2026年1月からはTikTokへの配信も開始し、国内向けにコンテンツの横展開の検証を進めています。

サービスページ：https://service.aainc.co.jp/global/service/inbound/

■運用開始から約2年8ヶ月でフォロワー合計約27.1万人に到達

当社は2023年7月より、ロフトの中国市場向けSNSとしてRED、Douyin、WeChatの公式アカウント運用を開始しました。

その結果、2026年3月末時点で

・REDフォロワー：約15.3万人

・Douyinフォロワー：約4.4万人

・WeChat フォロワー：約7.4万人

と、合計約27.1万人へと成長しました。（各プラットフォームのフォロワー数の単純合計）

■高いエンゲージメントを獲得した投稿事例

運用の中で、一部投稿において以下のようなエンゲージメントを獲得しました。（※1）

＜RED＞

・閲覧数：234.2万回

・保存数：1.5万

・いいね：5.8万

・コメント：725件

＜Douyin＞

・閲覧数：153.8万回

・いいね：9,712

・コメント：477件

・シェア数：4,875

■コンテンツの再活用によりTikTok展開

日本ロフト公式REDアカウントの投稿より

2026年1月より、REDおよびDouyinで成果の出たコンテンツを活用し、TikTokへの展開を開始しました。新規アカウントでありながら、約2ヶ月でフォロワー2,800人を獲得し、国内におけるコンテンツの横展開の検証を進めています。なお、一部コンテンツにおいては、TikTok上での再投稿により、それまで1,000~1,500回で推移していた視聴数に対し、約2.3万回の視聴数を記録するなど、コンテンツ横展開の有効性が示唆される結果が確認されました。

■月次PDCAによる改善体制

当社では、SNS運用を単なる投稿代行ではなく、継続的な改善を前提としたマーケティング施策として位置付けています。中国籍メンバーを含む体制で運用を行い、各投稿の閲覧数・インタラクション数・完読率／完視聴率などのパフォーマンスデータをもとに効果検証を実施しています。そのうえで、各プラットフォームの特性やトレンド動向を踏まえながら、テーマ設計、タイトルやサムネイルの改善など、成果向上に向けたコンテンツ最適化を継続的に行っています。

また、店舗イベントと連動したコンテンツの企画・制作を行い、オンラインとオフラインをつなぐ施策設計を実施しています。

■当社の今後の展望

今後は、各プラットフォームの特性やユーザー動向を踏まえた運用ノウハウの蓄積をさらに進めるとともに、コンテンツの再活用や横展開を通じて、企業のグローバル展開を支援し、海外市場における事業拡大に貢献してまいります。

＜インバウンドマーケティング支援・越境EC支援について＞

アライドアーキテクツは、中華圏をはじめ海外市場における企業のプロダクトやサービスの魅力を再定義し、インバウンドマーケティングおよび越境EC支援を、戦略設計から施策実行まで一気通貫で提供しています。

主な支援内容は以下の通りです。

・SNS・広告運用：RED、Weibo、WeChat、Douyin、Instagram、Facebook等の公式アカウント運用および広告配信、地図広告・クリエイティブ制作

・KOL／KOC・ライブコマース：クリエイターネットワークを活用したKOL・KOC施策、ライブ配信・ライブコマースの企画・運営

・AI・データ活用：市場調査、広告コンテンツ制作・最適化、チャットボット化などAIを活用したマーケティング支援

・CRM・顧客分析：自社プロダクト「Kaname.ax(R)︎」を活用し、顧客の声をAI解析してインサイトを抽出・活用

・越境EC支援：RED公式アカウント店舗（EC）の開設支援、決済・物流設計支援

サービスページ：https://service.aainc.co.jp/global/service/inbound/

■お問い合わせ

サービスに関するお問い合わせは以下よりお願いいたします。

https://service.aainc.co.jp/global/service/inbound/contact

＜株式会社ロフト 会社概要＞

＜アライドアーキテクツ株式会社 会社概要＞

＜アライドアーキテクツ株式会社とは＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58547/table/385_1_9e50e53aea591b729eeff82d21517cb6.jpg?v=202604141151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/58547/table/385_2_71bbbf1b1f366cb00df3fcf3fa8f2685.jpg?v=202604141151 ]

アライドアーキテクツ株式会社は、データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計することで事業成果の向上に貢献するマーケティングAX（※2）支援企業です。2005年の創業以来培った6,000社以上のマーケティング支援実績とUGCを始めとする顧客の声データ資産を活かし、独自開発のSaaS・SNS・AI技術とデジタル・AI人材（※3）を組み合わせた統合ソリューションで、企業のマーケティングAX実現を加速しています。

※1 数値は2026年4月1日時点の特定投稿における実績値の一例です。

※2 マーケティング領域におけるAIトランスフォーメーションのこと。AI技術やデジタル・AI人材（※3）によって業務プロセスや手法を変革し、データとAIの活用によって人と企業の新しい関係性を創出すること、と当社では定義しています。

※3 主にAI技術、SaaS、SNSなどのデジタルマーケティングに関連する技術・手法に精通し、それらを活かした施策やサービスを実行できる人材（AIマーケティング戦略立案者、生成AIプロンプトエンジニア、SNS広告運用者、SNSアカウント運用者、エンジニア、Webデザイナー、クリエイティブ・ディレクター等）を指します。

＊ 本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。