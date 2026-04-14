累計10億プレイのRobloxクリエイターとタッグ！NEC発ベンチャー「イグニサス」が、没入空間を活用した新たな企業PR施策を展開

イグニサス株式会社

日本電気株式会社（本社：東京都港区、以下、NEC）の新規事業創出スキームを活用して設立された没入型マーケティング企業、イグニサス株式会社（本社：東京都港区、以下 イグニサス）は、事業展開の第一弾として、NECが推進するオープンイノベーション活動「NEC Open Innovation」(注)のPR施策を行いました。

本施策では、世界総プレイ回数10億回を超えるRobloxのメガヒット作「顔から逃げるゲーム」等を開発した国内トップクリエイターであり、NECのOBでもあるマナト氏と強力に連携。2026年3月9日（月）から3月16日（月）までの期間限定で、同氏の展開する人気ワールド内に「NEC Open Innovation - 仕掛けよう、未来。」をテーマとした広告を展開。NECの技術DNAを受け継ぐイグニサスとトップクリエイターのタッグにより、Z世代・α世代に向けた新たな企業ブランディングを実現します。

■ イグニサス株式会社の事業概要について

イグニサス株式会社は、Roblox、Fortnite、VRChatなどの主要UGC型3Dプラットフォームを対象に、広告配信と効果計測を一体で提供するマーケティングソリューションを提供しています。人気UGCワールドへの広告出稿、3D空間上での高精度な広告効果計測、そして独自の世界観を表現する企業ワールドの制作を通じ、企業やプロダクトのブランディングと次世代顧客層からの認知獲得を強力に支援します。

■ 広告展開ワールドについて

本施策では、国内のRobloxユーザーから絶大な支持を集める2つの人気ワールド内で、NECのオープンイノベーションのキービジュアル・メッセージを自然に溶け込ませた広告を展開中。従来のアプローチではリーチが難しかったデジタルネイティブ層に対し、コミュニケーション機会を獲得しました。

また、本施策では広告の表示回数に加え、視認時間やユーザーの行動データを基に、3D空間における広告効果の可視化・計測も実施しています。

「顔から逃げるゲーム（Escape Running Head）」： プレイヤーが迫り来る顔から逃げ延びる、スリルとエンターテインメント性を兼ね備えた大人気アクションゲーム。

「アバターシミュレーター」： ユーザーが自身のアバターを自由にカスタマイズし、自己表現を楽しめる高機能シミュレーター。

■ クリエイタープロフィール

マナト氏（Robloxクリエイター）

日本を代表するトップRobloxクリエイター。代表作「顔から逃げるゲーム（Escape Running Head）」は、総プレイ回数10億回を超える世界的メガヒットを記録。2025年には「RCS TOKYO 2025 (Roblox Creator Series in Tokyo 2025)」で日本最優秀エクスペリエンス賞を受賞するなど、国内外で高い評価を得ている。

2014年にNECに入社し、テレコムキャリアビジネスユニットにて4Gコアネットワークの開発に従事した後、独立。

現在はそのテクノロジーの知見と卓越したクリエイティビティを掛け合わせ、Roblox領域の第一線で活躍中。

■ 今後の展開

イグニサスは今後、複数のUGC型3Dプラットフォームを横断した広告配信ネットワークの構築と、視認時間・視野角・接触行動など3D空間特有のデータを活用した広告効果の可視化および標準化を推進します。

これにより、企業が3D空間を継続的な広告メディアとして活用できる環境の整備を目指します。

■ イグニサス株式会社について

当社は、ベンチャーキャピタルであるGlobal Catalyst Partners Japanの新規事業創出支援モデル（SSIモデル）を通じ、NEC発の事業としてカーブアウト（分離・独立）する形で昨年11月に設立されました。NECの技術力・人材とベンチャーのスピード感を融合させ、新たな価値を創造します。



【会社概要】

会社名：イグニサス株式会社

所在地：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館7階

URL：https://ignithus.com/

代表者：小林大剛

事業内容：

UGC型3D空間を活用したマーケティングソリューションの提供（広告出稿、効果計測、企業ワールド制作等）

【本件に関するお問い合わせ先】

イグニサス株式会社 広報担当

Email：contact@ignithus.com

(注)



https://jpn.nec.com/innovation/index.html