【日本救急システム株式会社 / JEMS】香川県香川郡直島町における救急搬送業務開始のお知らせ

日本救急システム株式会社

JEMSは、2015年に日本で初めて、常備消防非設置自治体（常備消防を設置していない自治体）における救急搬送業務の民間受託を開始して以来、へき地・離島における病院前救急医療体制の構築に取り組んでまいりました。

これまでに宮崎県美郷町、徳島県勝浦町、沖縄県竹富町などで培ってきた知見と実績を活かし、このたび新たに香川県香川郡直島町において業務を開始する運びとなりました。直島町での業務開始により、JEMSの救急搬送業務受託は全国4自治体目となります。

香川県香川郡直島町は、地域住民の皆さまの暮らしを支える生活の場であると同時に、国内外から多くの方が訪れる地域でもあります。こうした地域特性を踏まえ、JEMSは、住民の皆さまはもちろん、来島者の皆さまにとっても安心できる救急体制の一翼を担えるよう、地域に根ざした救急搬送業務の遂行に努めてまいります。

香川支社直島救急事業部 事業部員

会社概要

会社名：日本救急システム株式会社

所在地：宮崎県東臼杵郡美郷町北郷宇納間401

設立日：2013年8月28日（2014年10月20日 株式会社救急教育出版より商号を変更）

事業内容：救急搬送業務受託事業、救急救命士国家試験対策教育事業

社員数総数：41名（役員含）

うち救急救命士40名

うち女性救急救命士12名

※2026年4月現在

JEMSが受託する救急搬送業務は、119番通報に対応し、自治体所有の救急車に救急救命士が乗車して現場に出場し、必要な救急救命処置を行いながら適切な医療機関へ搬送するものです。

医療事故防止と安全性の確保を重視し、救急救命士複数名体制による活動を基本としながら、地域の医療機関や関係機関と連携し、地域に適した病院前救急医療体制の構築に取り組んでまいります。

現在の主な受託先一覧（業務開始順）

JEMSは、現在以下の自治体等において救急搬送業務を受託しております。

宮崎県東臼杵郡美郷町

業務開始日：2015年6月1日（日本初となる救急搬送業務受託）

徳島県勝浦郡勝浦町

業務開始日：2017年4月1日（全国2例目となる救急搬送業務受託）

沖縄県八重山郡竹富町 西表島西部地区

業務開始日：2020年7月1日（全国3例目となる救急搬送業務受託）

香川県香川郡直島町

業務開始日：2026年4月1日（全国4例目となる救急搬送業務受託）

※ 2019年4月1日には、宮崎県美郷町において転院搬送専用救急隊を発足し、地域の搬送体制強化にも取り組んでいます。

JEMSは今後も、地域の皆さま、自治体、医療機関、関係機関の皆さまとの連携を大切にしながら、一つひとつの出動、一人ひとりの命と暮らしに真摯に向き合い、地域に信頼される救急体制の構築に誠実に取り組んでまいります。

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