美容看護師の給与中央値は「34.2万円」上位20％は“40万円超”に到達する構造が明らかに

株式会社メルヴィライ

美容看護師のキャリア支援サービス「美容看護師キャリア」を運営する株式会社メルヴィライは、1都3県（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）美容クリニックにおける看護師求人データを対象に、「美容看護師給与統計調査（2026年3月）」を実施しました。

本調査では、月給28万円以上（フルタイム相当）の求人データ105件を対象に、給与水準および分布構造を分析しています。

その結果、美容看護師の給与市場において、明確な“分岐ライン”が存在することが明らかになりました。

■ 調査の背景

美容医療市場の拡大に伴い、美容看護師の需要は年々高まっています。

一方で、給与水準については「高い」「クリニックによって差が大きい」といった印象論が先行しており、定量的な実態はあまり明らかになっていません。

本調査では、東京都内の美容クリニック求人を対象に、給与水準の分布とばらつきを定量的に分析しました。

■ 結論サマリー

- 中央値：342,500円（約34.2万円）- 上位20％ライン：約40.5万円- コアレンジ：32万円～40万円

本調査から、美容看護師の給与は「34万円前後を中心に、40万円を境に上位層へ分かれる構造」であることが確認されました。

■ 給与分布の特徴

給与分布の中心帯（IQR）を分析した結果、

- 下位25％：32万円- 上位25％：40万円

となり、約半数の看護師が「32万～40万円」のレンジに集中していることが分かりました。

また、パーセンタイル分析では、

- 下位20％：約31万円- 上位20％：約40.5万円

というラインが確認され、「40.5万円を超えると上位20％に入る」という構造が明確になっています。

■ 市場構造：一部の高給与層が平均を押し上げる

平均給与は355,463円となり、中央値を上回る結果となりました。

これは、一部の高給与層（50万円超）が平均値を押し上げていることを意味しており、美容看護師市場が「上位層のみが大きく稼ぐ構造」であることを示しています。

■ 市場構造：一部の高給与層が平均を押し上げる

平均給与は355,463円と、中央値を上回っています。

これは、一部の高給与層（50万円超）が平均値を押し上げていることを意味し、美容看護師市場が“右に歪んだ分布”を持つことを示しています。

■ セグメント別の分析

美容外科：高水準市場

美容看護師の給与分布（中央値/コアレンジ/上位20％）- 中央値：379,000円- 上位20％：415,000円- コアレンジ：346,250円～410,500円

美容外科は、全カテゴリの中で最も高い給与水準を示しました。

高単価施術（オペ介助・注入など）により、1人あたりの売上が高い構造が背景にあると考えられます。

美容皮膚科：安定市場

- 中央値：333,000円- 上位20％：380,000円- コアレンジ：310,000円～362,000円

美容皮膚科は、給与レンジが比較的狭く、均質で安定した市場構造となっています。

混合：設計依存市場

- 中央値：350,000円- 上位20％：409,000円- コアレンジ：320,000円～401,250円

混合型は、美容皮膚科（比較的安定）と美容外科（高水準）の両方を含むため、給与分布の幅が広がる傾向が確認されました。

■ 調査からの示唆

本調査により、美容看護師のキャリアにおいては、「スキルだけでなく、どの市場（診療領域）で働くか」が給与水準に大きな影響を与えることが明らかになりました。

同じ経験やスキルを持つ看護師でも、働く領域によって到達可能な給与レンジは大きく異なります。

■ 本調査の位置づけ

本調査は、公開求人情報をもとに実施したものであり、美容看護師の給与水準を定量的に把握するための基礎データとして位置付けられます。

今後は、スキルレベルや施術領域別の分析を行うことで、より精度の高いキャリア指標の構築を目指します。

■ 無料診断・情報配信（美容看護師向け）

美容看護師向けに、キャリアや市場情報を配信しています。

また、自身のスキルや市場価値を可視化する診断もご利用いただけます。

▼『美容看護師キャリア』の公式LINEはこちら

https://lin.ee/ur5pCCA

■ クリニック様向けのご案内

本調査データは、採用・給与設計の参考資料としても活用可能です。

美容看護師の採用やスポット活用についてもご相談を受け付けています。

▼『スポット看護』のサービス詳細はこちら

https://bnc.hp.peraichi.com/

■ 調査概要

調査名：美容看護師給与統計調査（2026年3月）

対象：美容クリニック求人105件

条件：月給28万円以上（フルタイム相当）

分類：美容皮膚科／美容外科／混合

■ 注記

※本調査は求人掲載情報をもとに作成しており、実際の支給額とは差異が生じる可能性があります。

※インセンティブ・賞与は含まれていません。

■ 会社概要

会社名：株式会社メルヴィライ

所在地：東京都中央区八丁堀2-30-16 丸高八丁堀ビル403

事業内容：美容医療領域に特化した人材支援・HRソリューション事業