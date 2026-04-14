TaTap、「UGCを増やしたい」「撮影を頼みたい」「広告を最適化したい」「内製化したい」の4大課題に応える新サービスをリリース

株式会社TaTap

株式会社TaTap（本社：東京都千代田区、代表取締役：富田 竜介、以下TaTap）は、SNSマーケティング支援をさらに強化する4つの新サービス「TaTap UGC Studio」「TaTap Creative Studio」「TaTap AD Studio」「TaTap Inhouse Studio」を2026年4月10日より提供開始いたしました。

■ リリースの背景

TaTapはこれまで、累計300アカウント・総フォロワー600万人超のSNS運用支援を通じて、企業のSNSマーケティング課題と向き合ってきました。その中で、特に多くの企業担当者から共通して寄せられていたのが次の4つの声です。

- 「UGCや口コミ投稿を増やしたいが、何から始めればいいかわからない」- 「SNS向けのクリエイティブを制作したいが、対応できる会社が見つからない」- 「広告費をかけているのにCPAが改善しない。全体最適の設計ができていない」- 「SNS運用を内製化したいが、ノウハウも体制もない」これらの課題に専門特化した形で応えるため、今回4サービスを新たにリリースするに至りました。

■ 4つの新サービス概要

(1) TaTap UGC Studio｜成果報酬型ギフティングでUGCを戦略的に創出

Instagram・X（旧Twitter）のインフルエンサーへ商品を提供し、リアルな口コミ投稿（UGC）を生み出すギフティング支援サービスです。インフルエンサーの選定・DM送付・やりとり代行から、生まれたUGCの広告・LP二次活用まで一気通貫でサポートします。

投稿が生まれた分のみお支払いいただく成果報酬型（8,000円～/件）のため、初めてギフティングに取り組む企業でもリスクを抑えてスタートできます。購入決定に口コミが影響するというデータが示す通り、UGCはブランドの比較検討～購入決定フェーズに強力に作用します。

サービス詳細：https://tatap.jp/lp/tatap-ugc-studio/

(2) TaTap Creative Studio｜SNS最適化撮影で「スクロールを止める」ビジュアルを制作

Instagram・TikTok・X・YouTube Shortsなど各プラットフォームの特性に合わせた写真・動画を制作するサービスです。アルゴリズムとユーザー心理を熟知したSNSマーケティング専門チームが撮影設計を主導し、「高彩度×高コントラスト×立体感」を実現するライティング・編集技術で、タイムラインで目立つクリエイティブをお届けします。

静止画・動画の同日収録に対応しており、1回の撮影で複数素材を効率的に取得可能。D2Cコスメブランドでのフォロワー増加率+38%、カフェの複数投稿で再生数20万回超など、幅広い業種で成果を出しています。

サービス詳細：https://tatap.jp/lp/tatap-creative-studio/

(3) TaTap AD Studio｜トリプルメディア統合戦略でCPA高騰時代に指名検索を最大化

獲得型広告のCPAが高騰する今、オウンド・アーンド・ペイドの三位一体戦略で「指名検索で勝つ」ブランドをつくるSNS広告運用サービスです。従来の広告運用はペイドメディアの部分最適に留まりがちでしたが、TaTap AD StudioはKGI（指名検索数の最大化）から逆算し、3つのメディアを統合設計する「全体最適」のアプローチを採用しています。 消費者が「SNSで保存→複数口コミを比較→指名検索で購入」という行動をとる現在、広告単体での最適化には限界があります。ギフティング起点のUGCを設計して生み、広告の黄金比率（ブランド広告・パートナーシップ広告・プロフィールアクセス広告）で配信することで、広告費をブランド資産へと転換します。また、AI検索がSNS上のUGCを参照・引用し始めている今、UGC資産の構築はAI時代のSEO対策としても機能します。

サービス詳細：https://tatap.jp/lp/tatap-ad-studio/

(4) TaTap Inhouse Studio｜累計300アカウント支援の知見でSNS内製化体制を構築

「代理店に外注しているが社内にノウハウが残らない」「自社でSNS運用できるようになりたい」という企業向けに、TaTapのSNS運用プロが6～12ヶ月間チームに伴走しながら内製化体制を構築するプログラムです。

戦略設計・コンテンツ企画・運用OJT・数値分析・ナレッジ移管まで一貫支援し、担当者が変わっても再現できる「自走できる体制」の構築をゴールに設計しています。月額20万円～、最低契約期間6ヶ月から。

サービス詳細：https://tatap.jp/lp/tatap-inhouse-studio/

■ 4サービスの組み合わせ活用について

4つのサービスは単体での利用はもちろん、組み合わせることで相乗効果を発揮します。たとえば「UGC Studio」でギフティング投稿を創出し、「Creative Studio」で制作した高品質素材とともに「AD Studio」のトリプルメディア統合戦略で配信、「Inhouse Studio」で社内運用体制を整えるといった活用が可能です。部分最適の寄せ集めではなく、SNSマーケティング全体を設計できる体制が整いました。

■ 代表取締役 富田 竜介 コメント

「多くの企業様とSNSマーケティングに向き合う中で、『何をどこに頼めばいいかわからない』という声を繰り返しいただいてきました。今回リリースした4つのサービスは、その課題に専門特化した形でお応えするものです。UGCの創出・クリエイティブの制作・広告の全体最適・内製化の伴走、それぞれを高い解像度で支援できる体制が整いました。SNSを『なんとなくやっている』状態から『成果が見える運用』へ、一緒に変えていけると確信しています。」

■ 無料相談について

各サービスの詳細・費用・事例については、オンライン無料相談にて個別にご説明しています。課題が明確でない段階でのご相談も歓迎しています。

▼ オンライン無料相談のご予約（完全無料・最短翌営業日ご連絡）

https://tatap.jp/consultation/ (https://tatap.jp/consultation/)

▼ 資料ダウンロード

https://tatap.jp/download/

■ 会社概要

会社名：株式会社TaTap

所在地：東京都千代田区神田猿楽町1-3-4 アルファビル3階

事業内容：SNSマーケティング支援（SNSコンサルティング・運用・プロモーション・クリエイティブ制作・インハウス化支援）

サービスサイト：https://tatap.jp/

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