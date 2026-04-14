【するがや祇園下里】京都・祇園の伝統飲料「ひやしあめ」を富士山麓へ。江戸時代から受け継がれてきた一杯を、極限に挑むランナーの力に。ー島田商事株式会社ブースで提供ー（Mt.FUJI100)

株式会社祇園下里

京都祇園の京菓子司「するがや祇園下里」（所在地：京都市東山区、代表：井上真由美）は、2026年4月24日（金）～26日（日）の3日間、富士北麓公園（山梨県富士吉田市）で開催される、日本最大級のトレイルランニングレース「Mt.FUJI 100」において、服飾資材総合商社である島田商事株式会社の協賛ブース（EXPO会場）にて、「ひやしあめ」濃縮1杯パック500個を協賛いたします。

「Mt.FUJI 100」スタートと同時刻の17時に撮影。京都四条大橋にて。「ひやしあめ／あめ湯濃縮1杯パック」

京都で受け継がれてきた甘味「ひやしあめ」が、いま極限のスポーツの現場へと広がろうとしています。本取り組みは、トレイルランナーが直面する、「食べられない」「からだが冷える」といった課題に対し、和菓子の視点から新たな選択肢を提案するものです。

ー 原点にある実体験 ー

当主はこれまで、ヨットや水球といった過酷な競技を経験してきました。

中でもヨット競技では、刻々と変わる自然の中で判断を委ねられる厳しさと「自分の身は自分で守る」という責任を、身をもって学びました。

その経験があるからこそ、長時間にわたり山中を走り続けるトレイルランナーの姿に、強い共感を抱いています。

「限界に近い状況でも、からだに負担をかけずに取り入れられるものを届けたい。」

その想いが、今回の協賛の原点です。

ー なぜ「ひやしあめ」なのか ー

「ひやしあめ」は、麦芽飴と生姜からつくられる京都の伝統的な飲み物です。

やさしい甘さで、食欲が落ちたときにも取り入れやすく、生姜が内側からからだを温めます。

素朴な原料でつくられているため、からだへの負担が少ないことも特徴です。

極限状態にあるランナーにとって、「無理なく摂れる」という点も大切な要素のひとつです。

ー 京都と富士山、異なる文化の接点 ー

今回の舞台である「Mt.FUJI 100」は、国内外から多くのランナーが集まる国際的な大会です。

富士山麓というダイナミックな自然環境の中で、京都の伝統がどのように受け入れられるのか。本協賛を通して、日本文化の新しい体験価値を生み出す試みでもあります。

ー 新たなフィールドへ ー島田商事株式会社との連携 ー

SDGs目標 14 海の豊さを守ろう、15 陸の豊さも守ろう をイメージしたカラーパッケージ

本取り組みは、当主が20年以上在籍した、島田商事株式会社とのつながりから実現しました。

同社は1887年創業の歴史を持つ、服飾資材の総合商社です。スポーツアパレルをはじめとする多くの製品の基盤を支え、競技者のパフォーマンスを“外側から”支えてきました。

「老舗でありながらベンチャーである」という考えのもと、常に新しい挑戦を続けている企業です。

当主は長年その価値観に触れてきました。

その姿勢は、するがや祇園下里が掲げる「伝統は守るだけでなく、今の時代に活かすもの」という考えとも重なります。

今回の協賛は、単なる商品提供にとどまらず、“外側から支える企業”と“内側から支える存在”が交わることで、ランナーに新しい価値を届ける試みです。

なお、本ブースにて提供される「ひやしあめ」は、濃縮タイプ1杯分パックを100円の寄付形式で提供され、収益は日本自然保護協会（NACS-J）へ寄付されます。

ランナーの皆さまの一杯が、その舞台である自然環境への保全へとつながる仕組みです。

ー 今後の展望 ー

過酷な環境の中でからだを動かし続けるランナーにとって、「何を口にできるか」はとても大切なことだと感じています。

自身の経験からも、極限に近い状況では、無理なくすっとからだに入っていくようなものが求められると実感してきました。

「ひやしあめ」は、京都の暮らしの中で受け継がれてきた、昔ながらの飲みものです。

関西以外ではまだなじみの少ない存在ですが、こうした環境の中でこそ、その価値を感じていただけるのではないかと考えています。

今後も、実際に手に取ってくださるランナーの皆さまの感覚を大切にしながら、この一杯を届けていけたらと思っています。

京都・祇園からそっと寄り添える存在として、「ひやしあめ - Hiyashiame -」の文化 を、これからも丁寧に伝えてまいります。

するがや祇園下里の外観。建物は明治28年に建てられ、京都市登録有形文化財に登録されている。

江戸時代・文政元年に総本家駿河屋の別家として創業。花街・京都祇園の末吉町に位置し、生姜など上質な素材をつかったお菓子は、芸舞妓さんをはじめ、芸事に従事される方々にも愛されてまいりました。素朴でありながらも、昔ながらの製法を大切に、今に受け継いでおります。



■ 会社概要

会社名：株式会社祇園下里（するがや祇園下里）

所在地：〒605-0085 京都府京都市東山区八坂新地末吉町79番・80番合地

代表者：井上 真由美

創業 ：1818年（文政元年）

TEL : 075-561-1960

URL ：https://gionshimosato.com/

Instagram : https://www.instagram.com/gion.shimosato/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社祇園下里／するがや祇園下里

担当 ：井上 真由美

MAIL：info@gionshimosato.com