料亭の味が、常温で3年。和の食、家庭画報ギフトに掲載。なぜ、缶詰が選ばれたのか。

和の食株式会社

和食は、本来その場で味わうものだった。

しかし今回、家庭画報が選んだのは「常温で3年保存できる和食」。

いつでも、どこでも食べられる。持ち帰れる和食という、新しい選択肢である。

「常温で長期保存できる利便性と、開けるだけで完成する和食」という点が評価されました。

大阪・木津市場発の高級和食缶詰ブランド「和の食 / WANOSHOKU」の缶詰3種が、日本を代表するライフスタイル誌・家庭画報のカタログギフト「美味便り 旬の美覚で彩る心躍る春夏の美味」2026年春夏号に掲載された。2026年4月8日より家庭画報のお買いものサイトにて販売開始する。

■ なぜ、家庭画報は「缶詰」を選んだのか

きっかけは、大阪商工会議所主催の展示会「買いまっせ」だった。

会場で試食した家庭画報の担当者は、その味に驚いたという。缶詰とは思えない--そう思うほどの完成度だった。

評価された理由は3つある。

一つ目は「味」。料亭で修業を積んだ職人が仕立てた一缶は、一般的な加工食品とは一線を画す。

二つ目は「利便性」。常温で約3年保存できる。贈った相手が自分のタイミングで、好きな場所で楽しめる。

三つ目は「コンセプト」。「和食という日本文化を贈る」という新しいギフトの提案が、家庭画報の読者層と合致した。

百貨店ギフト・高付加価値食品市場において、これほど明確な差別化要素を持つ食品は稀だ。家庭画報のバイヤーが動いた理由は、そこにある。

■ 購入情報

掲載誌

家庭画報 2026年春夏号「美味便り 旬の美覚で彩る心躍る春夏の美味」

販売開始

2026年4月10日（金）

販売期間

2026年4月10日～2026年10月31日

販売場所

家庭画報のお買いものサイト

セット内容

真鯛の柚子ソース・鮭のバタートリュフ・帆立の昆布煮 3種

価格

\9,072（税込）

■ 特徴

・常温保存で約3年

・開けるだけで完成。加熱は不要

・持ち運び可能。どこへでも持っていける

・全商品、無添加調理

・全商品、国内製造

■ 商品概要

掲載の3種はいずれも、全国各地から厳選した素材を職人の技で仕上げた缶詰。

真鯛の柚子ソース

愛媛県産真鯛と無農薬柚子を使用。開けるだけで、料亭の一皿が完成する。

塩締め・アライという日本料理の技法で仕立てた鯛に、柚子の皮・果汁・ペーストを使い分けたソースが絡む。器に移した瞬間、料亭の香りが漂う。

鮭のバタートリュフ

三陸産ギンザケを使用。温めるだけで、和と洋が調和した一皿になる。

宮城県三陸沖（女川湾・雄勝湾・志津川湾）で育った高品質なギンザケに、芳醇なトリュフの香りとバターのコクを重ねた。日本の食材と西洋の技法が出会った、和の食ならではの一缶だ。

帆立の昆布煮

北海道産帆立を使用。常温保存のまま、本格和食を楽しめる。

北海道の冷たい海で育った大粒の帆立を、旨味たっぷりの昆布とともに丁寧に煮込んだ。プリッとした弾力と凝縮された甘み。日本の食文化の繊細さと上品さが、そのまま缶に入っている。

■ ブランドについて

「和の食 / WANOSHOKU」は、大阪・木津卸売市場（創業310年以上）を拠点に、2025年7月にオープンした高級和食缶詰ブランドだ。

レシピを監修するのは、老舗料亭「なだ万」で修業を積んだ料理人・乗松氏。現在は大阪・堺にて1名8万円以上の割烹料理店「KAKUREGA」を営む職人が、その技術を缶詰に落とし込んでいる。全商品、保存料・人工添加物を使用しない無添加調理を徹底している。

オープンから約半年で売上1,500万円を達成・販売数7,500缶・来場者約1万人。1日4時間営業（8:00～12:00）という制約の中で、訪日外国人・国内富裕層から支持を集めてきた。泉北高島屋での催事（2026年4月22日～）も決定しており、百貨店チャネルへの本格展開が始まっている。

ミッション：「日本の美味しいを世界中の人に届ける」

和の食 / WANOSHOKU 概要

公式サイト

https://wanoshoku.biz/

本店所在地

大阪市浪速区敷津東２丁目２－８ 大阪木津卸売市場内

営業時間

8:00～12:00（水・日定休）

Instagram

@wa_no_shoku

運営会社 株式会社浪速工作所

所在地

大阪府堺市南区高尾3-3287-2

代表取締役

谷本和考

創業

1946年

TEL

072-271-5931

URL

https://naniwakousaku.co.jp/