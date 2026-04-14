【2026年最新調査】中小企業の約7割（68.5%）が「入金遅延」を経験！取引先の“呆れたトンデモ言い訳”ランキングも発表。～黒字倒産を防ぐ資金繰り防衛策とは？～

株式会社ふぁくたむ

資金繰り支援や売掛金問題の解決をサポートする株式会社ふぁくたむ（本社：熊本県熊本市、代表取締役：柳川拓也）は、全国の中小企業経営者・個人事業主315名を対象に、「売掛金の入金遅延と資金繰りに関する実態調査」を実施いたしました。

■ 調査実施の背景

物価高騰や人件費上昇が続く中、中小企業にとって「キャッシュフローの健全化」は死活問題です。しかし、下請けや立場の弱い企業に対する「入金遅延」は後を絶ちません。そこで今回、表に出にくい「未払いのリアルな実態」を数値化し、経営者が取るべき防衛策を啓蒙するために本調査を実施しました。

■ 調査結果サマリー

68.5%の中小企業・個人事業主が、過去1年以内に「期日通りの入金がなかった（遅延）」を経験。

入金遅延の理由、第1位は「担当者の失念（42.1%）」。中には「社長が雲隠れした」「経理が急に辞めた」などの呆れた言い訳も。

入金遅延により「自身のメンタル不調・睡眠不足を感じた」と答えた経営者は81.2%に上る。

■ 調査結果詳細

【トピック1】明日は我が身？約7割が「入金遅延」の被害に

「過去1年以内に、取引先からの入金が期日より遅れたことはありますか？」という質問に対し、「頻繁にある（18.4%）」「たまにある（50.1%）」と回答。合計で68.5%の企業が遅延被害に遭っていることが判明しました。

【トピック2】「えっ、そんな理由で？」取引先の呆れた言い訳ランキング

遅延した取引先から告げられた「遅延の理由（言い訳）」を自由回答で聞いたところ、信じられないような実態が浮かび上がりました。

第1位（42.1%）：「担当者が請求書を処理し忘れていた（失念）」

第2位（28.5%）：「弊社の入金先からの支払いが遅れており、連鎖している」

第3位（14.2%）：「社内のシステムエラー・ネットバンキングの不具合」

＜実際にあったトンデモ言い訳エピソード＞

・「社長が突然連絡がつかなくなった、と言われ途方に暮れた」（建設業 / 40代）

・「『経理担当者が急に退職してネットバンクのパスワードが分からない』と1ヶ月待たされた」（IT業 / 30代）

・「『今月は厳しいから半分だけにしてくれ』と支払日当日に事後報告で値切られた」（フリーランス / 30代）

【トピック3】資金繰りの悪化は「経営者のメンタル」を直撃する

「入金遅延が発生した際、精神的なストレス（睡眠不足、不安感など）を感じましたか？」という問いに対し、実に81.2%が「非常に感じた（45.6%）」「やや感じた（35.6%）」と回答。キャッシュの枯渇リスクが、経営者の心身を激しく消耗させていることが分かります。

■ 株式会社ふぁくたむからの見解と対策

「入金遅延」は、放置すれば黒字倒産に直結する非常に危険なシグナルです。相手の「うっかり」であっても、悪質な「意図的な未払い」であっても、毅然とした態度で初期対応を行うことが重要です。

資金繰りを守るためには、事前の与信管理はもちろんのこと、万が一遅延が発生した際、少額訴訟や支払督促の法的対応も見据えた回収ステップをあらかじめ確保しておくことが、経営者のメンタルと会社を守る唯一の盾となります。

■ グラフ画像・データの引用について

本リリースのデータやグラフ画像は、メディア様やブロガー様にてご自由に引用・転載いただけます。 ※転載の際は、必ず以下のリンクを出典元としてご明記ください。

出典元URL：[https://factum.co.jp/]

■ 調査概要

・調査テーマ：売掛金の入金遅延と資金繰りに関する実態調査

・調査期間：2026年3月25日～4月5日

・調査対象：全国の中小企業経営者、役員、個人事業主

・有効回答数：315名

・調査方法：インターネット調査

会社概要

会社名：株式会社ふぁくたむ

代表者：代表取締役 柳川拓也

所在地：熊本県熊本市中央区帯山4-13-26

事業内容：ファクタリング事業

公式サイト：https://factum.co.jp/