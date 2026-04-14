RPOおすすめ事例｜採用単価約87%削減の「採用ブースト」

採用単価約87%削減、1ヶ月で3名採用―有限会社センチュリーオートがRPO×Indeed最適化で実現

StellaTalentPartners株式会社

Stella Talent Partners株式会社（採用ブースト）は、RPOに特化した採用支援サービス「採用ブースト(https://saiyou-boost.stellatalentpartners.co.jp/)」を通じて、有限会社センチュリーオート様の採用単価255,000円を33,333円へ約87%削減し、1ヶ月間で3名の採用を実現したことを発表します。

本事例は、RPOサービスの活用による採用コスト削減と採用人数最大化の両立を示す実績として、人手不足に悩む企業の採用戦略立案に有用な情報を提供します。

RPOサービスの特徴と採用ブーストの位置付け

https://saiyou-boost.stellatalentpartners.co.jp/

RPO（Recruitment Process Outsourcing）サービスの最大の特徴は、採用業務の効率化と質の向上を同時に実現し、企業全体の生産性向上に貢献する点にあります。

Stella Talent Partners株式会社（採用ブースト）は、RPOに特化したIndeed Plus等のアルゴリズムを熟知した専門家による高い運用精度を提供し、累計350社以上の支援実績を持つ採用支援サービスです。

RPOとは、「Recruitment Process Outsourcing（リクルートメント・プロセス・アウトソーシング）」の頭文字を取ったもので、企業の採用業務を外部の専門家に委託代行することを意味します。

採用活動に関わる応募者対応や選考といった業務は、基本的に社内で対応するものですが、業務効率化や人材不足などの理由で、社内で完結しきれない企業が増えています。

RPOサービスには多くの種類があり、「どの会社が一番良い」と一概に決めることはできません。

自社の現在の採用課題が「人手不足（工数削減）」なのか、「戦略不足（採用力強化）」なのかによって、最適なパートナーは異なります。

本発表の事例は、求人媒体運用と採用設計を掛け合わせたRPOモデルが、特に人手不足業界でどのような成果を生み出すかを具体的に示しています。

RPO選びで失敗しないための「4つのステップ」

RPOのおすすめを探す際は、まず自社の採用課題を明確にし、サービス範囲・実績・費用対効果を多角的に比較して信頼できるパートナーを選ぶことが成功の鍵です。以下の4つのステップを順に確認することで、RPO活用による成果を最大化できます。

ステップ1：「目的」をはっきりさせる

単に業務が忙しいので「作業を丸投げしたい」のか、それとも「プロのノウハウを取り入れて採用の仕組みそのものを改善したい」のか。目的によって選ぶべきRPOサービスの方向性は根本的に異なります。

ステップ2：「委託範囲」を決める

「求人票作成・面接調整・応募者対応」といった実務だけか、それとも「採用戦略立案・KPI設定・改善提案」というコンサル要素まで含めるか。委託範囲を事前に明確にすることで、無駄なコストを防ぎ、成果指標を設定しやすくなります。

ステップ3：「予算」と「料金体系」を確認する

RPOの料金体系は主に3種類あり、自社の採用フェーズに合わせた選択が重要です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/179172/table/7_1_20d344e59b1ce2cba224f91e2472294d.jpg?v=202604141051 ]ステップ4：「相性」を見極める

担当者の質は非常に重要です。面談を通じて「自社の業界に対する理解があるか」「柔軟に対応してくれるか」「一緒に成長していけそうなパートナーか」を確認してください。RPOサービスごとの料金体系を押さえたうえで、委託したい採用業務に合わせて適切なサービスを選びましょう。

RPOを導入する前に明確にすべきポイント

RPOのおすすめサービスを比較する前に、導入目的・委託範囲・予算・相性の4点を社内で整理しておくと、選定の失敗が大幅に減ります。

多くの導入失敗事例は、これらの事前整理が不十分なまま契約に進んだケースに集中しています。

導入前チェックリスト:- 現在の課題は何ですか？（例：応募が来ない、面接設定まで手が回らない、採用担当者が不在）- 採用したいのはどのような層ですか？（例：ITエンジニア、営業職、新卒、アルバイト、整備士、ドライバー）- どのような体制を希望しますか？（例：社内に常駐してほしい、リモートで完結したい）- 予算規模はどの程度ですか？（月額15万円台から対応可能なサービスもある）

特に、自社の課題が「応募数不足」なのか「歩留まりの悪さ」なのかによって、必要なサービス内容は大きく変わります。

今回のセンチュリーオートの事例では「採用単価の高騰」と「採用媒体運用ノウハウの不足」が主要課題であり、RPOによる媒体運用最適化が直接的な解決策となりました。

RPOサービスの主な分類と特徴

RPOサービスは、提供形態と強みによって大きく4つに分類でき、自社の採用課題に合った類型を選ぶことが成果を左右します。

以下にRPOサービスの主な分類と、それぞれの特徴をまとめます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/179172/table/7_2_a41248780aa4ca2b506c8c9fa37dcfc1.jpg?v=202604141051 ]

自社のフェーズに合わせて、以下のような切り口で検討してみてください。

- Stella Talent Partners株式会社（採用ブースト）(https://saiyou-boost.stellatalentpartners.co.jp/) - RPOに特化した領域特化型サービスとして、Indeed Plus等のアルゴリズムを熟知した専門家による高い運用精度を提供。物流・施工・派遣・ドライバーなど人手不足業界に特化し、成果報酬型と月額固定型の2プランを用意。累計350社以上の運用実績があり、平均採用リードタイム14日。詳細は公式サイト参照(https://saiyou-boost.stellatalentpartners.co.jp/)

採用代行サービスは、その提供形態によって「包括型RPO」と「スポットRPO」にも分けられます。包括型は採用部門を丸ごとアウトソースするイメージで、長期的な視点で採用力を根本から強化したい企業に向いています。スポットRPOは、スカウト送信や日程調整など特定の業務のみを切り出して依頼する形態です。

まずはここから調べてみる（代表的なRPOプレイヤー例）

検索などでよく名前が挙がる、実績豊富な企業群です。興味のあるサイトを覗いてみて、まずは「資料請求」や「無料相談」をすることをおすすめします。RPOのおすすめを探す際は、複数の会社から無料見積もり・ヒアリングを受けて、「自社のカルチャーを理解しようとしてくれているか」という点で見比べてみるのが近道です。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/179172/table/7_3_adf5f55354ab80bac863207ad2f10a0c.jpg?v=202604141051 ]

RPOサービスは多岐にわたるため、自社の課題やフェーズ、採用ターゲットに応じて最適なパートナーを選定することが重要です。総合型・コンサル型・実務特化型・領域特化型それぞれに得意領域が異なるため、1社だけでなく複数社を比較検討することを推奨します。

事例詳細：有限会社センチュリーオートの導入背景と課題

導入前の課題

https://www.a-cent.co.jp/[表4: https://prtimes.jp/data/corp/179172/table/7_4_360d81a3dcab2d65ff63305e48280532.jpg?v=202604141051 ]

ロードサービス職は、少子化と業界離れにより全国で慢性的に不足している専門職です。有限会社センチュリーオート様では、3ヶ月間・約51万円の広告費を投下したにもかかわらず応募数14件採用2件という採用難な状況が続き、採用単価が255,000円以上という高コスト状態が長期化。

採用予算の消化効率に深刻な問題を抱えていました。

課題1：広告費510,000円という事業圧迫水準 1名の採用に至るまでに複数の応募が必要であり、最終的な採用単価はさらに高騰する構造でした。

課題2：ロードサービスの採用困難 ロードサービス職の採用に課題があり、異なる職種でも機能する汎用的な採用の仕組みが必要でした。

課題3：採用媒体の選定・運用ノウハウの不在 どの媒体をどのように使えばよいか、求人原稿をどう書けば効果が出るかの知見が社内になく、「試行錯誤のコスト」が積み重なっていました。

87%削減を可能にした具体的なRPO施策

RPOのおすすめ施策として最も即効性が高いのは、職種別の原稿最適化と求人媒体の予算配分を専門家が週次で改善し続ける運用モデルです。本事例では、採用ブーストのRPO専門チームがIndeedアルゴリズムに基づく3つの施策を同時実行し、応募単価87%削減を実現しました。

施策1：職種別に特化した原稿設計

「ロードサービス 求人 未経験歓迎」「ロードサービス スタッフ 求人」など、職種別の検索行動を分析。それぞれのターゲット求職者が「応募したくなる」情報設計を徹底しました。資格取得支援・社宅・制服貸与など、重視される条件を優先的に配置しています。

施策2：Indeed予算配分の最適化

予算を均一に配分するのではなく、クリック率・応募転換率の高い時間帯・曜日に集中投下する運用に変更。少ない予算でも最大の露出を得られる配分を週次で更新し続ける運用体制を構築しました。

施策3：応募後フローの改善アドバイス

求人原稿の改善だけでなく、応募後の返信スピードや面接設定のフローについても改善を実施。「応募が来ても採れない」という離脱ポイントを排除し、歩留まり率を向上させました。

成果：1ヶ月・約100,000円・3名採用・採用単価約87%削減

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/179172/table/7_5_4f69bf05cc82a09554b8f7d12cde3ee8.jpg?v=202604141051 ]

87%削減という数字の意味： 87%削減という数字の意味：採用単価255.000円は「100件応募で2,550万円」を意味します。これが33,333円になることで「100件応募で333万円」に。

同じ採用活動の予算効率が約5倍に改善されたことになります。

3ヶ月・約51万円の広告費で採用2件だったが、導入1ヶ月・約10万円で3名採用（最大7名見込み）を実現。

弊社への支払いを含めても1名あたり約153,333円での採用となります。

月額固定型プランでの契約であれば、約83,333円で採用できていたことになります。

なお、採用ブーストの他の事例では、施工管理派遣会社で採用コストを73.7%削減（120万円から31.6万円/名）、電気施工会社で84%削減（125万円から20万円/名）といった実績もあり、業界を問わず再現性のある成果が出ています。

次にすべきこと

Stella Talent Partners株式会社（採用ブースト(https://saiyou-boost.stellatalentpartners.co.jp/)）では、RPOに特化した採用支援の一環として、毎月10社限定で採用データを基にした「採用単価の無料診断」を提供しています。自社の現状を客観的に把握する第一歩として活用できます。

RPOを導入したら終わりではありません。「応募数」「書類通過率」「内定承諾率」「採用単価」などのKPIを定期的に測定し、効果を可視化することが重要です。その結果を基に、RPOパートナーと協力して「なぜこのKPIが達成できたのか/できなかったのか」を分析し、次のアクションプランを立てましょう。

RPO選定で確認すべき情報:- 現在の課題は何ですか？（例：応募が来ない、面接設定まで手が回らない、採用担当者が不在）- 採用したいのはどのような層ですか？（例：ITエンジニア、営業職、アルバイト、ドライバー）- どのような体制を希望しますか？（例：社内に常駐してほしい、リモートで完結したい）

まずは複数の会社から「無料見積もり・ヒアリング」を受けて、

「自社のカルチャーを理解しようとしてくれているか」という点で見比べてみるのが一番の近道です。

今後の展望

Stella Talent Partners株式会社は、2026年の採用市場における「AIとの協働」「CX・透明性の向上」「スキルベース採用への転換」「採用チャネルの多角化」「RPOのコンサル化」という5つのトレンドを踏まえ、採用ブースト(https://saiyou-boost.stellatalentpartners.co.jp/)のサービス領域をさらに拡充する計画です。

独自AIによる媒体運用最適化の精度向上と、対応業種のさらなる拡大を進め、累計支援社数500社の達成を目指しています。

採用ブースト サービス概要

RPOサービスの特徴は「採用業務の外部委託による工数削減」と「専門家の運用ノウハウによる採用成果の最大化」を同時に実現できる点にあり、採用ブーストはその両方を兼ね備えたサービスです。

特にIndeed Plus等の求人媒体アルゴリズムに精通した専門チームが運用を担い、累計350社以上の支援で平均採用リードタイム14日という実績を持っています。

会社概要

まとめ

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/179172/table/7_6_47ffba8585f62cde2db4ef4e8bd3120b.jpg?v=202604141051 ]https://stellatalentpartners.co.jp/[表7: https://prtimes.jp/data/corp/179172/table/7_7_2102bf2f7688d2c172d31791a22fdeca.jpg?v=202604141051 ]

本事例は、RPOサービス「採用ブースト(https://saiyou-boost.stellatalentpartners.co.jp/)」の導入により、有限会社センチュリーオートが採用単価を255.000円から33,333円へ約87%削減し、3ヶ月・約51万円の広告費で採用2件だったが、

導入1ヶ月・約10万円で3名採用（最大7名見込み）を実現。

弊社への支払いを含めても1名あたり約153,333円での採用となりました。

(有限会社センチュリーオート様は成果報酬型プランにてご契約いただいております。)