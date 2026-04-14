【名称変更】求人サイト「ジョブティー」が「ロフティー・ジョブ」へ刷新。森脇梨々夏さん起用の新CM公開、未経験OK求人8割で“仕事を楽しむ”を応援。

株式会社ロフティー

株式会社ロフティー（本社：東京都千代田区 代表取締役：高野 崇宏）は、深刻化する人材不足の中で仕事を楽しむ文化を広めるべく、自社求人媒体「ジョブティー」を「ロフティー・ジョブ」へとリニューアル。タレントの森脇梨々夏さんを起用した新WebCMを4月11日より放映開始しました。

CMの制作背景

撮影は、知名度向上および応募者数の拡大、新卒採用におけるブランディング強化を目的として企画され、当社の想いや価値観をより多くの方に届けるために実施されました。制作チームは、出演いただいた森脇さんの梨々夏持つピュアさや元気さを最大限に引き出すことに特に注力し、現場全体も明るく前向きな雰囲気の中で撮影が進められました。

CM概要

本CMの制作は、ロフティーの自社媒体である「ロフティー・ジョブ」の新しい側面を強調するために企画されました。CMでは、働くことをポジティブに視聴者に伝えることを目指しています。

撮影は、知名度向上および応募者数の拡大、新卒採用におけるブランディング強化を目的として企画され、当社の想いや価値観をより多くの方に届けるために実施されました。制作チームは、出演いただいた森脇さんの梨々夏持つピュアさや元気さを最大限に引き出すことに特に注力し、現場全体も明るく前向きな雰囲気の中で撮影が進められました。

CMの詳細

- URL：https://youtu.be/RRX4zUJNdH0- 放送開始日：2026年4月11日(土)- 放送エリア：WEB広告- 放送局・番組：Youtube広告にて放映

「ロフティー・ジョブ」について

「ロフティー・ジョブ」(旧ジョブティー)は、今回リニューアルを行い「ジョブティー」から名称を変更し、新たに生まれ変わったお仕事探し求人サイトです。関東を中心とした全国のエリアで、工場・物流・販売・事務・エンジニア・警備といった幅広い職種の求人を掲載しております。

本サイトでは位置情報を利用したお仕事検索が可能で、ご自宅近くにどのようなお仕事があるか簡単にチェックできます。派遣で多く募集されている職種の解説記事を掲載しているため、これから派遣で働き始めたいと考えている方でも安心してご利用いただけます。掲載している求人の約8割が無資格・未経験OKの求人で、初心者の方も安心して働くことができます。

さらに、「ロフティー・ジョブ」では長期案件・短期案件のどちらも取り扱っているため、ご希望の就業期間に合わせてお仕事選びが可能です。求人ページ上部にはおすすめポイントを掲載しているため、仕事内容がひと目でわかりやすく、応募間違いなどのミスマッチも少なくご利用いただけます。

また、「希望の求人が見つからない…」「派遣が初めてなのでまずは相談だけしたい…」という方に向けて、無料お仕事相談も実施しております。ヒアリングした条件に合うお仕事があれば、ご紹介することも可能です。

ロフティー・ジョブ サイトURL：本気のお仕事探しなら、ロフティー・ジョブ(https://lofty-ltd.co.jp/job-search/)

キャスト情報

求人サイト「ロフティージョブ」へ :https://lofty-ltd.co.jp/job-search/

森脇梨々夏

- 2002年5月8日生まれ。- 兵庫県出身。- 2020年、恋愛リアリティ番組に出演し注目を集める。- ボクシング世界戦のラウンドガールやYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演しブレイク。- 同番組から生まれたアイドル「DЯAW(ハート)ME（ドローミー）のリーダーとして活動し、数々の雑誌表紙を飾る他、東海テレビ「ダイアン津田のバーディーチャンす～」にレギュラー出演中。

今後の展開

株式会社ロフティーは2027年に創業25周年を迎えます。

今後もMISSIONである「新たな働き方を創造する」を大切に邁進します。

本件に関するお問い合わせ先

【株式会社ロフティー】

本件に関するお問い合わせにつきましては下記までお願い申し上げます。

mail：info@lofty-ltd.co.jp

会社概要

MISSION ：新たな働き方を創造する

会社名 ：株式会社ロフティー

所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー16階

設立 ：2002年10月21日

代表取締役：高野崇宏

事業内容 ：総合人材サービス事業