【エリア拡大】洗濯代行「しろふわ便」が江東区・墨田区全域に対応エリアを拡大―タワーマンション・民泊にも対応した新体制へ

J＆Jカンパニー株式会社

J＆Jカンパニー株式会社（本店所在地：東京都渋谷区幡ヶ谷、代表取締役：大橋淳）が運営する洗濯代行サービス「しろふわ便」は、この度サービス提供エリアを拡大し、東京都江東区および墨田区全域でのサービス提供を開始しました。

これまで対応が難しかったオートロック完備のタワーマンションや、回転率が重要となる民泊・宿泊事業者への対応も強化。地域密着型の配送ネットワークを構築することで、より便利で身近な生活インフラとしての役割を強化します。

エリア拡大で顕在化した「利用したいのに使えない」ニーズへの対応

「しろふわ便」は、日常の洗濯をプロに任せることで

「毎日が忙しくてお洗濯の時間が無い」

「洗濯物の畳み・アイロンがけが面倒」

といったお洗濯にまつわるお悩みを解決することを目的としたサービスです。

これまで江東区・墨田区では一部エリアでの提供に留まっていましたが、

「エリア外だが利用したい」

「タワーマンションでも対応してほしい」

といった要望が多く寄せられていました。

共働き世帯の増加や、家事負担の外注ニーズの高まりを背景に、洗濯代行サービスへの関心は年々高まっており、「洗濯代行サービスを使いたいのに使えない」というエリア課題の解消が求められていました。

都心特有の住環境・事業ニーズにも対応するサービス体制へ

今回のエリア拡大では、配送オペレーションの見直し・強化により、江東区・墨田区の全域をカバー可能となりました。

- オートロックやセキュリティ制限のあるタワーマンション- リネン管理の効率化が求められる民泊・宿泊施設

といった、都心部特有の住環境・ビジネスニーズにも対応。住宅利用だけでなく、事業用途としての活用も視野に入れたサービス展開を実現しています。

サービスアップデートのポイント

今回のアップデートでは、エリア拡大に加え、利便性・対応範囲の両面でサービスを強化しています。

江東区・墨田区の全域に対応

湾岸エリアから下町エリアまで、両区内であればどこでも集荷・配送が可能に。これまで利用できなかったエリアにもサービス提供を開始しました。

タワーマンション・民泊にも対応

タワーマンションでは、コンシェルジュや宅配ボックスなど、物件ルールに応じた柔軟な集配が可能。

民泊・宿泊事業者に対しては、大量のタオルやシーツをプロの工程で効率的に仕上げ、運営負担の軽減を支援します。

おトクが続くプラン料金設計と品質

エリア拡大に伴い、江東区・墨田区では「バッグ交換配送（次回集荷時に前回の洗濯物をお届け）」による低価格を実現。ご利用プランのご利用回数分『専用バッグに詰め放題』のため、洗濯物の点数は気にせず利用可能。業務用機材によるふわふわの仕上がり、専門チームによる手畳み仕上げを徹底し、日常使いしやすい品質を提供します。

ニーズに合わせて選べる配送オプション

忙しい毎日にフィットするため、さらなる利便性の向上として追加送料500円（消費税別）で集荷翌営業日の配送にも対応し、「どうしても早く届けてほしい」という急なニーズにもお応えします。

※原則「交換配送（次回集荷時に前回分をお届け）」でのご利用となります。

※追加送料は、1回の配送ごとに発生いたします。詳細はご利用時にお問い合わせください。

▶詳細はこちら

https://www.shirofuwabin.jp/fc/nippori

洗濯代行＆宅配クリーニング『しろふわ便』サービス概要

洗濯代行しろふわ便

https://www.shirofuwabin.jp/

江東区・墨田区の料金プラン

しろふわ便は、1ヶ月分の洗濯をまとめて依頼できる月額制サービスです。

利用頻度や洗濯量に応じて、複数のプランを用意しています。

スタンダード会員：月5回 9,800円

ボリューム会員：月8回 14,800円

プレミアム会員：月12回 20,800円

お試し会員：1,500円（1回限り）

※消費税が別途かかります

※表示価格は2026年3月時点のものです

※一部地域ではコース料金が異なる場合があります

専属ドライバーによる集配型サービス

ご自宅・ご指定住所まで直接回収・お届けするため、店舗への持ち運びや待ち時間が不要

宅配ボックスや指定場所への置き配などにも対応し、利用者の生活スタイルに合わせた運用が可能

【サービス対象エリア】

東京23区を中心にエリアを拡大中

（練馬区・北区・足立区・葛飾区・江戸川区を除く）

※エリアによって提供内容が一部異なる場合や、対象外地域があります。

※詳細は公式サイト内「集配エリア」をご確認ください。

業務用機材による洗濯・乾燥・畳みを専門チームが一括代行

毎日の暮らしで発生する洗濯の負担を軽減し、高品質な仕上がりを提供

【仕上がりへの取り組み】

個別洗いでプライバシーを徹底管理

大型機材、高温ガス乾燥による高品質な仕上がり

畳み専門スタッフによる手畳み仕上げ

エリア拡大で広がる「日常インフラとしての洗濯代行サービス」

江東区・墨田区へのエリア拡大により、しろふわ便はより多くの生活者・事業者の洗濯課題に対応できる体制を整えました。今後も、日常の家事負担を軽減し、時間価値を高めるサービスとして、利便性の向上とエリア拡大を進めてまいります。