【エリア拡大】洗濯代行「しろふわ便」が江東区・墨田区全域に対応エリアを拡大―タワーマンション・民泊にも対応した新体制へ
J＆Jカンパニー株式会社（本店所在地：東京都渋谷区幡ヶ谷、代表取締役：大橋淳）が運営する洗濯代行サービス「しろふわ便」は、この度サービス提供エリアを拡大し、東京都江東区および墨田区全域でのサービス提供を開始しました。
これまで対応が難しかったオートロック完備のタワーマンションや、回転率が重要となる民泊・宿泊事業者への対応も強化。地域密着型の配送ネットワークを構築することで、より便利で身近な生活インフラとしての役割を強化します。
エリア拡大で顕在化した「利用したいのに使えない」ニーズへの対応
「しろふわ便」は、日常の洗濯をプロに任せることで
「毎日が忙しくてお洗濯の時間が無い」
「洗濯物の畳み・アイロンがけが面倒」
といったお洗濯にまつわるお悩みを解決することを目的としたサービスです。
これまで江東区・墨田区では一部エリアでの提供に留まっていましたが、
「エリア外だが利用したい」
「タワーマンションでも対応してほしい」
といった要望が多く寄せられていました。
共働き世帯の増加や、家事負担の外注ニーズの高まりを背景に、洗濯代行サービスへの関心は年々高まっており、「洗濯代行サービスを使いたいのに使えない」というエリア課題の解消が求められていました。
都心特有の住環境・事業ニーズにも対応するサービス体制へ
今回のエリア拡大では、配送オペレーションの見直し・強化により、江東区・墨田区の全域をカバー可能となりました。
- オートロックやセキュリティ制限のあるタワーマンション
- リネン管理の効率化が求められる民泊・宿泊施設
といった、都心部特有の住環境・ビジネスニーズにも対応。住宅利用だけでなく、事業用途としての活用も視野に入れたサービス展開を実現しています。
サービスアップデートのポイント
今回のアップデートでは、エリア拡大に加え、利便性・対応範囲の両面でサービスを強化しています。
江東区・墨田区の全域に対応
湾岸エリアから下町エリアまで、両区内であればどこでも集荷・配送が可能に。これまで利用できなかったエリアにもサービス提供を開始しました。
タワーマンション・民泊にも対応
タワーマンションでは、コンシェルジュや宅配ボックスなど、物件ルールに応じた柔軟な集配が可能。
民泊・宿泊事業者に対しては、大量のタオルやシーツをプロの工程で効率的に仕上げ、運営負担の軽減を支援します。
おトクが続くプラン料金設計と品質
エリア拡大に伴い、江東区・墨田区では「バッグ交換配送（次回集荷時に前回の洗濯物をお届け）」による低価格を実現。ご利用プランのご利用回数分『専用バッグに詰め放題』のため、洗濯物の点数は気にせず利用可能。業務用機材によるふわふわの仕上がり、専門チームによる手畳み仕上げを徹底し、日常使いしやすい品質を提供します。
ニーズに合わせて選べる配送オプション
忙しい毎日にフィットするため、さらなる利便性の向上として追加送料500円（消費税別）で集荷翌営業日の配送にも対応し、「どうしても早く届けてほしい」という急なニーズにもお応えします。
※原則「交換配送（次回集荷時に前回分をお届け）」でのご利用となります。
※追加送料は、1回の配送ごとに発生いたします。詳細はご利用時にお問い合わせください。
▶詳細はこちら
https://www.shirofuwabin.jp/fc/nippori
洗濯代行＆宅配クリーニング『しろふわ便』サービス概要
洗濯代行しろふわ便
https://www.shirofuwabin.jp/
江東区・墨田区の料金プラン
しろふわ便は、1ヶ月分の洗濯をまとめて依頼できる月額制サービスです。
利用頻度や洗濯量に応じて、複数のプランを用意しています。
スタンダード会員：月5回 9,800円
ボリューム会員：月8回 14,800円
プレミアム会員：月12回 20,800円
お試し会員：1,500円（1回限り）
※消費税が別途かかります
※表示価格は2026年3月時点のものです
※一部地域ではコース料金が異なる場合があります
専属ドライバーによる集配型サービス
ご自宅・ご指定住所まで直接回収・お届けするため、店舗への持ち運びや待ち時間が不要
宅配ボックスや指定場所への置き配などにも対応し、利用者の生活スタイルに合わせた運用が可能
【サービス対象エリア】
東京23区を中心にエリアを拡大中
（練馬区・北区・足立区・葛飾区・江戸川区を除く）
※エリアによって提供内容が一部異なる場合や、対象外地域があります。
※詳細は公式サイト内「集配エリア」をご確認ください。
業務用機材による洗濯・乾燥・畳みを専門チームが一括代行
毎日の暮らしで発生する洗濯の負担を軽減し、高品質な仕上がりを提供
【仕上がりへの取り組み】
個別洗いでプライバシーを徹底管理
大型機材、高温ガス乾燥による高品質な仕上がり
畳み専門スタッフによる手畳み仕上げ
エリア拡大で広がる「日常インフラとしての洗濯代行サービス」
江東区・墨田区へのエリア拡大により、しろふわ便はより多くの生活者・事業者の洗濯課題に対応できる体制を整えました。今後も、日常の家事負担を軽減し、時間価値を高めるサービスとして、利便性の向上とエリア拡大を進めてまいります。