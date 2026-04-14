最期を“自宅で穏やかに過ごす”という選択。夜に寄り添うプライベート看護「グランナースあさがお」｜関西エリア（大阪・兵庫）においても、同様の看護サービスの提供開始

「できることなら、自宅で穏やかに過ごしたい」

そう願いながらも、夜の不安から在宅での看取りを諦めてしまう方は少なくありません。

Ｊｇｒａｎ株式会社

グランナースあさがおは、東京での実績をもとに、日中はもちろんのこと、夜間夜間・24時間対応のプライベート看護として

ご本人だけでなく、ご家族も安心して過ごせる時間を支えてきました。

このたび、その取り組みを関西エリアにて開始いたします。

https://asagao-tokyo.net/nursing2/20260316112002/

｜在宅という選択の現実

医療の進歩により、人生の最期の時間は長くなりました。

その一方で、「どこで過ごすか」という選択には、いまも迷いや不安が伴います。

「本当は家に帰りたい」

「住み慣れた場所で過ごさせてあげたい」

そうした想いがあっても、

「夜の時間が不安で、目が離せない」「家族だけで支え続けることの疲弊を感じている」

特に夜間の急変や見守りへの不安から、在宅での療養や看取りを断念するケースも少なくありません。

｜“穏やかな時間”を支えるということ

私たちが大切にしているのは、

ご自宅での“穏やかな時間”です。

慌ただしさのない空間で、

ご本人が穏やかに過ごせること。

そしてご家族もまた、安心してその時間に寄り添えること。

会話をしたり、静かに寄り添ったり、

ただ同じ空間にいる時間そのものに価値があると考えています。

その時間を守るために、医療と生活の両面から支える存在でありたいと願っています。

https://asagao-tokyo.net/nursing2/20260302083727/

｜寝室という“最期の場所”に向き合う

その中でも、私たちが特に大切にしているのが

「寝室」という空間です。

一日の多くを過ごす場所であり、

心も身体も委ねる場所。

やわらかな照明、静かな空気、慣れ親しんだ環境。

そこに、そっと寄り添う看護師の存在が加わることで、

最期の時間は大きく変わります。

病室ではなく、

その人らしい空間で過ごすという選択。

それは、ご本人だけでなく、ご家族にとってもかけがえのない時間になります。

｜夜に寄り添う看護

グランナースあさがおでは、夜間・24時間体制で看護師がご自宅に伺い、

医療的ケアに加え、見守りや傾聴を行います。

特に不安の大きい夜の時間帯に、

常に人の気配があること。

それが安心につながり、

ご家族も「何かあったらどうしよう」という緊張から解放され、

心身を休めることができる環境をつくります。

“見守らなければならない時間”から、

“ともに過ごせる時間”へ。

その変化を支えることが、私たちの役割です。

｜ご家族からの声

実際にご利用されたご家族からは、次のようなお声をいただいています。

「自宅で過ごせたことで、最期まで母らしくいられたと思います。

夜もそばにいてもらえたことで、不安なく見守ることができました。」

ご本人だけでなく、

ご家族にとっても「この時間でよかった」と思えること。

それが、私たちが目指している看護です。

■代表コメント

『グランナースあさがお』Jgran株式会社 代表取締役／看護師 木村淳子

「これまで多くの現場で感じてきたのは、

“夜の時間に、どれだけ安心して過ごせるか”が、

その方の最期の時間の質に大きく関わるということです。

本当はご自宅で過ごしたいと願いながらも、

不安からその選択ができないご家族を、たくさん見てきました。

だからこそ私たちは、

ご本人の時間だけでなく、

ご家族が安心して寄り添える環境を整えることも含めて、看護だと考えています。

関西の地でも、一つひとつのご縁を大切に、

その人らしい時間に寄り添ってまいります。」

■メッセージ

最期の時間を、どこで、どのように過ごすか。

それは「生き方」に深く関わる、大切な選択です。

ご自宅で、穏やかに。

その人らしい空間の中で。

ご本人だけでなく、ご家族にとっても、

心から「この時間でよかった」と思える最期を。

夜の不安に寄り添いながら、

安心して過ごせる時間を支える存在として、

これからも歩み続けてまいります。

■お問い合わせ（初回相談無料）

サービスの詳細やご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

夜間の不安や在宅での過ごし方についてのご相談も承っております。

※初回相談は無料にてご案内しております。

TEL：080-1835-9363（代表) / 090-9547-6272(関西）

FAX：050-3385-1868

MAIL：asagao.ns.20@gmail.com

※状況に応じたご提案を、丁寧にご案内いたします。

https://asagao-tokyo.net/

■会社概要

グランナースあさがお / Jgran株式会社

夜間・24時間対応のプライベート看護サービスを提供。

在宅療養支援、看取り、外出付き添いなど、一人ひとりに寄り添ったケアを行っています。