【満席セミナーを4月無料アーカイブ配信】ランサムウェア最前線：ダークウェブモニタリングとASMで見える最新の脅威と脆弱性の対応策

株式会社SMSデータテック

株式会社SMSデータテック（本社：東京都中央区、以下 当社）は、Security Days Spring 2026 Tokyoにて満席となった大人気セミナー

「ランサムウェア最前線：ダークウェブモニタリングとASMで見える最新の脅威と脆弱性の対応策」 を、期間限定でアーカイブ配信いたします。

当日参加できなかった方や、改めて内容を確認したい方に向けて、オンラインでご視聴いただける機会をご用意しました。

■なぜ今、ランサムウェア対策が重要なのか

詳細・申込はこちら :https://www.sms-datatech.co.jp/news/20260421-23_webinar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202604_webinar&utm_content=top_cta

近年、ダークウェブ上では企業や従業員のメールアドレス・パスワードなどの認証情報が日常的に売買されています。

攻撃者はこれらの情報を悪用し、不正ログインを足がかりに内部ネットワークへ侵入。

さらに、公開サーバーやクラウドなどの外部資産の脆弱性を突くことで、被害は拡大し、最終的にランサムウェア感染へと発展するケースが急増しています。

「対策しているつもり」でも、“見えていないリスク”が侵入口になっている可能性があります。

■本セミナーで得られること

本セミナーでは、実際の事例をもとに、以下をわかりやすく解説します。

- ダークウェブ上での情報漏洩の実態と最新事例- 漏洩した認証情報が攻撃に悪用される具体的な流れ- ASM（アタックサーフェスマネジメント）による外部資産の可視化とリスク低減- ダークウェブ監視とASMを組み合わせた実践的なセキュリティ運用手法

単なる概念ではなく、「自社でどう対策すべきか」が具体的に理解できる内容となっています。

■開催概要

詳細・申込はこちら :https://www.sms-datatech.co.jp/news/20260421-23_webinar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202604_webinar&utm_content=middle_cta

タイトル

ランサムウェア最前線：ダークウェブモニタリングとASMで見える最新の脅威と脆弱性の対応策

配信期間

2026年4月21日（火）10:00 ～ 4月23日（木）15:00

形式

オンライン（アーカイブ配信）

参加費

無料（事前申込制）

申込締切

2026年4月21日（火）9:00

※視聴URLは4月21日（火）10:00にメールでご案内いたします。

■このような方におすすめ

■今すぐお申し込みください

- 当日セミナーに参加できなかった方や、改めて内容を確認したい方- ランサムウェアやサイバー攻撃の最新動向を把握したい方- 自社のダークウェブ上への情報漏洩リスクを可視化したい方- 外部公開資産・クラウド資産のリスク管理を強化したい方- ASM（アタックサーフェスマネジメント）の活用方法を学びたい方- 情報システム部門・セキュリティ対策を担当されている方- 従来のセキュリティ対策だけでは不安を感じている方- 自社のセキュリティ対策を総合的に強化したい方

本セミナーは、満席となった人気講演の再配信です。

ぜひこの機会にご参加ください。

詳細・申込はこちら :https://www.sms-datatech.co.jp/news/20260421-23_webinar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202604_webinar&utm_content=bottom_cta【会社概要】

社名：株式会社SMSデータテック

代表：代表取締役社長 松原哲朗

本社所在地：東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー29F

URL：https://www.sms-datatech.co.jp/

設立年：2001年6月27日

資本金：3,250万円

従業員数：683名（2026年4月現在）

事業内容：ITコンサルティング、システム開発、IT運用サービス、自動化ソリューション、ハイブリッド＆マルチクラウド、ITセキュリティ、データサイエンス事業、教育事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社SMSデータテック 営業推進本部マーケティング部 広報チーム

TEL：03-6222-0831 E-mail：marketing@sms-datatech.co.jp