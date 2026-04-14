【kintone開発に、新しいスタンダードを】話すだけで、「やりたいこと」が「動くアプリ」に。「レクシンAI for kintone」が待望の「アプリ自動生成機能」を4月14日にリリース！

株式会社ノベルワークス



株式会社ノベルワークス（本社：大阪市北区、代表取締役：満村聡）は、要件定義からシステム設計までをサポートするSaaSサービス「レクシンAI for kintone(https://www.reqxign.net/)（以下、レクシン）」において、レクシンが設計した内容を基にkintoneアプリの構築を自動で実行する「アプリ自動生成機能」を2026年4月14日（火）に提供開始することをお知らせいたします。

本機能により、頭の中にあった「やりたいこと」の断片が、対話を通じて整理され、そのままkintoneアプリとしてすぐに使える状態で目の前に現れます。

「頭の中のアイデアが、kintoneアプリとしてすぐにつかえる状態になる」

「何をどう作ればいいか分からないという、最初のハードルを突破できる」。

そんな、kintone開発における「0から1」の壁を取り払い、思考を即座に形にする新しい開発体験を提供します。

■「アプリ自動生成機能」で変わる4つの体験

１．レクシンの提案からボタン一つで、理想のアプリが完成

議事録やシステムのアイデアを基にレクシンが適切なアプリ構成、フィールドなどを

提案します。

ユーザーは提案された内容を確認し、実行ボタンを押すだけでkintoneに理想のアプリが出来上がります。

レクシンAI for kintone アプリ自動生成画面イメージ２．複数アプリの同時生成・リレーションもレクシンにお任せ

ルックアップや関連レコードなど、複数のアプリが連携する構成も一括生成。

さらに動作確認用のサンプルレコードもレクシンが投入するため、作成直後から運用のイメージが掴めます。

レクシンAI for kintone アプリ連携イメージ（ルックアップ・関連レコード）３．「使いやすさ」を考慮したフィールド配置

フィールドを見やすい並び順でレクシンが自動配置。

自動生成にありがちな「フィールドが縦一列に並ぶだけ」の状態ではなく、すぐに実務で使えるレイアウトを提供します。

レクシンAI for kintone フィールド配置イメージ４．JSカスタマイズもセットで自動適用

標準機能では足りない挙動も、レクシンがカスタマイズコードを生成してアプリに適用。

高度な機能を備えたアプリも、専門知識なしでスピーディーに手に入ります。

■「作る」時間を、「磨く」時間へ。kintone開発をよりクリエイティブに

レクシンAI for kintone カスタマイズ仕様書

多くの企業がDXを推進する中で、最も重要なのは「現場にフィットするまで改善を繰り返すこと」です。

しかし、これまでは設計内容をアプリとして形にする「構築作業」そのものに時間を取られ、本来時間をかけるべき「実際の使い勝手の確認」や「運用のブラッシュアップ」が後回しになりがちでした。

IPAの最新調査「DX動向2025」によれば、日本企業の約85%がDX推進人材の不足を課題に挙げています。こうしたリソース不足の状況下では、アプリを形にする工程そのものが大きな負荷となってしまいます。

kintoneにおいてもAIを活用した検索やアプリ作成支援などが広がる中、今回のアップデートは、設計からアプリ作成までを一気通貫で自動化するものです。

これにより、ユーザーはシステム構築作業から解放され、実物を動かしながら本質的な改善に時間を注ぐことが可能となります。

このように要件定義の先にある「構築工程の自動化」を実現することは、企業の業務改善サイクルをさらに前進させる大きな一歩となります。

■サイボウズ株式会社からのエンドースメント

サイボウズ株式会社は株式会社ノベルワークスが提供する「レクシン AI for kintone」の「アプリ自動生成機能」リリースを心より歓迎いたします。

「レクシン AI for kintone」は自然言語での対話を通じてkintone活用における要件定義や設計書作成をAIがアシストする革新的なサービスです。

今回の「アプリ自動生成機能」により、これまでの「設計支援」にとどまらず、ボタン一つで実際のkintoneアプリを自動生成することができるようになりました。

IT人材の不足に悩む中小企業や自治体において、この機能がDX推進を加速させる存在になると確信しております。これからもお客様にとって価値あるご支援ができるように、両社の協力体制を深めてまいります。

サイボウズ株式会社 執行役員 営業本部長 玉田 一己

■いますぐ無料で体験

レクシンは、誰もが「欲しい」と思った瞬間に、最高のシステムを手にできる世界を目指しています。

しばらくレクシンを触っていない方も、まだ試したことがない方も、この『アプリが出来上がる瞬間』をぜひ体験してください。

まずは無料でお試し：https://www.reqxign.net/

■リリース記念：体験型ハンズオンセミナー開催

レクシンの新機能「アプリ生成機能」を使い業務課題をその場でkintoneアプリへと形にする、体験型ハンズオンです。

「AIと一緒にアプリを作る」――その圧倒的なスピードと手軽さを、ぜひ一緒に体験してください！



開催日時： 2026年4月16日(木) 15:00～16:00

形式： オンライン（Zoomウェビナー）

対象： レクシンをまだ始めていない方、レクシンユーザー様

費用： 無料（事前予約制）

準備物： レクシンを操作可能なPC

お申込URL：https://www.reqxign.net/posts/4VdIHZeM

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86730/table/15_1_58eab6430cc3ad6e2ebf130b43c0cda2.jpg?v=202604141051 ]