エフィラグループ、横須賀市鶴久保小学校の放課後児童クラブ運営事業者に選定

エフィラグループ株式会社

エフィラグループ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：畠山大志郎、以下「当社」）は、横須賀市が実施した公設放課後児童クラブ運営業務委託事業者選定プロポーザルにおいて、横須賀市鶴久保小学校放課後児童クラブの運営事業者として選定され、2026年4月1日より運営を開始しました。

横須賀市鶴久保小学校

当社は、小さな子どもから高齢者まで、あらゆる人が希望を持って前向きな日々を送れる社会を作るべく「誰ひとり取り残さない街をつくる。」をビジョンに掲げ、保育・障害福祉・医療・高齢者介護・生活サポート、スポーツなど幅広い分野のサービスを展開しています。特に、「児童発達支援・放課後等デイサービス トイロ」では「遊びも、不安も、本気で。」をビジョンに掲げ、子どもたちやご家族の喜びや悩みにも真剣に向き合ってきました。その姿勢をそのまま、当該放課後児童クラブを利用するすべての子どもたちと保護者の方に届けてまいります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 私たちのビジョン

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・エフィラグループ ビジョン

「誰ひとり取り残さない街をつくる。」

小さな子どもから、学生、若者、子育て世代、高齢者の方まで、この街で暮らすすべての人が、希望を持って前向きな日々を送ることができる。

どんな人でも、人生でつまづいたり、助けを必要とするときがある。生まれた環境、住んでいる地域、抱えている問題、障がい、病気。それがどんなものであっても、乗り越えるきっかけがそばにある。

好きな場所で、好きな人たちと、安心して老後を迎え、やりきったと感じながら生涯を終えられる。

そんな街を私たちはつくりたいと考えています。

・児童発達支援・放課後等デイサービストイロ ビジョン

「遊びも、不安も、本気で。」

子どもが「今日楽しかった！」と話してくれる瞬間も、保護者が「実はちょっと不安で…」と打ち明けてくれる瞬間も、どちらも同じ本気で受け止める。そんな現場の積み重ねが、エフィラグループの「一人ひとりに寄り添う力」の源泉です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 選定の背景

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

横須賀市では、公設放課後児童クラブの質のさらなる向上を目的に、民間事業者への運営業務委託を推進しています。今回のプロポーザルでは企画提案内容をもとに審査が行われ、当社が鶴久保小学校放課後児童クラブの運営事業者として選ばれました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 今後の展開

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回の放課後児童クラブの運営は、「誰ひとり取り残さない街をつくる。」というグループビジョンのさらなる実現に向けた一歩です。今後も、このビジョン実現に向けて、グループ一丸となって邁進してまいります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 会社概要

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

社名：エフィラグループ株式会社

代表者：代表取締役 畠山大志郎

従業員数：2,788名（2026年4月時点）

拠点数：226拠点

事業内容：保育事業、障害福祉事業、高齢者福祉事業、医療・看護事業、地域支援事業 ほか

URL：https://efila.co.jp/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 本件に関するお問い合わせ先

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

エフィラグループ株式会社広報担当

TEL：045-594-8945

Email：info@efila.jp