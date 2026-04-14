面接力をランクで可視化。AI面接コーチ「MENTAI」が成長ダッシュボードを公開

株式会社X-HACK

エンジニア転職に特化したAI面接練習Webアプリ「MENTAI」を提供する株式会社X-HACK（本社: 東京都品川区、代表取締役: 松田信介）は、先日予告したSNSシェア機能に加え、面接練習の成長を可視化する「成長ダッシュボード」を公開いたしました。

練習を重ねるごとにスコアとランクが上がっていく体験を通じて、面接準備のモチベーションを維持できる仕組みを提供します。

3分で面接力を数値化できます。

サービスURL:https://mentai.recruit-hub.ai(https://mentai.recruit-hub.ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=vol3_dashboard)

■ MENTAIとは

S～Cランク・スコア推移グラフ・AI弱点分析で面接力の成長を可視化する「MENTAI」成長ダッシュボード

MENTAIは、エンジニア転職に特化したAI面接練習Webアプリです。音声で回答するとAI面接官がエンジニア職に最適化された5軸で即座にフィードバックを返します。

会員登録不要、3分から練習できます。成長ダッシュボードにより、練習を重ねるごとにスコアとランクで成長を実感できるようになりました。

■ 「面接力のランク」を知ったら、もう1回やりたくなる

競技プログラミングのレーティング、GitHub Contributionsの草、LeetCodeのストリーク。エンジニアは数字で成長を測り、それを可視化することでモチベーションを維持する文化を持っています。

しかし面接練習にはこの仕組みがありませんでした。何回練習しても「前より良くなったのか」がわからない。

MENTAIの成長ダッシュボードは、面接練習にエンジニアが馴染んだゲーミフィケーションの仕組みを持ち込みます。

■ 成長ダッシュボードの機能

【1. S～Cのスコアランク制度】

練習結果に応じて、S・A・B・Cのランクが付与されます。総合スコアと前週比較がひと目でわかり、「次はAランクを目指す」「先週より10点上がった」といった具体的な目標が生まれます。

競技プログラミングのレーティングやゲームのランクシステムと同じ感覚で、面接力の向上を実感できます。

【2. 5軸スコアの推移グラフ】

エンジニア面接に特化した5つの観点でのスコアが、直近10回分の練習結果としてグラフ表示されます。

「ある観点は伸びているが、別の観点が伸び悩んでいる」といった傾向がひと目でわかるため、次に何を意識して練習すべきかが明確になります。評価軸の詳細は近日公開予定です。

【3. AIが弱点を見つけて次の練習を提案】

ダッシュボードでは、過去の練習結果からスコアが最も低い質問を自動で抽出し、「次はこれを練習しよう」と提案します。何を練習すればいいか迷う必要がなくなり、効率的にスコアを伸ばせます。

【4. カテゴリ別の成績分析】

質問カテゴリ（技術課題・自己PR・志望動機・行動特性・自己紹介）ごとの成績を一覧で確認できます。

「技術課題系の質問は得意だが、志望動機系が弱い」といったパターンを発見し、苦手分野を重点的に練習できます。

【5. スコアをXでシェア】

フィードバック画面から「Xでシェア」ボタンを押すだけで、スコアとランクをX（旧Twitter）に投稿できます。

投稿にはMENTAIへのリンクが含まれるため、投稿を見たエンジニアがワンクリックで練習を開始でき、仲間同士で切磋琢磨できる仕組みになっています。回答内容は共有されないため、安心してシェアできます。

■ 想定される使い方

MENTAI成長ダッシュボード。総合スコア・ランク・スキル別スコア・推移グラフ・AI推奨をひと目で確認できる

目標設定：「今週中にBランクからAランクに上げる」など、具体的な目標が立てやすくなる

弱点の集中練習：AIの推奨に従って苦手な質問を繰り返し練習する

成長の実感：グラフで右肩上がりのスコアを確認し、モチベーションを維持する

仲間との共有：ランクアップした喜びをXでシェアし、転職活動仲間と刺激し合う

■ 今後のアップデート

成長ダッシュボードは今後、練習データの蓄積に応じてより詳細な分析機能を追加していく予定です。

また、エンジニア面接で陥りがちなポイントをMENTAIの評価軸をもとに解説するコンテンツも近日公開を予定しています。

無料の会員登録で、成長ダッシュボードは本日よりすぐにご利用いただけます。

サービスURL: https://mentai.recruit-hub.ai(https://mentai.recruit-hub.ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=vol3_dashboard)

■ 会社概要

会社名 株式会社X-HACK

所在地 東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA 702

代表者 代表取締役 松田信介

設立 2018年3月

事業内容 生成AI／LLM活用支援、AI駆動型開発基盤の設計・開発、ITシステム導入支援・受託開発

コーポレートサイト https://x-hack.jp

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社X-HACK

担当: 豊田

E-mail: support@mentai.recruit-hub.ai