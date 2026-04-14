QRコードは“作って終わり”から“運用するデジタル接点へ”　企業向けQRコード管理プラットフォーム「QRDX」を提供開始

株式会社メディアスクエア

株式会社メディアスクエア（本社：東京都千代田区、代表取締役：大川 拓也）は、企業向けQRコード管理プラットフォーム「QRDX（キューアールディーエックス）」を2026年4月20日より提供開始いたします。

企業のマーケティングや店舗運営において、QRコードは重要なデジタル接点として活用が広がっています。一方で、従来のQRコードは一度作成すると遷移先を変更できず、キャンペーン終了後に使われなくなるなど、“使い捨ての導線”として扱われるケースが一般的でした。

QRDXは、この前提を覆し、QRコードを継続的に活用できる「運用可能なデジタル接点」へと進化させるサービスです。

遷移先URLをあとから変更できるほか、期間・曜日・時間帯・位置情報などの条件に応じて表示内容を切り替えることで、1つのQRコードを戦略的に運用することが可能になります。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

QRコード活用の課題

法人向け動的QRコード管理ツール「QRDX」公式サイト

QRコードは、店舗・広告・商品・施設案内など、さまざまなシーンで活用されています。

しかし企業の現場では、以下のような課題が存在しています。

・一度作成したQRコードのリンク先を変更できず、再印刷が必要になる

・キャンペーン終了後、QRコードが使われなくなる

・QRコードの数が増え、管理が煩雑になる

・時間帯や曜日などに応じた出し分けができない

こうした課題により、QRコードは“使い捨て”のツールとして運用されているケースが多く見られます。

QRDXが提供する価値

QRDXは、QRコードを「使い捨て」から「運用・活用する資産」へと変えるプラットフォームです。

企業は同一のQRコードを維持したまま、状況に応じて最適な情報へ誘導することが可能になります。

QRコードをコントロール可能にする

1．QRコードの遷移先をあとから変更可能

一度発行したQRコードのリンク先URLを後から変更できます。

印刷物の差し替えが不要となり、コスト削減と柔軟な運用を実現します。

2．条件分岐でQRコードを制御する「QRプランナー」

QRDXの中核機能である「QRプランナー」により、1つのQRコードで複数の導線設計が可能です。

・期間設定：キャンペーン期間中のみ特設ページへ誘導

・曜日設定：平日・週末で異なる情報を表示

・時間帯設定：営業時間外は案内ページへ切り替え

・位置情報：ユーザーの現在地に応じた情報提供

これにより、QRコードを「状況に応じて変化する導線」として活用できます。

3．企業利用に最適化された管理機能

複数のQRコードを一元管理できる管理画面を提供。

組織単位・施策単位での管理が可能になり、属人化を防ぎます。

活用シーン

QRDXは以下のような用途で活用可能です。

【商業施設】

・セールやイベント情報の出し分け

・館内案内の最適化

【マーケティング】

・キャンペーンページの切り替え

・広告・チラシの動的運用

【店舗運営】

・メニューや案内ページの更新

・時間帯に応じた情報提供

代表コメント

株式会社メディアスクエア

代表取締役 大川 拓也

「QRコードは多くの企業で活用されていますが、“作って終わり”になっているケースが非常に多いと感じています。QRDXは、QRコードを継続的に活用し、マーケティング成果につなげるためのサービスです。企業のデジタル接点をより柔軟にコントロールできる基盤として提供していきます。」

今後の目標と展開

株式会社メディアスクエアは今後、QRコードを企業の重要なデジタル接点として位置づけ、QRDXの機能拡張とサービス品質の向上を進めてまいります。

分析機能やマーケティング施策との連携を強化することで、QRコードの活用価値をさらに高め、企業のDX推進と情報発信の最適化を支援してまいります。

QRDX公式サイト

企業向けQRコード管理プラットフォーム

企業向けQRコード管理プラットフォーム「QRDX」

https://qrdx.jp/

株式会社メディアスクエア 概要

設立 ：2006年8月31日

代表者 ：代表取締役 大川 拓也

所在地 ：東京都千代田区内神田1-14-6 福利久ビル8F

事業内容：デジタルプロモーションの支援事業、

「SMARTCROSS」「hanaco」「QRDX」の企画・開発・運用

URL ：https://media-square.co.jp/

お問い合わせ

本件に関するお問い合わせについては以下の問合せフォームよりお願いいたします。

https://qrdx.jp/forms/contact/