日本体操協会と「ウェルネス・パートナー」契約を締結

小川グループ株式会社

小川電機株式会社（本社：大阪府、代表取締役社長：小川雄大）は、2026年4月1日公益財団法人日本体操協会（所在地：東京都、藤田直志会長）と「ウェルネス・パートナー」契約を締結いたしました。本契約は、体操競技の普及・発展を支援するとともに、スポーツを通じた健康意識の向上やウェルネス経営の推進を目的としたものです。小川電機株式会社は、本取り組みを通じて、従業員の健康促進と持続的な企業価値の向上を目指してまいります。

■契約締結の背景

近年、企業における健康経営の重要性が高まる中、従業員の心身の健康は生産性や組織力に直結する重要な要素となっています。

体操は、柔軟性・筋力・バランス能力を総合的に養うことができる全身運動であり、年齢や経験を問わず取り組みやすい点が特長です。日常生活にも取り入れやすく、健康維持・増進の観点からも注目されています。

公益財団法人日本体操協会は、競技力向上に加え、体操の普及や健康づくりの推進にも取り組んでおり、その理念に共感したことが今回の契約締結に至った背景です。

■本契約の意義

本契約により、小川電機株式会社はウェルネス領域におけるパートナーとしてスポーツの価値を企業活動に取り入れ、体操の持つ「基礎体力の向上」「継続性」といった特長を活かし、従業員の健康意識向上や社内の活性化につなげるとともに、スポーツ支援を通じた社会貢献にも取り組んでまいります。

今後の展開

今後は、公益財団法人日本体操協会との連携を通じて、スポーツを身近に感じられる取り組みを段階的に推進していきます。

社内における健康意識の向上を目的とした施策の検討に加え、体操の価値や魅力を発信する取り組みなども視野に入れ、企業活動とスポーツの融合による新たな価値創出を目指します。あわせて、次世代や地域社会への貢献につながる活動にもつなげてまいります。

小川電機株式会社について

【会社概要】

会社名： 小川電機株式会社

所在地： 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目2番4号

代表者： 代表取締役社長 小川雄大

設立： 1963年3月21日

事業内容： 電設資材・住設機器、家電製品の総合卸商社

資本金： 9千万円

Webサイト： https://www.ogawa.co.jp

【お問い合わせ】

小川電機株式会社

〒545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目2番4号

経営企画室 広報担当

TEL：06‐6621‐0031