【理美容師・サロン経営者向け】薄毛で悩むお客様と歩み続けるための医療という選択肢。クリニック×サロンの医療連携モデルを「ビューティーワールド ジャパン 東京」にて2026年5月18日～20日発信！

株式会社TMコンサルティング

医療法人友広会が運営するAGA治療専門「AGAメディカルクリニック」（大阪市中央区、理事長：松島 勇介）は、2026年5月18日(月)～5月20日(水)に開催される日本最大級のビューティ見本市「ビューティーワールド ジャパン 東京」に出展いたします。

本展示会では、理美容師・サロン経営者の皆さまを対象に、現場で増加する「お客様からの薄毛・抜け毛相談」に対し、薄毛・抜け毛の悩みを一人にしない。美容と医療が繋がる薄毛相談の新常識を公開します。ビューティーワールドジャパン東京: https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

■サロン現場での「薄毛相談」への課題

近年、男女を問わず薄毛に悩む層が増加しており、最も身近な髪の専門家である理美容師への相談が増えています。しかし、サロンの現場では「化粧品もしくはホームケアを勧める以上の提案が難しい」といった課題を抱えているのが現状です。

当クリニックでは、40拠点以上の医療連携施設を展開する「オルソグループ」の知見を活かし、サロンと医療をシームレスにつなぐことで、これらの課題を解決します。

■展示会で体験・相談できること

ブースでは、医療提携をご検討の理美容師・サロン経営者の皆さまへ具体的なスキームをご説明します。また、専門医による実際の診療や、話題のリバイブ施術の体験が可能です。

■ビューティーワールドジャパン東京

日程 ： 2026年5月18日(月)～5月20日(水)

時間 ： 10:00～18:00(最終日16:30)

場所 ： 東京ビックサイト

小間番号： S2-H020

URL ： https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

【事前予約】

医療提携のご相談につきましては展示会当日は混雑が予想されるため、事前のご予約を推奨しています。

待ち時間なしでスムーズな個別相談が可能です。

ぜひ、下記URLからご予約ください

https://liff.line.me/1657362083-qAz23bAg/landing?follow=%40595kopfu&lp=FkrrLf&liff_id=1657362083-qAz23bAg(https://liff.line.me/1657362083-qAz23bAg/landing?follow=%40595kopfu&lp=FkrrLf&liff_id=1657362083-qAz23bAg)

オンライン対応： 当日来場が難しい方、遠方の方向けに当日以外での、Zoomによるオンライン説明会も随時実施いたします。

■クリニック概要

院名 ： AGAメディカルクリニック

運営 ： 医療法人友広会

特徴 ： オンライン診察により全国どこからでも受診可能な体制を構築。

公式サイト： https://tomohirokai.or.jp/aga/

■法人概要

名称 ： 医療法人友広会

代表者 ： 理事長 松島 勇介

事業内容 ： 医療

所在地 ： 〒557-0014 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目26-16

運営クリニック： 整形外科ひろクリニック（大阪市西成区）

整形外科星田クリニック（大阪府交野市）

千里中央整形外科リハビリテーションクリニック（大阪府豊中市）

寝屋川整形外科リハビリテーションクリニック（大阪府寝屋川市）

大阪本町メディカルクリニック（大阪市中央区）

千里中央メディカルクリニック（大阪府豊中市）

AGAメディカルクリニック千里中央院（大阪府豊中市）

WEBサイト ：https://tomohirokai.or.jp/recruits/

2020年から7年間で1院から7院、職員数20名から120名超へと成長を遂げている医療法人です。グループ運営で培った知見を活かし、整形外科診療とリハビリテーションの質を追求し続けています。

■笑顔と元気にあふれるメディカルチーム「オルソグループ」

オルソグループは休息療法・栄養療法・運動療法・手技療法・地域医療を提供することで、皆様が生涯にわたり笑顔と元気であるよう健康管理を担う「究極の医療グループ」を目指しています。

WEBサイト：https://ortho-g.co.jp/