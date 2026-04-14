日本信用情報サービス株式会社の販売会社：日本リスク管理センター株式会社（JRMC）は反社コンプライアンスチェックサービス（JCIS WEB DB(R) Ver.3）の契約獲得200社を達成しました！

概要

日本信用情報サービス株式会社

日本信用情報サービス株式会社（本社：神奈川県横浜市中区山下町2番地産業貿易センタービル9F）の販売会社である、日本リスク管理センター株式会社(https://j-rmc.co.jp/)（以下、JRMC）は、日本信用情報サービス株式会社が提供する反社コンプライアンスチェックサービス「JCIS WEB DB(R) Ver.3(https://jcis.co.jp/search/)」において、契約企業数が200社に到達したことをお知らせいたします。

背景

詳細を見る :https://jcis.co.jp/news/jrmc-200-customer/

近年、企業を取り巻くコンプライアンス意識の高まりを受け、反社会的勢力との関係遮断は企業経営における重要課題となっています。

特に新規取引開始時や継続取引の見直しにおいて、迅速かつ正確な反社チェックのニーズは年々増加しています。

このような背景のもと、「JCIS WEB DB(R) Ver.3」は、多くの企業様にご支持いただき、JRMCは今回契約社数200社を達成いたしました。

JCIS WEB DB(R) Ver.3の3つの強み

1.地方新聞の情報

反社会的勢力チェックにおいて、地方新聞の情報は非常に重要です。反社関連情報の約80%は地方新聞に掲載されているともいわれ、地域に根差した報道がリスク把握の大きな鍵となります。一方で、多くの信用調査は全国紙や主要Webニュースのみを対象としているため、地域限定の事件や地場企業のトラブルなどが見落とされる可能性があります。 日本信用情報サービスでは、全国の地方新聞情報を独自に収集・蓄積し、専用データベースで横断検索が可能。地域密着型の情報まで網羅することで、より精度の高い反社チェックを実現します。

2.警察関連情報

日本信用情報サービスでは、一般的な公開情報やデータベースにとどまらない、独自の「警察関連情報」を活用した情報提供を行っています。警察関連情報の提供を含む独自の情報網を構築しているからこそ、反社会的勢力の動向や関連リスクをより的確かつ迅速に把握することが可能です。

3.同一性チェック

同姓同名の人物や同名企業の存在によって生じる“誤検知”は、企業の与信判断や取引可否の判断において大きなリスクとなります。日本信用情報サービスでは、こうしたリスクを最小限に抑えるため、文字列情報だけに依存しない精度の高い「同一性チェック」を実施しています。 単純な名称一致ではなく、生年月日、代表者名、所在地住所、電話番号など複数の属性情報を多角的に照合。断片的なデータでは判断しきれないケースでも、総合的な観点から対象人物・対象企業の同一性を精査します。

日本信用情報サービスグループ会社 会社概要

日本信用情報サービス株式会社

代表取締役社長：小塚直志

設立：2018年3月

事業：反社チェックやAML・KYC対策を支援する高度なリスク情報データベースを、あらゆる業界・企業に向けて展開。シンガポールのARI社との提携により、国内外500万件以上のリスク情報を網羅。【検索件数780万件突破】低コストで企業リスク管理を実現したい企業様に最適なサービスを提供します。

URL：https://www.jcis.co.jp/

本社：神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F

日本公益通報サービス株式会社

代表取締役社長：小塚直志

設立：2023年3月

事業：企業の内部不正やハラスメントに対する外部相談窓口の設置、専門家による調査・対応支援、セミナー・研修の実施など、包括的なリスク管理ソリューションを提供。【専門家による対応可能】業界最安値で信頼性と実績を基にクライアントの職場環境改善とリスク軽減を支援します。

URL：https://jwbs.co.jp/

本社：神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F

一般社団法人 企業防衛リスク管理会

代表理事：小塚直志

設立：2025年9月

事業：オンラインセミナー・研修を含む多様なサポートの提供。信頼と実績を基に、安心・安全な職場環境の実現を支援します。また、企業リスク回避のための探偵調査やカスタマーハラスメント対応の相談も承ります。【会員制倶楽部】会員間の交流を深める懇親会も定期的に開催中です。

URL：https://nihonchosa.jp/

本社：神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F

日本データ分析センター株式会社

代表取締役：小塚直志

設立：2023年5月

事業：日本全国で発信される記事を精査・入力する独自の運用により、正確かつ深度のある調査情報を提供。検索では得られない情報を反映し、実務で活用できるツールを構築。【日本最大級】のデータベース・インフォメーション企業として、地方新聞情報を完全に網羅。

URL：https://jdac.co.jp/

本社：神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F