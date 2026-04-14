Qobuz、ルシンダ・ウィリアムズとのグローバルパートナーシップを発表

Xandrie Japan株式会社(C) Mark Seliger

高音質音楽プラットフォームQobuz（コバズ）は本日、グラミー賞を3度受賞したシンガーソングライター、Lucinda Williams（ルシンダ・ウィリアムズ）との新たなグローバルパートナーシップを発表いたしました。本取り組みにより、世界中のファンに向けて独占コンテンツや特別企画を提供してまいります。

■ ライブ音源『World’s Gone Wrong』を皮切りに展開

本プロジェクトは、ルシンダ・ウィリアムズの最新アルバム『World’s Gone Wrong』のライブバージョン配信からスタートします。同作は、現代社会を取り巻く社会的・政治的混乱に対する率直かつ力強い表現として高い評価を受けています。

今後も本取り組みを通じて、追加の独占コンテンツやファン向け特別企画を順次展開していく予定です。

■ “Boutique in a Superstore World”の体現

本パートナーシップは、Qobuzが掲げる「巨大なスーパーの時代に佇む、音楽のブティック（“Boutique in a Superstore World”）」というコンセプトを体現するものです。高音質音源、独占コンテンツ、そして編集性の高いストーリーテリングを融合させることで、熱量の高いリスナーとアーティストをつなぎ、より深い音楽体験を提供します。

また本取り組みは、音質や音楽的完成度を重視するアーティストを支援し、その作品をより深く楽しめる環境を提供するというQobuzのミッションを反映しています。

■ 継続的に拡大する独占コンテンツ展開

今回のコラボレーションは、Qobuzが推進するパートナーシップ・プロジェクトの一環として位置付けられます。これまでにも以下のような取り組みを展開しています。

- Drag City（Bitchin Bajas）- Sun Records（Johnny Cash）- Sam First Recordsのライブ録音シリーズ（Anthony Wilson、Rachel Eckroth、Devin Daniels）- International AnthemによるQobuzシリーズ（Makaya McCraven ほか）

今後もQobuzは、グローバルなアーティストとの連携を強化し、独自性の高い音楽体験の提供を拡大してまいります。

■Qobuzについて

公式サイト：https://www.qobuz.com/

2007年に創業したQobuzは、独立資本による音楽プラットフォームであり、高音質ストリーミングの先駆者として市場の中で独自の存在感を放っています。現在は、ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ラテンアメリカ、そして日本を含む26か国で展開しており、真に充実した音楽体験を求めるすべての人々に向けてサービスを提供しています。

1億曲以上のロスレス音源（CD品質、ハイレゾ音源〈24bit／最大192kHz〉、DXD、DSD）を誇り、世界有数のハイブランドからも認められる市場最大級のハイレゾカタログを提供しています。オリジナル録音を尊重する姿勢に加え、ミュージックチームによる独自の編集コンテンツや厳選プレイリストなど、人の手によるきめ細やかな音楽体験を大切にしている点も特徴です。

2025年には、業界で初めて「1再生あたりの平均支払額」を公開し（US＄0.01873）、第三者による正式な検証を経て市場最高額であることを発表。より公正で持続可能なストリーミングモデルへのコミットメントを改めて示しました。

また、Qobuzは日本オーディオ協会（JAS）より「Hi-Res Audio」認証を取得しています。