【アブダビ不動産】SOBHA REALTYがアブダビで初の大型開発を発表。ヤス島近接の「Sobha City 」フェーズ1、470戸限定で予約受付開始

BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C

世界的ラグジュアリーデベロッパーSOBHA Realtyが、アブダビで初となる大型開発プロジェクト「Sobha City Abu Dhabi」を発表しました。今回公開されたPhase 1では、タウンハウス・ヴィラ・アパートメントを合わせた470戸が販売対象となっており、現在予約を受け付けています。

本プロジェクトは、単なる住宅供給にとどまらず、暮らし・教育・自然・レジャー・交通利便を一体で構想した大規模マスタープランです。開発総面積は37.5 million sq.ft.（約348万平方メートル ）にのぼり、日本で例えると東京ドーム約74個分に相当します。アブダビ不動産市場において、新たな象徴となる開発として注目されています。

■アブダビ初進出となるSOBHAの新たな挑戦

詳細を問い合わせる :https://bitex-dxb.com/webinar/?utm_source=pr&utm_medium=referral4月12日プロジェクト発表時

SOBHA Realtyは、設計・施工・品質管理までを自社で一貫して手がける体制で知られるグローバルデベロッパーです。細部までこだわった高品質なものづくりに定評があり、世界的にも高い評価を得ています。今回のSobha City Abu Dhabiは、同社にとってアブダビ初進出となる大型プロジェクトです。

日本人投資家の間でも、SOBHAは物件クオリティの高さから認知のあるブランドです。上質なデザインと丁寧な施工、仕上がりへのこだわりにより、実需・投資の両面から注目されています。

■ヤス島近接、空港・商業・エンターテインメント施設が集まる将来性の高い立地

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Sobha City Abu Dhabiは、アブダビの中でも将来性が高いヤス島近接エリアに位置しています。主なアクセスは以下の通りです。

- Zayed International Airport：約15分- アブダビ中心部：約30分- ドバイ：約45～50分

周辺には、Yas Mall、Ferrari World Abu Dhabi、Yas Marina、Etihad Arenaなど、アブダビを代表する商業・レジャー・エンターテインメント施設が集積しています。空港や主要施設へのアクセスに優れ、生活利便性と将来性を兼ね備えたロケーションです。

また、エリア周辺では30のインターナショナルスクールの計画にも触れられており、ヤス島と直接つながるブリッジ建設予定 も打ち出されています。教育環境と交通利便の両面で、今後の居住価値の向上が期待される点も魅力です。加えて、ヤス島周辺では今後の中東初のディズニーランド開発への期待も高まっており、エリア全体の国際的な注目度はさらに高まっていく可能性があります。

■「住むための街」を一から描く大規模マスタープラン

Sobha City Abu Dhabiは、ウォーターフロント、カナル、緑豊かなランドスケープ、オープンスペース、住宅街区、日常利便施設などが一体で整備される大規模マスタープラン型のコミュニティとして計画されています。

公開されているイメージからも、水辺を生かした街並みや、低層から中層レジデンスを中心とした統一感のある景観がうかがえます。単体物件の販売ではなく、街そのものを設計する開発である点が、本プロジェクトの大きな特徴です。

■Phase 1では470戸が販売対象

内装デザイン

今回発表された Phase 1 の供給戸数は以下の通りです。

- タウンハウス：100戸- ヴィラ：100戸- アパートメント：270戸

合計470戸が販売対象となります。現在は予約受付中で、抽選発表は2026年4月20日を予定しています。完成予定は2029年Q4です。

■販売価格は約5,600万円台から。住戸タイプごとに幅広い選択肢があります

今回は、アパートメントから大型ヴィラまで、幅広いライフスタイルや投資ニーズに応える商品構成となっています。

以下の円換算は 1AED＝43円 で計算した概算です。

物件価格表

支払いスケジュールは購入計画を立てやすくなっております。

支払い条件は、予約時20％、その後 分割での支払い を経て、完成時に40％ を支払うスケジュールです。完成予定時期とあわせて資金計画を立てやすい点も、本プロジェクトの魅力の一つです。

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間取り

Sobha City Abu Dhabi は、実際に暮らす街としての魅力 が高いプロジェクトです。

■実需・投資の両面から注目される初期フェーズ

- 3つのインターナショナルスクール計画- 水辺と緑を生かした街づくり- ヤス島のエンターテインメント集積地への近さ- 空港へのアクセスの良さ

Sobha City Abu Dhabiは、約348万平方メートル の大規模マスタープラン、ヤス島近接の立地、そしてSOBHAブランドの品質が重なった注目案件です。実際に暮らす住宅としての魅力に加え、初期フェーズならではの希少性から、投資対象としても関心を集めています。

アブダビ初進出となるSOBHAの新規大型開発として、今後の展開にも期待が高まるプロジェクトです。

会社概要

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社 名：

BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C（アブダビ法人）(https://bitex-co.com/)

BITEX TRUST REAL ESTATE L.L.C（ドバイ法人）(https://bitex-dxb.com/)

代表取締役社長：上野 真司(https://note.com/shinji_ueno82/all)

日本連絡先：050-1720-4462

申込ページ：https://bitex-dxb.com/webinar/(https://bitex-dxb.com/seminar/?utm_source=pr&utm_medium=referral)

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