最新デジタルマーケティングを学べる無料勉強会を開催― 具体事例で学ぶ Instagramフォロワー増加の成功法則―について学べる実践型セミナー ―

はじめに

one move株式会社

ONE Lab（ワンラボ）は、one move株式会社が運営する“デジタルマーケティングを科学する”専門チームです。アルゴリズム分析や最新トレンドの検証を継続的かつ体系的に行い、マーケティング成果の最大化を追求しています。

日々、200社を超えるクライアント様の戦略設計・企画・運用・分析改善に携わる中で得た知見をベースに、Z世代の感性に響くクリエイティブ制作や、インフルエンサーを活用したプロモーション、成果につながる広告運用をテーマとしたセミナーを展開。各領域のスペシャリストが講師として登壇し、実務に直結するノウハウを提供しています。

加えて、ONE Labではナレッジの体系化や新たなマーケティング手法の研究・検証にも積極的に取り組んでおり、変化の早いデジタル市場へ柔軟に対応できる体制づくりを進めています。

今回の勉強会では、日々の分析や現場で培った知見を基に、企業成長に貢献するマーケティング戦略やSNS活用の実践を紹介。明日から取り入れられるエッセンスを、分かりやすくお届けする内容となっています。

無料勉強会のテーマ:具体事例で学ぶ Instagramフォロワー増加の成功法則

本セミナーでは、Instagramを中心に、フィード投稿と広告配信を効果的に掛け合わせたフォロワー増加施策について、実践的なノウハウを解説します。

単に投稿本数を増やすだけではなく、オーガニック運用と広告活用をどのように連動させることで、効率的に認知拡大とフォロワー獲得を実現するのか、その戦略設計のポイントを具体事例とともに共有する内容です。

当日は、弊社が実際に手がけたInstagram運用の成功事例をもとに、ターゲット設定の考え方や、広告配信における商圏設定のポイント、配信後の結果検証の進め方までを詳しく解説します。さらに、フォロワー獲得効果をより高めるためのクリエイティブ制作のコツや、ユーザーの興味を引きつける投稿設計についても紹介。

実際の数値改善事例を交えながら、再現性のある運用手法を分かりやすくお伝えします。SNS担当者やマーケティング担当者にとって、すぐに実務へ活かせるヒントが得られるセミナーです。

開催日時と参加方法

日時 ：2026年4月28日（火）12:00（※今回のテーマ）

日時 ：2026年5月12日（火）12:00（※以下、テーマは順次発表）

日時 ：2026年5月19日（火）12:00

日時 ：2026年5月26日（火）12:00

参加方法：事前のお申し込みは不要です。

お時間になりましたら以下のURLにアクセスしてください。

https://meet.google.com/jdd-dbrf-skn

※カメラ・マイクはOFFで問題ございません。

※毎週火曜日正午より、様々なテーマで勉強会を行っております。

ミーティングURLは共通です。

会社概要

会社名 ：one move株式会社

設立 ：2020年6月

代表取締役：原 慎吾

所在地 ：東京都三鷹市井の頭5－12－17

事業内容 ：SNSプロモーション事業、有料職業紹介事業

関係会社 ：株式会社ピアラ(東京証券取引所スタンダード市場)