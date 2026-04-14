【無料Webセミナー開催】改善基準告示対応で運送業の経営課題を一気に解決！労働時間管理クラウドサービス「Navisia乗務員時計」が実現する働き方改革セミナー

株式会社ナブアシスト

株式会社ナブアシスト（本社：群馬県前橋市、代表取締役：江口 大介、以下 ナブアシスト）は、運送業向け労働時間管理クラウドサービス『Navisia乗務員時計』の導入メリットや活用方法を紹介する無料Webセミナーを、2026年4月23日（木）に開催することをお知らせいたします。

開催の背景

参加のお申し込みはこちら :https://forms.cloud.microsoft/r/gkRG09hqe2

2024年4月1日に改善基準告示が改正され、トラック運転者の労働環境規制はさらに厳しくなりました。従来の継続8時間から継続11時間への休息期間引き上げ、年間拘束時間の短縮など、複雑で多角的な管理が求められるようになりました。

同時に、時間外労働の上限規制への対応、待機時間の把握と削減、荷主との運賃交渉の正当化など、運送事業者は複数の経営課題に直面しています。

しかし、多くの中小運送事業者は手書き日報やExcel集計に依存しており、正確な労働時間管理と法令遵守の両立に苦労しているのが現状です。本Webセミナーでは、このような運送業界の課題と、それを解決する『Navisia乗務員時計』の機能・導入効果について、45分で分かりやすく解説いたします。

開催概要

開催日時：2026年4月23日（木） 14:00～14:45

所要時間：45分

配信形式：Zoom（URL事前配信）

参加費用：無料

定員：100社限定

申込締切：2026年4月23日（木） 12:00

Webセミナーの内容

お申し込み方法

改善基準告示対応で運送業の経営課題を一気に解決！Navisia乗務員時計が実現する働き方改革主な講演内容- 運送事業者が直面する労務管理の課題と対策の方向性- Navisia乗務員時計の主要機能と特徴・リアルタイム改善基準告示管理・正確な労働時間自動計算・アラート機能による違反事前防止- リアルタイム管理、運賃交渉へのシステム活用法- 導入企業の事例と期待できる効果対象者- 運送事業者の経営者・経営幹部- 運行管理者・労務管理者- 事務職・営業職参加のメリット- 改善基準告示への対応方法が理解できる- 労働時間管理の業務効率化の具体策が学べる- 監査対策の強化方法を把握できる- 最新のシステムソリューションの概要を知ることができる

以下のお問い合わせフォームよりお申し込みください。

▼お申し込みはこちら

https://forms.cloud.microsoft/r/gkRG09hqe2

Navisia乗務員時計について

Navisia乗務員時計は、運送事業者向けの労働時間管理クラウドサービスです。スマートフォンまたは富士通製デジタコと連携し、改善基準告示と時間外労働の上限規制に完全対応します。

ドライバーの労働状況をリアルタイムに把握することで、長時間労働の抑制、法令遵守、そして何より乗務員の健康と安全を確保します。労働時間管理、運行記録管理、正確な待機時間の管理などを一元的に行うことができ、運行管理業務を大幅に効率化できます。

Navisia乗務員時計についてはこちら :https://www.nav-assist.co.jp/products/unyu/jomuindokei/

※本システムは、菱木運送株式会社(https://hishiki-unso.co.jp/)（千葉県匝瑳市）の監修・特許使用許諾を受けてシステム開発を実施しております。

ナブアシストについて

ナブアシストのロジスティクス事業部は、運送業界のデジタル化を牽引するパートナーとして、革新的なソリューションの開発と提供に注力してまいりました。デジタコの販売・サポートを中核事業として、運送事業者の皆様が抱える運行管理、安全管理、法令遵守に関する課題の解決に取り組んでいます。また、点呼システム、労働時間管理システム、販売管理システムなど、デジタコ以外にも運送事業者のさまざまな業務を支援する製品を取り揃えています。

弊社のソリューションは、最新の技術トレンドと運送業界の実務知識を融合させることで、現場のニーズに即した実用的なツールを実現しています。導入企業の成功事例を積み重ねながら、業界全体のDX推進に貢献し、経営課題を解決し、競争力を強化できるよう支援してまいります。

お問い合わせ先

会社名：株式会社ナブアシスト（Navassist Co., Ltd.）(https://logi-dxlab.nav-assist.co.jp/#contact)

システム技術センター：〒370-3522 群馬県高崎市菅谷町2225

部署：ロジスティクス事業部 営業部 インサイド推進担当

TEL：027-372-3452

MAIL：logistics-inside@nav-assist.co.jp