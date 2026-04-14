シヤチハタのはんこ7種を1点からWEB作成！「オリジナルプリント.jp」で取り扱い開始

株式会社イメージ・マジック画像左：シヤチハタ 組み合わせ印（0359号/0659号） 右上：シヤチハタ LIPIN リップ型ネーム印 右下：シヤチハタ QOOM ツインネーム印

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する、2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/)」は、2026年4月9日（木）より、シヤチハタ株式会社のスタンプ計7種の取り扱いを開始いたしました。

本サービスでは、印鑑・スタンプのトップメーカーであるシヤチハタの「Xスタンパー」シリーズなどを、WEB上のデザインツールを用いて1点から簡単にオリジナル作成できます。

ビジネス向けの組み合わせ印や一行印に加え、リップ型のファッショナブルなネーム印など、多様化するワークスタイルやライフスタイルに寄り添うラインナップを拡充いたしました。

事務効率化からギフトまで。用途に合わせて選べるシヤチハタの新ラインナップ

組み合わせ印は脱着簡単なマグネットジョイント機構を採用口紅のような専用のインクから選べるリップ型ネーム印

■ 自由に組み替え可能。住所印や記名に最適なビジネスシリーズ

今回のラインナップ追加により、ビジネスシーンで欠かせない住所印や記名印のバリエーションが大幅に増加しました。「組み合わせ印」はマグネットジョイント機構により、書類に合わせて項目を自由に組み替えることが可能です。

【シヤチハタ 組み合わせ印（0359号(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20%E7%B5%84%E3%81%BF%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%8D%B00359%E5%8F%B7%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A3%C3%9759mm%EF%BC%89%E3%82%BF%E3%83%86)/0659号(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20%E7%B5%84%E3%81%BF%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%8D%B00659%E5%8F%B7%20%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A6%C3%9759mm%EF%BC%89%E3%83%A8%E3%82%B3)）】

印鑑・スタンプのトップメーカー「シヤチハタ」のXスタンパーシリーズ。

スタンプ台を使わずに押せるインキ内蔵式の角型印です。ポンと押すだけでキレイな印影が残せるのが嬉しいポイント！

脱着簡単なジョイント式で、住所、社名、代表者名などをバラバラに作成し、必要に応じて連結して使用できます。

縦書き(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20%E7%B5%84%E3%81%BF%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%8D%B00659%E5%8F%B7%20%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A6%C3%9759mm%EF%BC%89%E3%82%BF%E3%83%86)・横書き(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20%E7%B5%84%E3%81%BF%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%8D%B00359%E5%8F%B7%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A3%C3%9759mm%EF%BC%89%E3%83%A8%E3%82%B3)のどちらもご用意しております。

【シヤチハタ 一行印（0860号）(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20%E4%B8%80%E8%A1%8C%E5%8D%B00860%E5%8F%B7%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A8%C3%9760mm%EF%BC%89%E3%83%A8%E3%82%B3)】

ひと押しで記入が完了！インキ内蔵式のXスタンパー一行印。6色のインクカラーを選び、印面を自由に作成できる8×60mmサイズの角型印です。

ビジネス封筒や伝票への記名はもちろん、書類への肩書き付きの記名までデスクに常備したい頼れる1本です。

ホルダーの凸凹部分を合わせれば、住所、社名、代表者名などをまとめてズレずに捺せます。

縦書き(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20%E4%B8%80%E8%A1%8C%E5%8D%B00860%E5%8F%B7%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A8%C3%9760mm%EF%BC%89%E3%82%BF%E3%83%86)・横書き(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20%E4%B8%80%E8%A1%8C%E5%8D%B00860%E5%8F%B7%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A8%C3%9760mm%EF%BC%89%E3%83%A8%E3%82%B3)のどちらもご用意しております。

【シヤチハタ ポケット用（1351号）(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E7%94%A81351%E5%8F%B7%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A13%C3%9751mm%EF%BC%89%E3%83%A8%E3%82%B3)】

キャップ一体型のケース付きで、持ち歩きや収納に便利なインキ内蔵式のXスタンパーポケット用。

13×51mmの印面は、オフィスでの社印や住所印としてはもちろん、ショップスタンプやお子様のお名前スタンプ、慶事用のスタンプとしても最適です。

6色のインクカラーから用途によってお好きな色をお選びください。

縦書き(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E7%94%A81351%E5%8F%B7%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A13%C3%9751mm%EF%BC%89%E3%82%BF%E3%83%86)・横書き(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E7%94%A81351%E5%8F%B7%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A13%C3%9751mm%EF%BC%89%E3%83%A8%E3%82%B3)のどちらもご用意しております。

■ 「なつ印」を楽しく、スマートに。デザイン性と機能性の両立

ビジネス以外のシーンでも活躍する、個性的かつ機能的なアイテムも登場します。

【シヤチハタ LIPIN リップ型ネーム印 ブラック(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20LIPIN%20%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E5%9E%8B%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%8D%B0%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A%E7%9B%B4%E5%BE%849.5mm%EF%BC%89%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF)/ピンクゴールド(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20LIPIN%20%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E5%9E%8B%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%8D%B0%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A%E7%9B%B4%E5%BE%849.5mm%EF%BC%89%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89)】

まるで本物のリップのようなデザイン。スタンプ台を使わずに押せるインキ内蔵式のネーム印です。口紅を出すようにスティックを回せば、LIPIN専用の美しい色をまとった印影でなつ印ができます。

押すときはもちろん、眺めているだけでも気分が上がるデザインで、いつものなつ印が 「特別な体験」に変わります。

美容・ファッション業界の方やギフトにも最適です。

【シヤチハタ QOOM ツインネーム印(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20QOOM%20%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%8D%B0%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A%E7%9B%B4%E5%BE%849mm%E3%83%BB%E7%9B%B4%E5%BE%846mm%EF%BC%89)】

スタンプ台を使わずに押せるインキ内蔵式の QOOM ツインネーム印です。

蓋を失くす心配がないスライドボタンのワンタッチ式で、ポンとおすだけでキレイな印影が残せるのが嬉しいポイント！



「片手でなつ印を完了したい」「ポケットの中から見つけにくい」という看護師や物流現場の立ち仕事の方の声を反映した設計で、業界ならではのお悩みを解決してくれます。

【シヤチハタ キャップレス9 スパークリングクリアカラー(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B99%20%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A%E7%9B%B4%E5%BE%849mm%EF%BC%89)】

キャップレスでワンタッチなつ印が可能！

ポンと押すだけでキレイな印影が残せるのが嬉しいポイント。

6色のインクカラーから用途によってお好きな色をお選びください。

印面9mmのこちらのアイテムは初めて氏名印のご購入をお考えの方にもぴったり。

持ち運びにも便利な安心ロック付き！

事務作業から宅配の受領まで、これ一本でマルチに活躍します。

【商品概要】

・シヤチハタ 組み合わせ印0659号 （印面サイズ：6×59mm）タテ(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20%E7%B5%84%E3%81%BF%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%8D%B00659%E5%8F%B7%20%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A6%C3%9759mm%EF%BC%89%E3%82%BF%E3%83%86)/ヨコ(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20%E7%B5%84%E3%81%BF%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%8D%B00659%E5%8F%B7%20%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A6%C3%9759mm%EF%BC%89%E3%83%A8%E3%82%B3)

・シヤチハタ 組み合わせ印0359号（印面サイズ：3×59mm）タテ(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20%E7%B5%84%E3%81%BF%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%8D%B00359%E5%8F%B7%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A3%C3%9759mm%EF%BC%89%E3%82%BF%E3%83%86)/ヨコ(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20%E7%B5%84%E3%81%BF%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%8D%B00359%E5%8F%B7%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A3%C3%9759mm%EF%BC%89%E3%83%A8%E3%82%B3)

・シヤチハタ 一行印0860号（印面サイズ：8×60mm）タテ(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20%E4%B8%80%E8%A1%8C%E5%8D%B00860%E5%8F%B7%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A8%C3%9760mm%EF%BC%89%E3%82%BF%E3%83%86)/ヨコ(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20%E4%B8%80%E8%A1%8C%E5%8D%B00860%E5%8F%B7%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A8%C3%9760mm%EF%BC%89%E3%83%A8%E3%82%B3)

・シヤチハタ ポケット用1351号（印面サイズ：13×51mm）タテ(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E7%94%A81351%E5%8F%B7%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A13%C3%9751mm%EF%BC%89%E3%82%BF%E3%83%86)/ヨコ(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E7%94%A81351%E5%8F%B7%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A13%C3%9751mm%EF%BC%89%E3%83%A8%E3%82%B3)

・シヤチハタ LIPIN リップ型ネーム印（印面サイズ：直径9.5mm）ブラック(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20LIPIN%20%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E5%9E%8B%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%8D%B0%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A%E7%9B%B4%E5%BE%849.5mm%EF%BC%89%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF)/ピンクゴールド(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20LIPIN%20%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E5%9E%8B%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%8D%B0%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A%E7%9B%B4%E5%BE%849.5mm%EF%BC%89%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89)

・シヤチハタ QOOM ツインネーム印（印面サイズ：直径9mm・直径6mm）(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20QOOM%20%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%8D%B0%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A%E7%9B%B4%E5%BE%849mm%E3%83%BB%E7%9B%B4%E5%BE%846mm%EF%BC%89)

・シヤチハタ キャップレス9 スパークリングクリアカラー（印面サイズ：直径9mm）(https://originalprint.jp/stamp/%E3%82%B7%E3%83%A4%E3%83%81%E3%83%8F%E3%82%BF%20%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B99%20%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%EF%BC%88%E5%8D%B0%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A%E7%9B%B4%E5%BE%849mm%EF%BC%89)

取り扱い開始日：2026年4月9日

素材：再生 ABS、再生 PCTG、ネオジム磁石 他

プリント方法：スタンプ(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoStamp)

納期：通常2週間程度

注文最小個数：1点から

販売価格（税込）：1点あたり 税込1,430円～（プリント代込）

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

▼ メディア取材のご相談、サービス協業・導入に関するお問い合わせ

https://imagemagic.jp/contact/

▼ 商品詳細についてのお問い合わせ

https://originalprint.jp/my.php/contact

《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/)

X：@original_print(https://x.com/original_print)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/