NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：関根 太郎、以下NTTセキュリティ・ジャパン）は、TXOne Networks社（本社：台湾、CEO：テレンス・リュウ）とパートナー契約を締結し、同社が提供するOT向けサイバーセキュリティソリューションを2026年４月より販売開始いたします。

締結の背景と効果

近年、製造現場や重要インフラでは、OTネットワークの外部接続拡大やDX推進に伴い、サイバー攻撃リスクが急速に増大しています。

ランサムウェア、サプライチェーン攻撃、レガシー設備への侵入など、従来のIT防御では十分に対処できない脅威が顕在化する中、OT領域に特化した専門的な防御技術が不可欠となっています。

TXOne Networks社は、OTに特化したセキュリティソリューションを数多く提供している企業です。グローバル展開する大手製造企業さまをはじめ 多くの重要インフラへの提供実績があり、セキュリティ検査、エンドポイント保護、ネットワーク防御において、OT環境・オペレーションに適合したOTネイティブな対策を実現します。

NTTセキュリティ・ジャパンは、サイバーセキュリティ専業集団として20年以上、SOC（セキュリティオペレーションセンター）やマネージドセキュリティサービスを通じて高度なセキュリティ対策支援を提供してきました。2017年から重要インフラ、製造業、ビル・施設等の幅広い業界へOTセキュリティ支援サービスも提供しており、現状把握と評価、侵入防御、監視・運用までを包含したOTセキュリティ対策ラインアップを展開しています。

本契約により、TXOne Networks社のOTネイティブなソリューションが加わることで、ラインアップがさらに強化され、工場や産業制御システムにおける高度化する脅威への対策を一層強固に支援できるようになります。

TXOne Networks社のソリューションについて

TXOne Networks社は、多様なOT環境における独自のニーズに対応し、産業用制御システムや運用の信頼性と安全性を確保し、運用の安定を下支えし、事業継続に貢献するOTセキュリティソリューションを提供しています。

- セキュリティ検査（Elementシリーズ）対象端末や資産へソフトウェアをインストールすることなく、デバイス検索で迅速に資産の完全性を確保。エアギャップ（オフライン）環境への攻撃防御とサプライチェーンセキュリティの向上を可能にします。- エンドポイント保護（Stellar）TXOneの包括的エンドポイント保護ソリューションは変化の少ない古いシステムや変化の激しい新しいシステムなど様々な環境に適した柔軟な守り方を提供します。- ネットワーク防御（Edgeシリーズ）OT環境向けのネットワーク防御は、業務の中断、機器の損傷、安全上のリスクを伴うサイバー攻撃から重要な資産を守るために欠かせません。 TXOne Edgeは、産業プロセスやインフラの信頼性、安全性、可用性を確保するために設計された、OTに特化したネットワークセキュリティソリューションです。- CPSによる保護プラットフォーム（TXOne SageOne）サイバー・フィジカル・システム（CPS）は、現実世界の情報を仮想空間で蓄積・分析し、その結果を現実世界にフィードバックし、生産や運用の効率化・最適化を図ります。TXOne各製品は、これらの各システムを保護すると同時に、運用上のコンテキストを収集する役割を担っています。 CPS保護プラットフォームは、この現実世界の情報と運用上のコンテキストを融合させることにより、より多くのセキュリティに関する知見を生み出し、未知の脅威と戦い、OT環境全体のセキュリティ態勢をより可視化することを可能とします。

TXOne Networks Japan合同会社 代表執行役員社長 近藤禎夫

このたび、OTセキュリティ分野において豊富な実績と高度な専門性を有するNTTセキュリティ・ジャパン株式会社様とパートナー契約を締結できたことを大変光栄に思います。

製造業や社会インフラを取り巻くサイバー脅威が高度化・複雑化する中、OT環境に特化したセキュリティ対策の重要性はますます高まっています。

本パートナーシップを通じて、TXOne NetworksのOTネイティブなセキュリティソリューションと、NTTセキュリティ・ジャパン様の豊富な運用・監視・サービス提供力を組み合わせることで、日本の製造業のお客様に対し、より実効性の高いOTセキュリティ対策を提供してまいります。

NTTセキュリティ・ジャパンは、既存のOTセキュリティソリューションとTXOne製品組み合わせて提供することで製造業におけるセキュリティ強化に貢献していきます。

NTTセキュリティ・ジャパンについて

NTTグループのセキュリティに関わる高度な人財と研究開発成果、そして20余年以上にわたるサイバー脅威との戦いで磨き続けてきた独自のサイバーインテリジェンスと脅威検知・対応能力を結集した、サイバーセキュリティ専門事業者です。リスク予測から診断、防御、脅威検知、インシデント対応、復旧まで一貫した「プロアクティブサイバーディフェンスサービス」の提供により、お客様・社会を守り、安心・安全なデジタル社会の実現に貢献します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/125765/table/38_1_5f402199a64d5217c9b3a21e4c2c2e59.jpg?v=202604141051 ]本件お問い合わせ

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

営業本部 マーケティング部

Email: nsj-pr@security.ntt