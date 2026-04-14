【4/27～29】クォンタムフラワーズ＆フーズ（QFF）、「SusHi Tech Tokyo 2026」に出展

株式会社クォンタムフラワーズ＆フーズ

量子バイオテクノロジーを活用した「中性子線スピーディ育種(R)」を展開する株式会社クォンタムフラワーズ＆フーズ（本社：茨城県水戸市、代表取締役CEO：菊池伯夫、以下「QFF」）は、2026年4月27日（月）から29日（水・祝）に東京ビッグサイトで開催されるアジア最大級のイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」に出展いたします。

QFFは、植物・微生物・細胞を対象とした非GMO（遺伝子組換えでない）の高速品種改良・機能改良技術として、自社の「中性子線スピーディ育種(R)」を紹介。フード、アグリ、バイオものづくり、環境・エネルギー分野への応用可能性を提示し、持続可能な未来に向けた共創パートナーを募ります。

会場：東京ビッグサイト 会期：4月27日（月）～29日（水・祝） QFFブース番号：D-1060

◆ SusHi Tech Tokyo とは

SusHi Tech Tokyoは、「持続可能な新しい価値」を生み出すことをテーマに、スタートアップやその支援者である投資家・大企業・行政に加えて、高い技術力を持つ大学や研究機関、中小企業など、多彩なプレーヤーが集まるグローバルイベントです。今年で４回目の開催となり、毎年規模が拡大しています。

◆ 出展の背景

QFFは、植物・微生物・細胞に、「中性子線」で突然変異を誘発する独自技術「中性子線スピーディ育種(R)(https://qff.jp/technologies/)」を展開しています。

本技術は、遺伝子組換えを用いずに新たな形質を高速で※(https://qff.jp/quantum_tec/)獲得できる品種改良技術で、食品や農業、発酵、素材、環境分野など幅広い産業で広く活用が期待されています。

近年、気候変動や資源制約、食料供給、環境負荷低減といった社会課題に対し、より強靭で持続可能な生物機能の開発ニーズが高まっています。QFFはこうした難題に対し、本技術による品種・菌株の改良により産業実装を推進しています。

今回の出展を通じて、国内外のパートナー候補との接点を広げ、新たな共創の可能性を探ります。

※植物は従来の約半分の１～3年、微生物は従来の1/6程度の2ヶ月で新系統を創出。参照：5分でわかる スピーディ育種(https://qff.jp/quantum_tec/)

◆ QFF出展内容・見どころ

【技術紹介パネル展示】

中性子線スピーディ育種(R)の原理、特長、従来手法との違い、導入の流れを分かりやすくご紹介します。

【応用分野別の展示】

１.アグリ・フード ： 作物の耐暑性、収量性、品質改良、発酵微生物の機能改良

２.バイオものづくり ： 微生物・細胞を活用した物質生産性向上

３.環境・エネルギー ： 資源循環、廃棄物処理、バイオプロセス高度化への応用

４.共同研究・新規事業 ： 企業・研究機関とのPoCや共同開発の可能性

※QFFブース番号：D-1060 →フロアマップ(https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/floormap/)

◆ QFF 代表取締役CEO&CTO 菊池伯夫 コメント

私たちQFFは、中性子線育種技術を基盤に、植物・微生物・細胞の新たな可能性を切り拓いてきました。SusHi Tech Tokyo 2026では、食やバイオ産業にとどまらず、環境・エネルギー・サステナビリティといった幅広いテーマに対して、当社技術がどのように貢献できるかを発信したいと考えています。

国内外の企業、研究機関、投資家、行政関係者の皆さまと出会い、新たな共創機会につなげていければ幸いです。

QFF 代表取締役CEO 菊池伯夫

◆ SusHi Tech Tokyo 2026 概要

会期： 2026年4月27日（月）～29日（水・祝）

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明３-11-１）

主な内容： 展示、セッション、ピッチコンテスト、ビジネスマッチング ほか

主催： SusHi Tech Tokyo 2026 実行委員会

開催規模：出展スタートアップ数 : 700社、商談件数 :１万件、参加者数 :６万人

公式サイト： https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

※QFFブース番号：D-1060 →フロアマップ(https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/floormap/)

SusHi Tech Tokyo :https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

◆ 参加方法

下記公式サイトよりチケットをご購入の上、ご来場ください。

https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/info-ticket/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社クォンタムフラワーズ&フーズ

CMO/営業マネジャー 内藤俊輔

E-mail：shunsuke.naito@qff.jp Tel：03-6661-1611

＜会社概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130495/table/42_1_aa2b11ca1fb83579948f89e7f3535b04.jpg?v=202604141051 ]