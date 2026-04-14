アガサとクリンクラウド、臨床試験領域のデジタルソリューション提供に関する戦略的事業連携に向けた協業を開始

アガサ株式会社

アガサ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鎌倉千恵美、以下「アガサ」）と、クリンクラウド株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小山佳克、以下「クリンクラウド」）は、臨床試験領域におけるデジタルソリューションの提供に関する戦略的事業連携に向け、覚書を締結いたしました。

【背景と目的】

臨床試験領域におけるデジタル化への需要が高まる中、治験文書管理に強みを持つアガサと、クリニカルデータマネジメント（以下「CDM」）領域に強みを持つクリンクラウドは、双方の技術と知見を共有し、協力体制を構築することが市場への価値提供に繋がると判断いたしました。本連携により、日本の臨床試験実施医療機関、製薬企業、CRO等に対し、臨床試験業務の効率化および品質向上に資する実効性の高いソリューションを提供することが目的です。

【連携内容および今後の展開】

両社の強みを組み合わせ、お客様のニーズに即した最適なソリューションを提案してまいります。これにより、医療機関および製薬企業における臨床試験業務の課題に対する一貫したアプローチが可能となり、早期の価値創出を実現します。

将来的には、両社のシステムを連携させることで、文書管理とCDMを横断した付加価値の創出を図り、ユーザーワークフロー全体の改善を目指します。文書管理・CDMが分断されることなく統合されたクリニカルソリューションの実現を通じて、臨床試験業務のさらなる効率化と品質向上に貢献してまいります。

【両社からのコメント】

■アガサ株式会社 代表取締役社長 鎌倉千恵美

このたび、データマネジメント領域で高い専門性を持つクリンクラウド社と、戦略的事業連携の検討を開始できることを大変光栄に思います。

世界で承認された新薬の多くが日本で利用できないという深刻な課題の背景には、国内の臨床試験におけるコストとスピードの壁があります。アガサはこの課題を解決し、一日でも早く患者様に新薬をお届けすることを目指してまいりました。 この度の戦略的事業提携を機に、両社の強みを融合させることで、臨床試験プロセスのさらなる効率化と品質向上を実現し、日本の創薬力の強化と健やかな未来の創造に精進してまいります。

■クリンクラウド株式会社 代表取締役会長 小坂 次郎

クリンクラウド株式会社は、治験文書管理システムにおいて厚い信頼と多くの実績を持つアガサ株式会社と戦略的事業連携の検討を開始いたします。弊社の強みである治験データ管理システムおよびデータマネジメント・統計解析と同社の強みである治験文書管理システムを連携することで治験データ・文書管理のトータルサービスを提供し、複雑な治験業務を簡素化、業務効率の向上を図ります。

本連携により、両社がこれまで培ってきた技術力と実績を基盤に、革新的なサービスを創出し、依頼者様の課題解決に貢献してまいります。

【アガサ株式会社について】

代表者：代表取締役社長 鎌倉 千恵美

住所：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7-1 Kabuto One 9階 WeWork

設立：2015年10月2日

事業内容：治験・臨床研究のクオリティを向上させるクラウドサービス「Agatha」の開発・提供

URL：https://www.agathalife.com/

【クリンクラウド株式会社について】

代表者：代表取締役社長 小山 佳克

住所：〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 PMO日本橋江戸通 2階

設立：2014年9月12日

事業内容：CRO（医薬品開発業務受託機関）として医薬品開発段階での臨床試験・研究、市販後調査に関わる業務を代行、支援

URL：https://clin-cloud.com/