株式会社東急パワーサプライ向け系統用蓄電池設置工事の完工および運転開始について

株式会社サンヴィレッジ

株式会社サンヴィレッジ（本社：栃木県足利市、代表取締役 三村 挑嗣、以下「当社」）は、株式会社東急パワーサプライ（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長 御代 一秀、以下「東急パワーサプライ」）向けとして開発および建設を行った高圧の系統用蓄電所が完工し、運転開始を迎える運びとなりましたのでお知らせいたします。

本蓄電所は、静岡県御前崎市において出力2MW／容量8MWhの高圧蓄電所として建設され、2026年4月より商業運転を開始いたします。東急パワーサプライは今後、卸電力市場、需給調整市場および容量市場における運用を予定しております。

また、東急パワーサプライと当社は今後の取り組みとして、2026年5月に三重県津市、同年6月に群馬県太田市において、それぞれ出力2MW／容量8MWhの高圧系統用蓄電所の営業運転開始を目指しております。

当社は2012年の創業以来、「地域との調和と協調」を大切にし、「安全・安心な発電所の実現」をポリシーとして、北関東を中心に太陽光発電所の開発・建設に取り組んでまいりました。近年では、非FIT（固定価格買取制度外）による太陽光発電所および系統用蓄電所の開発にも積極的に注力しております。

なお、本件を含め、当社が開発および運転開始まで手がけた系統用蓄電所は全国で30ヶ所目となり、累計蓄電設備容量は240MWhを超えました。

再生可能エネルギーのさらなる普及にあたっては、電力系統の安定運用を支える「調整力」としての系統用蓄電池の導入が極めて重要な課題とされています。当社は北関東にとどまらず、全国各地において系統用蓄電所の開発・建設を推進しており、将来的に250ヶ所、合計出力500MWの達成を目標に掲げています。これらの取り組みを通じて、再生可能エネルギーのさらなる普及と脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

蓄電所の概要

■TPS静岡御前崎01蓄電所

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/86244/table/66_1_13a1ac214fc7339e1d60ad4d5fefc847.jpg?v=202604150451 ]

■TPS三重津01蓄電所

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/86244/table/66_2_6e29c2e37c8a373f0d2cf957661b62a8.jpg?v=202604150451 ]

■TPS群馬太田01蓄電所

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/86244/table/66_3_13626d15c62a6578e5f749832ec7cff0.jpg?v=202604150451 ]

御前崎市白羽蓄電所 【写真提供 東急パワーサプライ】

【東急パワーサプライ】

社 名：株式会社東急パワーサプライ

代 表：代表取締役社長 御代 一秀

所 在 地：東京都世田谷区用賀4丁目10番1号 世田谷ビジネススクエアタワー

株 主：東急株式会社 66.70％、東北電力株式会社 33.30％（2024年3月31日現在）

会社ホームページ：https://www.tokyu-ps.co.jp/



【サンヴィレッジ】

社 名：株式会社サンヴィレッジ

代 表：代表取締役 三村 挑嗣

所 在 地：栃木県足利市寺岡町351番地

事業内容：太陽光発電所、系統用蓄電所の開発と再生可能エネルギー事業

会社ホームページ：https://sunvillage-co-ltd.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社サンヴィレッジ

TEL：03-6810-2685

info@sunvillage-co-ltd.com