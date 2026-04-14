全 24 社が集結！丸の内仲通りでアンティークマーケットを開催！Marunouchi Antique Market vol.9

good mornings株式会社Marunouchi Antique Market vol.9 イベントポスター

good mornings(グッドモーニングス)株式会社（本社：東京都中央区／代表取締役 水代

優）と三菱地所プロパティマネジメント株式会社（本社：東京都千代田区／取締役社長

久保 人司）が運営するパブリックカフェ『Marunouchi Happ. Stand & Gallery（マルノウ

チ ハップ スタンドアンドギャラリー）』は、2026 年 5 月 1 日(金)～ 10(日)の期間にて、

丸の内で 5 年目となる「丸の内アンティークマーケット vol.9」を開催いたします。

5/1(金)～10(日)は店内・店頭で４社の こだわりのアンティーク食器やヴィンテージアク

セサリーを販売します。

※5/2(土)～4（月・祝）は店内のみの販売となります。

5/2(土)～4（月・祝）の３日間は、丸の内仲通り（丸の内二丁目ビル前）にて、

「アンティーク蚤の市」を開催します。

全 24 社のこだわりのディーラーが集まり、ヨーロッパやアメリカ、東欧、北欧など の古

き良き時代のアンティーク・ヴィンテージアイテムを販売いたします。

また、イベント期間中は限定メニューとして「アフタヌーンティーセット」も登場！

ガトーほうじ茶に、紅茶をお付けしたセットになります。

アンティークマーケットの途中休憩にもぜひご利用ください。

※開催内容は予告なく変更する場合があります。

◆開催場所・期間

＜Marunouchi Happ. Stand & Gallery＞（東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 1 号 丸の内

二丁目ビル 1 階）

2026 年 5 月 1 日(金)～10 日(日) 11：00-19：00

※店舗の営業時間とは異なります。

※公式 Instagram＜ https://www.instagram.com/marunouchi_happ/ ＞

＜丸の内仲通り＞（東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 1 号 丸の内二丁目ビル前）

2026 年 5 月 2 日(土)~ 4 日(月・祝)11:00～16:30

※店頭、丸の内仲通りともに雨天・強風の際は中止となります。

◆実施内容

・Marunouchi Happ. Stand & Gallery での店内・店頭販売

・丸の内仲通りでのアンティーク蚤の市

・Marunouchi Happ. Stand & Gallery でのイベント限定のメニュー提供

【丸の内仲通り 蚤の市出店者紹介】

5/2(土)～4（月・祝）11：00～16：30

◆5/2(土)&5/3(日)

Panie rustique

◆5/2(土)～5/4(月・祝)

OLD HANNA

nite

Glücklich

blue bloom vintage

Imaginary Cajuen

粋気者

Petit Musee

Todd Lowrey Antiques

C'est la vie!Robin et B.R. Antiques

裏庭

Yuge

Eureka

Perruche Perle

Neo Tropic

lamadri

mm

Rain drops antiques

Lemens

univers Y

Lucy & Matilda

QUARTER PAST FIVE

otanishop

Rain drops antiques Yuge 裏庭

C'est la vie! Robin et B.R. Antiques Eureka

Todd Lowrey Antiques Perruche parle Petit Musee

Lucy&Matilda QUARTER PAST FIVE otanishop

univers Y Panie rustique mm

lamadriLemensNeo TropicRain drops antiques

Yuge裏庭C'est la vie! Robin et B.R. AntiquesEurekaTodd Lowrey AntiquesPerruche parlePetit MuseeLucy&MatildaQUARTER PAST FIVEotanishop

univers YPanie rustiquemm

■5/1(金)～5/10（日）Marunouchi Happ. 出店者一覧

店内では期間中毎日、 BROWN ANTIQUES の商品を展示・販売致します。

イギリスやフランスのテーブルウェア 、そしてアメリカやヨーロッパの個性あふれる

ヴィンテージアクセサリーが取り揃えられております。

また、店頭のテラス席では、日替わりで 3 組のディーラーによる「小さな蚤の市」を

開催いたします。

店内と店頭、それぞれの世界観をお楽しみいただける特別な期間となっております。

＜店内＞

5/1(金)～5/10(日) 11:00-19:00

BROWN ANTIQUES

＜店頭＞

5/1(金)～5/10(日) 11:00-19:00

※5/2(土)～4（月・祝）は店内のみの販売となります。

5/1(金) blue bloom vintage、粋気者、Imaginary Cajuen

5/5(火祝) OLD HANNA、nite、Imaginary Cajuen

5/6(水祝) OLD HANNA、nite、Imaginary Cajuen

5/7(木) OLD HANNA、nite、Imaginary Cajuen

5/8(金) OLD HANNA、nite、Glucklich

5/9(土) OLD HANNA、nite、Glucklich

5/10(日) OLD HANNA、nite、Imaginary Cajuen

【連動企画】

GlucklichOLD HANNAniteblue bloom vintageImaginary Cajuen粋気者BROWN ANTIQUESイベント限定メニューについて（数量限定）

イベント限定メニューの「アフタヌーンティーセット」を販売いたします。

＜アフタヌーンティーティーセット＞

・ほうじ茶ガトーショコラ

・紅茶

※店内提供のみ

▼提供時間

2026 年 5 月 1 日(金)～5 月 10 日(日)

（平日）14:00-21:00 LO （土/日/祝）11:00-19:00 LO

開催会場：Marunouchi Happ. Stand ＆ Gallery（東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 1 号

丸の内２丁目ビル１階）

◇丸の内で角打ちができる新スポット

Marunouchi Happ. Stand & Gallery の系列店『Marunouchi Happ.STORE』のご紹介Marunochi Happ.STORE

本店舗は、「コーヒー（ドリップバッグ）・クラフトビール・本」を主軸に、丸の内発の

ローカルデイリーストアとして食物販をメインにさまざまな商品をお取り扱いしておりま

す。

店内にはイートインスペースもあり、スタッフが厳選した選りすぐりのスペシャリティー

コーヒーをお召し上がりいただけます。他にも、国内外問わずセレクトされたクラフトビ

ールが 80 種類～100 種類販売されており、クラフトビール通のスタッフがセレクトしたラ

インナップには、東京ではあまり流通していない商品も。気に入った商品は購入してご自

宅などで楽しんでいただくほか、角打ちスペースを設けているためその場でサクッと１杯

という使い方もできます。

丸の内クラフトマーケットで少し休憩したい方におすすめ！

ぜひお気軽にご来店ください。

東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号 三菱ビル 1 階

03-6373-6593

営業時間

平日 11:00-20:00

土日・祝日は定休日となります。

※1 Marunouchi Happ. Stand ＆ Gallery とは

三菱地所プロパティマネジメント株式会社とグッドモーニングス株式会社が共同企画・運

営を行っているパブリックカフェ。東京・丸の内の目抜き通り「丸の内仲通り」の中心

に、「新たな賑わい創造の拠点」として 2018 年 5 月に誕生。気軽にデイリーユースできる

カフェでは、丸の内という街が大切にしてきた Essential（「本物・本質」）をキーワードと

して拘りのフード＆ドリンクメニューを提供しています。また、いつ訪れても「今まで丸

の内では出会えなかったモノ・コトと遭遇」し、新たな発見や刺激を体感できるように、

客席スペースをギャラリースペースとして活用。POPUP ショップや、展示企画、トーク

ショー、ワークショップ等、様々な取り組みを企画・展開しています。

営業時間

平日 8:00-22:00（LO.Food :21:00/Drink21:30）

土日祝 11:00-20:00（LO.Food :19:00/Drink19:30）