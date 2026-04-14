【経営者必見】「集客導線チェックリスト」を無料提供開始！見込み客が“自然に集まり売上につながる仕組み”を一目で整理
株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、
年商1億～100億規模の中小企業・成長企業の経営者向けに、
集客から売上につなげる仕組みを整理できる
「集客導線チェックリスト（無料）」を提供する
無償支援プログラムを開始しました。
本チェックリストでは、
認知・興味・比較・検討・申込・成約・リピートまでの一連の流れを整理し、
「集客しているのに問い合わせにつながらない」
「広告やSNSをやっているが成果が安定しない」
といった経営者の悩みを、
“集客導線という視点で体系的に可視化”します。
■ 無料配布の背景｜なぜ「集客が安定しない」のか
多くの企業では、以下のような状態に陥っています。
・広告を出しているが反応が弱い
・SNSやSEOをやっているが成果につながらない
・問い合わせはあるが成約しない
・導線がバラバラで顧客が迷子になっている
・施策ごとの役割が整理されていない
これらの問題の本質は、
集客の“導線設計”がされていないことにあります。
集客は単発の施策ではなく、
「認知 → 興味 → 信頼 → 行動 → 成約」
という流れで成り立っています。
この導線が設計されていない場合、
どれだけ広告費をかけても成果は安定せず、
集客は“運頼み”になります。
本チェックリストは、
集客を“偶然”ではなく“必然”に変える設計ツールです。
■「集客導線チェックリスト」とは
本チェックリストは、
集客から成約までの流れを分解し、課題と改善ポイントを整理するフレームワークです。
主な内容（一部）
・ターゲットとペルソナの明確化
・認知施策（広告・SNS・SEO）の設計
・興味喚起コンテンツの設計（記事・動画・LP）
・信頼構築（実績・事例・口コミ）の設計
・問い合わせ導線の最適化
・営業導線・クロージング設計
・リピート・LTV導線の設計
・紹介・口コミの導線構築
・各施策の役割分担と連動性
チェックを進めることで、
・集客できない原因
・ボトルネックとなっている導線
・改善すべき優先順位
・具体的な打ち手
が明確になります。
■ チェックリストで分かること
・どの導線で顧客が離脱しているか
・集客から売上につながらない原因
・問い合わせ・成約率の改善余地
・再現性のある集客モデル
・売上につながる導線設計
“集客の数”ではなく“集客の質と流れ”を改善することが最大の価値です。
■ 受け取った経営者の声（一例）
・「どこで顧客が離脱しているか分かった」
・「集客と売上がつながった」
・「導線を見直しただけで問い合わせが増えた」
・「やるべき施策の優先順位が整理できた」
中には、
「売れる導線の設計図が手に入った」
と評価する経営者もいます。
■ なぜ“無料”で配布するのか
株式会社ルミッションは、
単発の集客ではなく、
継続的に顧客が集まる仕組みづくりを重視しています。
・再現性のある集客導線
・広告に依存しない仕組み
・売上につながる導線設計
その第一歩として、
集客導線を整理するチェックリストを
無償で提供しています。
■ 無償配布プログラムの流れ
1．「社長の分身」無料登録（30秒）
2．経営個別相談（無料）
3．集客導線チェックリストをダウンロード
▶ 無料チェックリスト受け取りはこちら
https://lp.lumission.world/
※先着対応のため、受付数に達し次第終了する場合があります。
■ 関連コンテンツ
・5方良し経営メディア
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・集客が安定しないのはなぜ？『集客の仕組み』を徹底解説！
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■ 今後の展開
・集客テンプレートの拡充
・業種別の導線モデルの開発
・LTV最大化導線の強化
・営業と集客の統合支援
■ 会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング
公式サイト：https://lumission.world/jp/