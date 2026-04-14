【経営者必見】「集客導線チェックリスト」を無料提供開始！見込み客が“自然に集まり売上につながる仕組み”を一目で整理

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、

年商1億～100億規模の中小企業・成長企業の経営者向けに、

集客から売上につなげる仕組みを整理できる

「集客導線チェックリスト（無料）」を提供する

無償支援プログラムを開始しました。

本チェックリストでは、

認知・興味・比較・検討・申込・成約・リピートまでの一連の流れを整理し、

「集客しているのに問い合わせにつながらない」

「広告やSNSをやっているが成果が安定しない」

といった経営者の悩みを、

“集客導線という視点で体系的に可視化”します。

■ 無料配布の背景｜なぜ「集客が安定しない」のか

多くの企業では、以下のような状態に陥っています。

・広告を出しているが反応が弱い

・SNSやSEOをやっているが成果につながらない

・問い合わせはあるが成約しない

・導線がバラバラで顧客が迷子になっている

・施策ごとの役割が整理されていない

これらの問題の本質は、

集客の“導線設計”がされていないことにあります。

集客は単発の施策ではなく、

「認知 → 興味 → 信頼 → 行動 → 成約」

という流れで成り立っています。

この導線が設計されていない場合、

どれだけ広告費をかけても成果は安定せず、

集客は“運頼み”になります。

本チェックリストは、

集客を“偶然”ではなく“必然”に変える設計ツールです。

■「集客導線チェックリスト」とは

本チェックリストは、

集客から成約までの流れを分解し、課題と改善ポイントを整理するフレームワークです。

主な内容（一部）

・ターゲットとペルソナの明確化

・認知施策（広告・SNS・SEO）の設計

・興味喚起コンテンツの設計（記事・動画・LP）

・信頼構築（実績・事例・口コミ）の設計

・問い合わせ導線の最適化

・営業導線・クロージング設計

・リピート・LTV導線の設計

・紹介・口コミの導線構築

・各施策の役割分担と連動性

チェックを進めることで、

・集客できない原因

・ボトルネックとなっている導線

・改善すべき優先順位

・具体的な打ち手

が明確になります。

■ チェックリストで分かること

・どの導線で顧客が離脱しているか

・集客から売上につながらない原因

・問い合わせ・成約率の改善余地

・再現性のある集客モデル

・売上につながる導線設計

“集客の数”ではなく“集客の質と流れ”を改善することが最大の価値です。

■ 受け取った経営者の声（一例）

・「どこで顧客が離脱しているか分かった」

・「集客と売上がつながった」

・「導線を見直しただけで問い合わせが増えた」

・「やるべき施策の優先順位が整理できた」

中には、

「売れる導線の設計図が手に入った」

と評価する経営者もいます。

■ なぜ“無料”で配布するのか

株式会社ルミッションは、

単発の集客ではなく、

継続的に顧客が集まる仕組みづくりを重視しています。

・再現性のある集客導線

・広告に依存しない仕組み

・売上につながる導線設計

その第一歩として、

集客導線を整理するチェックリストを

無償で提供しています。

■ 無償配布プログラムの流れ

1．「社長の分身」無料登録（30秒）

2．経営個別相談（無料）

3．集客導線チェックリストをダウンロード

▶ 無料チェックリスト受け取りはこちら

https://lp.lumission.world/

※先着対応のため、受付数に達し次第終了する場合があります。

■ 関連コンテンツ

・5方良し経営メディア

https://lumission.world/jp/media/



・集客が安定しないのはなぜ？『集客の仕組み』を徹底解説！

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・集客がうまくいかないのはなぜ？『集客の戦略』を徹底解説！

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・社長依存の経営は危険なのか？『社長依存の経営』を徹底解説！

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・社長の分身サービス

https://lp.lumission.world/

■ 今後の展開

・集客テンプレートの拡充

・業種別の導線モデルの開発

・LTV最大化導線の強化

・営業と集客の統合支援

■ 会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/