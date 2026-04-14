フューチャースピリッツ、社内広報メディアを公開─組織エンゲージメント向上の実践知を発信

株式会社フューチャースピリッツ

累計100万人以上に利用されているWeb社内報アプリ「SOLANOWA」を提供する株式会社フューチャースピリッツ（本社：京都市下京区、代表取締役：谷孝 大）は、社内広報担当者および経営者向けオウンドメディア『バイブス・バイブル』を2026年4月8日に公開しました。

本メディアでは、組織のエンゲージメントを高める実践知を、各分野のプロフェッショナルへのインタビューを通じて発信します。

新入社員の入社や人事異動が重なる4月は、組織の状態が大きく変化する時期です。本メディアでは、このタイミングで企業内に存在する価値（熱量・共感・ストーリー）を可視化し、組織全体へ波及させるためのヒントを提供します。

■ 社内コミュニケーションの変化と課題

組織の“熱量”を可視化するメディア『バイブス・バイブル』社内広報メディア『バイブス・バイブル』 :https://solanowa.jp/vibes/社内広報の実践知を発信するSOLANOWA発メディア

リモートワークやフルフレックスの普及により、企業における働き方は多様化しました。

その一方で、

- 社内報が読まれない- 企業文化が浸透しない- 組織の一体感が生まれにくい

といった課題が、多くの企業で顕在化しています。

SOLANOWAは、累計100万人以上の従業員に利用されており、そうした利用企業と向き合う中で、組織内の価値（人・出来事・文化）が可視化されず埋もれているという共通課題に着目しました。

■メディアの目的

本メディア『バイブス・バイブル』は、SOLANOWAが掲げる「ワーク・ライフ・バイブス」という考え方を背景にしています。

社内広報の役割を「情報発信」から、組織の価値を見つけ、言語化し、共感として広げる活動へと進化させるための実践知を提供します。

※本リリースにおける「バイブス」とは、従業員の主体性・熱量・組織エンゲージメントを指す概念です。

■メディアの特徴

「バイブスの達人」とは、内側から湧き上がる熱い想いを感じながら働き、そのバイブスを周囲へ自然に広げてきた人たちです。そうした達人たちへのインタビューを核に、社内広報担当者が「組織のバイブスをどう見つけ、どう広めるか」を学べるメディアを目指します。

以下のテーマを軸にコンテンツを展開します。

・分散チームでも生産性を高める組織運営

・個人の「熱量（バイブス）」が高まる瞬間と、その再現性

・社内広報が組織の共感を生み出すための実践知

■公開コンテンツ（抜粋）

バイブスナビゲーター（編集長）は、SOLANOWA事業本部の責任者・大久保が務め、移動型取材拠点「バイブス会議室」（改装バン）で全国各地を巡りながら取材します。

１）分散チームでも生産性5倍を実現した組織運営

バンライフ×フルフレックス環境において、チームの生産性を大きく向上させた事例を紹介。

https://solanowa.jp/vibes/solanowa_okubo

２）広報は「HOW」ではなく「WHAT」を定義する仕事

報道記者から大学広報へ転身した実践者が語る、組織変革を実現する広報戦略の本質。

https://solanowa.jp/vibes/kuas_yamamoto

３）社員の心を動かすコンテンツ設計とは

映像ディレクターが語る、社内コミュニケーションにおける「感情設計」とクリエイティブの役割。

https://solanowa.jp/vibes/akai

■コンセプト「ワーク・ライフ・バイブス」

SOLANOWA事業責任者 大久保暁生（分散環境で生産性5倍を実現）京都先端科学大学 教授 山本名美（大学広報センター長）映像ディレクター・映画監督 赤井宏次（心を動かす表現の実践者）

本メディアは、SOLANOWAが掲げる「ワーク・ライフ・バイブス」という考え方をベースとしています。

SOLANOWAでは、仕事と人生を切り分けるのではなく、仕事の充実が人生の充実につながる状態を重視しています。個々の主体性や熱量を引き出し、それを組織全体へ広げることで、持続的なエンゲージメント向上を実現できると考えています。

※「ワーク・ライフ・バイブス」は現在商標出願中です。

■メディア概要

■SOLANOWAについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19694/table/73_1_42af9184550f3a0a20d94eacc5e79650.jpg?v=202604141051 ]社内広報メディア『バイブス・バイブル』 :https://solanowa.jp/vibes/社内広報の実践知を発信するSOLANOWA発メディア

累計100万人以上が利用するSOLANOWAは、Web社内報を「組織のハブ」として活用し、従業員のエンゲージメントを高めるプラットフォームです。

「ワーク・ライフ・バイブス」というミッションを掲げ、会社の方針や経営戦略、事業の成果、各種制度、 そして従業員一人ひとりのストーリーをWeb社内報として届けることで、従業員が会社を深く理解し、自分の「バイブス」と共振し、企業理解とエンゲージメントの向上を支援します。

また、SOLANOWAのノウハウを共有し、社内広報担当者同士が学び合える「社内広報アカデミー」を通じて、 社内広報という職能の価値と影響力を高めていきます。

サービスサイト：https://solanowa.jp/

株式会社フューチャースピリッツ

・代表者：谷孝 大

・設立：2000年1月／資本金：1億円

・URL： https://www.future-s.com/(https://www.future-s.com/)

・事業内容：クラウドインテグレーション事業、デジタルマーケティング事業、SOLANOWA事業

【本件のお問い合わせ先】

株式会社フューチャースピリッツ

SOLANOWA事業本部 平松

TEL：075-326-3700

Email：cs@solanowa.jp

URL：https://www.future-s.com/