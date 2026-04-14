マンション管理会社「株式会社レーベンコミュニティ」と、大型建物の修繕支援サービス運営の「株式会社スマート修繕」が業務提携を開始

株式会社スマート修繕

株式会社スマート修繕（本社：東京都港区、代表取締役：豊田 賢治郎、以下「スマート修繕」）は、株式会社レーベンコミュニティ（本社：東京都港区、代表取締役：中 愼介、以下「レーベンコミュニティ」）と業務提携を開始しました。

この提携は、レーベンコミュニティの管理している分譲マンション等の大規模修繕工事や共用部工事において、見積工事支援サービス「スマート修繕」をご活用いただくものとなります。

◆背景と提携内容について

レーベンコミュニティは、グループ会社であるタカラレーベンが開発・分譲するマンションの管理のみならず、他社分譲マンションや賃貸レジデンス・商業ビル等の受託管理も増加しており、79,400戸の管理実績を誇ります（25年12月時点）。管理するマンションの高経年化が進行し、近年、修繕工事の需要が急増しています。

株式会社スマート修繕（一級建築士事務所）はマンション、オフィス等の大型建物の修繕支援サービス「スマート修繕」を運営。大規模修繕工事、エレベーターリニューアル工事、インターホン交換工事等の幅広い共用部修繕工事の見積、工事支援を行い、月の工事見積進行額（案件ベース）は数十億円にまで及びます。

今回の提携においては、レーベンコミュニティが管理するマンションや商業ビル等の大規模修繕や共用部工事を、物件特性をもとに「スマート修繕」を活用して工事の内容／費用の最適化を図ります。日常管理を通して建物の維持管理をおこなうレーベンコミュニティと、修繕工事の見積支援のプロフェッショナルである「スマート修繕」がタッグを組み、より良い顧客体験と修繕工事の実現を目指して参ります。

サービス運営は「スマート修繕」と同様、事業者からのマーケティング費、両社総計で数％となります。また、本提携がレーベンコミュニティにお住まいの皆様による「スマート修繕」のご活用に影響することは一切ございません。ご活用いただける際は、「スマート修繕」は現在と同様、専門知識のないマンション管理組合や不動産オーナーなどが、業界の事情に左右されることなく、フェアに取引できることを目指してまいります。

◆両社代表コメント

株式会社レーベンコミュニティ 代表取締役 中 愼介

昨今、大規模修繕工事の透明性が問われる中、管理組合様やオーナー様の不安を払拭するための選択肢を増やすべきと考え、本提携に至りました。スマート修繕様との協業を通じ、クリーンな発注体制を備えることで、皆様の大切な資産を守り、持続可能で安心できる住まいづくりに貢献してまいります。

株式会社スマート修繕 代表取締役 豊田 賢治郎

この度、レーベンコミュニティ様と提携できること、誠に有難く、嬉しく存じます。

マンションにお住いの皆様の暮らしを支える同社と、修繕工事の専門家集団であり、事業者様とのネットワーク／見積もりデータを有する弊社が共にサービス提供することを通し、管理組合の皆様が安心して、適正な価格／品質での修繕工事を行うことができると信じております。皆様のご期待に沿えるよう尽力してまいります。

◆「レーベンコミュニティ」について

「ともにはぐくむ。豊かなコミュニティと暮らしの未来を。」をビジョンに掲げ、分譲マンション管理を中心に、大規模修繕やライフサポート事業を幅広く展開しています。約8万戸の管理実績に基づく確かなノウハウと、独自の品質管理体制を強みに、資産価値の維持と快適な住環境の創造に注力。居住者の皆様に寄り添う誠実な姿勢を大切に、時代の変化に応じた最適なサービスを通じて、将来にわたり信頼いただける管理体制を構築しています。

https://www.l-community.co.jp/

◆「スマート修繕」について

マンションやビルなど大型建物の大規模修繕など共用部工事の見積、工事支援サービス。プロが独自の見積データベースを活用した見積査定を行うことで、修繕工事のコストダウンをかなえます。また、専門コンサルタントが劣化診断から工事会社のご紹介、工事支援まで徹底伴走し、一貫したサポートを提供。お客様に代わって各種の調整を実施することでお客様の手間を省きつつ、専門的な内容も分かりやすくご説明します。お客様にとっては契約や費用が発生しないため、すでに他社による見積がある状態でも、負担なくセカンドオピニオンとしてご活用いただけます。

サービスサイト：https://smart-shuzen.jp

オウンドメディア：https://smart-shuzen.jp/media

◆会社概要

◆お問い合わせ

- 商号：株式会社スマート修繕- 代表取締役：豊田 賢治郎- 資本金：8億4,996万0,994円（準備金含む）- 入会団体：経団連（一般社団法人日本経済団体連合会）企業会員- 事務所登録：一級建築士事務所（東京都知事登録 第66294号）- 事業内容：- - 大型建物の共用部工事の見積もり、選定支援、工事支援サービス- - 大型建物の修繕工事の見積金額の査定サービス- - マンション建替の経済性、負担度可視化サービス（β版）- 所在地：東京都港区赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 510- 企業URL：https://smart-shuzen.jp/company

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問い合わせフォーム：https://smart-shuzen.jp/#contact