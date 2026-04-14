小売ECプラットフォーム「Stailer ネットスーパー」、生成AIによるチャットアシスタント「お買い物AI」を提供開始

株式会社10X

株式会社10X（本社：東京都中央区、代表取締役CEO 矢本 真丈、以下10X）は、同社が提供する小売ECプラットフォーム「Stailer（ステイラー） ネットスーパー」において、生成AIを活用したチャットアシスタント「お買い物AI」の提供を開始することをお知らせいたします。

本機能により、お客様はチャット形式での自然な対話を通じて、献立の相談から商品の検索・カート追加までをシームレスに行うことが可能になります。

【背景】

ネットスーパーは一度の注文で約30点もの多品目を購入するという特性があり、従来のキーワード検索やカテゴリからの絞り込みだけでは、膨大な商品群から最適な組み合わせを見つけ出す体験に限界がありました。

また、多くのお客様が「今日、何を作ればいいか」「どの商品が自分に合っているか」といった、購買前の意思決定に課題を感じていました。

一方、生成AIの急速な進化により、自然言語による高度な対話や文脈の理解が可能となりました。10Xではこれまでも「レジ前推薦機能」や「商品検索タグの自動生成機能」などのAI活用を進めてきましたが、今回Stailerネットスーパーの検索・推薦基盤と最新の生成AI技術を融合させることで、より便利な購買体験の提供を目指します。

【「お買い物AI」機能概要】

「お買い物AI」は、アプリ内の売り場画面に設置された専用ボタンから起動できるチャット機能です。主な特徴は以下の通りです。

- 献立提案と連動した商品検索 ：「鶏肉を使ったメニューを教えて」といった曖昧な要望に対し、AIがレシピを提案します。さらに、その料理に必要な材料を自動で検索し、お客様のカートへスムーズに追加できるよう支援します。※特許出願中- 買い物メモ（画像）からの商品推薦：手書きの買い物メモやスマートフォンのスクリーンショット画像を送信するだけで、AIが画像を解析し、該当する商品をリストアップして提案します。- パーソナライズされたおすすめ商品の紹介：「私におすすめの商品は？」という問いかけに対し、過去の購買傾向などを踏まえたおすすめ商品の提案を行います。- 安全かつ利便性の高い対話設計：お買い物以外の質問には回答しない専門のガードレールを設けており、安心してお使いいただける環境を構築しています。【「お買い物AI」テスト導入での効果】

本機能の正式提供に先立ち実施した先行テスト導入では以下のような効果を確認しております。

- 注文単価（AOV）の向上：お買い物AIを利用して商品をカートに追加したユーザーは、非利用ユーザーと比較し1.6%ほど注文単価が高い傾向にあります。これは、お買い物 AI によるレシピの推薦、パーソナライズした商品推薦によって、普段の買い物では選ばないような新しい商品に出会う機会が増え、セレンディピティが向上した結果であると考えられます。- 献立決定の高い満足度：「冷蔵庫にある余り物でのメニュー提案」や「旬の食材を活かしたレシピ提案」などの対話を通じて、毎日の献立検討をサポートできています。チャットに対するフィードバック機能にて高い満足度を計測できています。【Stailerについて】

Stailerは、スーパーマーケットやドラッグストアといった小売・流通事業者向けに、小売現場のDX全般を支えるプラットフォームです。ネットスーパーの事業運営に必要な各種アプリやシステムをフルセットで提供する「Stailer ネットスーパー」、売上・天候・販促情報など複数のデータをもとに、AIが自動で最適な発注内容を提案する「Stailer AI発注」など、小売事業の生産性課題を解決するサービスを提供しています。

https://about.stailer.jp/(https://about.stailer.jp/)

以上

【10Xについて】

会社名：株式会社10X（テンエックス）

本社：〒103-0004 東京都中央区東日本橋1丁目4-6 東日本橋一丁目ビル 5F

設立： 2017年6月26日

代表取締役社長：矢本 真丈

https://10x.co.jp/(https://10x.co.jp/)



