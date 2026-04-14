【アンケート調査】5月10日は母の日。お母さんのイメージカラーは「赤」が7割以上。一方で「推しカラー」で選ぶ新しい視点も

花キューピット株式会社

フラワーギフトサービスを展開する花キューピット株式会社(所在地：東京都品川区 代表取締役：吉川 登) は、5月10日母の日を前にSNSアンケート調査を実施いたしました。

本調査は、2026年2月10日～3月5日の期間、花キューピット公式X（旧Twitter）にて実施したキャンペーンを通じて行われ、のべ4,838件の回答が集まりました。母の日に贈りたい花の色は定番の「赤」、伝えたいメッセージは「健康を願って」が支持を集めた一方で、現代ならではの贈り物選びの視点や、「ギフト選びの悩み」が浮き彫りになりました。

調査結果トピックス

調査結果詳細

１、お母さんのイメージカラーはどっち？ A赤 B青

- お母さんのイメージカラーは「赤」が73％で圧倒的。 理由は「元気」「明るい」に加え、「推しのメンバーカラーだから」という現代的な回答も。- 贈りたいメッセージは「健康を願って（61％）」が「ありがとう（39％）」を上回る。健康志向や親を思いやる気持ちが反映。- 花束vsアレンジメントは「アレンジメント（66％）」が人気。 「手間をかけさせたくない」という優しさが理由。- 贈り物選びは「何を贈ればいいか迷ってしまう」が72％。 「相手の好みを考えすぎて決められない」という悩みが浮き彫りに。

イメージカラーは「赤」が73％。一方で「お母さんの推し」を意識する声も

「お母さんのイメージカラー」のアンケート結果は、赤系が73％、青系が27％となりました。赤を選んだ理由は「明るい」「元気」といった王道のイメージが中心です。一方で「お母さんが推しているアイドルのメンバーカラーだから」や「お母さんのイメージは赤。自分用には青が欲しい」いった声も見られ、“推し活”や“自分へのご褒美”といった、新しい贈り方の視点もうかがえます。

【花キューピットの提案】

アンケートで人気となった「赤」、今年初めて登場するカラー「青のカーネーション」を使用したギフト、そして、黄色オレンジ、ピンクなどお母さんのイメージや好み、推しカラーに合わせて選べる多彩なバリエーションをご用意。お母さんの個性にぴったりの花が見つかります。

▼母の日ギフトラインナップ

https://www.i879.com/mother/

２、今年の母の日、あなたがお母さんに伝えたいメッセージはどっち？ A「ありがとう」 B「健康を願って」

贈りたい言葉は「健康を願って（61％）」

お母さんに伝えたいメッセージは「健康を願って」が61％に達し、「ありがとう（39％）」を上回る結果に。「健康で長生きしてほしい」などのコメントがみられました。

【花キューピットの提案】

花キューピットなら、無料でメッセージカードを添えられます。今の素直な気持ちを言葉にしてお花と一緒に全国へお届けします。

▼ご注文はこちらから

https://www.i879.com/mother/

３、お母さんに贈るならどっちが似合う？ A「花束」 B「アレンジメント」

6割以上が「アレンジメント」を支持。忙しいお母さんへの配慮が決め手

そのまま飾れる手軽な「アレンジメント」が66％、自分流に楽しめる「花束」が34％となりました。「忙しい母の手間を省きたい」という優しさがアレンジメント支持の理由です。一方、花束を選んだ人からは「好みの花瓶に活ける楽しみを味わってほしい」「以前に花束で渡した時、小分けして色んな部屋に飾っていた」といった声があり、それぞれにお母さんのライフスタイルや好みに合わせて贈りたいという声がありました。

【花キューピットの提案】

そのまま飾れる「アレンジメント」から、こだわり派の「花束」のほか、鉢植えやプリザーブドフラワーまで、豊富に展開。ライフスタイルに合わせて最適なギフトを選べます。

▼ご注文はこちらから

https://www.i879.com/mother/

４，贈り物選び。あなたはどっちのタイプ？ A「何を贈ればいいか迷ってしまうギフト」 B「忙しくて準備が遅れがちなギリギリ派」

7割以上が何を贈ればいいか迷っている！「相手の好みに合うかわからない」が最大の悩み

贈り物選びのタイプを聞いたところ、72％が「何を贈ればいいか迷ってしまう」と回答。「相手がいらないと思うものではないか」「好みを考え出すとキリがない」という、相手を想うがゆえの悩みになっているようです。

【花キューピットの提案】

プレゼント選びに迷う方には、あなたのお母さんにぴったりなフラワーギフトが30秒でわかる「母の日プレゼント診断」が心強い味方になります。いくつかの質問に答えるだけで、お母さんにぴったりの花を提案します。

▼母の日診断を試す

https://www.i879.com/mother/#smile

調査概要

調査方法： 花キューピット公式X（旧Twitter）キャンペーン

実施期間： 2026年2月10日（月）～3月5日（水）

有効回答数： 延べ4,838件（第1弾～第4弾の合計回答数）

キャンペーン特典： 花キューピット公式Xアカウントフォロー＆リポストした方から抽選で100名に「500円分クーポン」、さらにAもしくはBをリプライで回答した方から抽選で5名に1万円分の「花とみどりのeギフト」を贈呈

集計方法： 指定ポストへのリプライの内容を集計

花キューピットとは

「花キューピット」は、日本全国約4,000店が加盟する国内最大（※1）の生花店ネットワークです。1953年に日本初の「生花の通信配達」を構築したパイオニアとして、現在、日本全国の人口カバー率97.0%（※2）を誇る盤石なインフラを維持しています。

独自の「配達ネットワーク」による価値

お届け先の近隣店舗が直接制作・手渡しする仕組みにより、以下のメリットを提供します。

・圧倒的な鮮度保持： 長距離輸送のストレスを排除し、花の美しさを維持。

・最短当日お届け： 全国の人口の97.0%（※2）をカバーする高密度な店舗網により、急な需要に即座に対応。

・サステナブルな配送： 梱包資材の削減と移動距離の短縮により、環境負荷を低減。

多様なニーズに応える花贈り

母の日や誕生日、お悔やみなど、あらゆるシーンに対応。直接会って渡せない時も、送り主の想いを花に乗せて届けます。また、住所を知らなくてもSNS等で贈れる「eギフト」など、現代のニーズに合わせたサービスも展開しています。

さらに、海外の提携ネットワークを通じ、世界141の国や地域のへのお届けにも対応しています。

※1：国内の主要な生花店ネットワーク運営各社の公表データに基づき、自社にて店舗数を集計・比較（2026年4月現在）。

※2：市区町村ごとの総人口（総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」2020年度版）に、当該市区町村の総郵便番号数に占める配達可能郵便番号（2026年4月現在）の割合を乗じて算出した「配達可能人口」の全国合計が、総人口に占める割合。

■花キューピット株式会社

代表者：代表取締役 吉川 登

所在地：東京都品川区北品川4丁目11番9号日本フラワー会館

主な事業内容：花キューピットブランドによる生花の通信配達受注業務／花材供給事業／小売支援事業

URL ：https://www.hana-cupid.co.jp/