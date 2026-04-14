【株式会社ミライト・ワン】女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定

株式会社ミライト・ワン

株式会社ミライト・ワン（本社：東京都港区、代表取締役社長：菅原英宗、以下ミライト・ワン）は、2026年4月1日から2031年3月31日までの5年間を計画期間とする女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しました。



女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画とは、女性の活躍推進や従業員の多様な労働条件の整備などを進めるにあたり、自社の女性活躍の状況を把握し、課題解決に向けて、計画期間、目標および取組内容、実施時期を企業の実情に応じて策定するものです。



ミライト・ワンは、性別を問わず、誰もが自らの能力を最大限に発揮し活躍できる職場環境を整備してまいります。



【女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画】

（計画期間：2026年4月1日～2031年3月31日）

＜目標＞

１. 女性従業員数を2025年度比の15％増とする

２. ワークライフバランスの推進のため、年休取得率70％以上を維持する



女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画(https://mirait-6pwv.movabletype.biz/info/attachment/5293500dbb5ae3e0e0d36312d4bec8aaedcc03e0.pdf)





＜株式会社ミライト・ワンとは＞

株式会社ミライト・ワンは、1946年に創業し約80年にわたる歴史を持つ、様々なインフラを創り・守る企業です。これまでの通信インフラ建設で培ってきた豊富な経験と技術力をもとに、近年では、エネルギー分野や交通分野といった社会のインフラも創り・守り続けています。通信、電気、建築、土木などの技術を活かし、地域や企業のDX化、グリーンエネルギー活用の推進など未来に繋げる街づくり・里づくりに取り組んでいます。"技術と挑戦で「ワクワクするみらい」を共創する"というパーパスのもと、人々の暮らしを豊かにする新たな価値創造と持続可能な社会の実現を目指しています。