「D&I AWARD 2026」開催決定！D&Iに取り組む企業を認定・表彰します。本日より特設サイト公開。今年度は「D&Iスコアランキング」を新設【株式会社JobRainbow】

株式会社JobRainbow

株式会社JobRainbow（本社：東京都千代田区、代表取締役：星賢人）は、企業のDEIB（多様性・公平性・包括性・帰属意識）推進における先進的な取り組みを認定・表彰する「D&I AWARD」を2026年度も開催いたします。

■ 「D&I AWARD2026」概要

「D&I AWARD」を2026年度も開催いたしますD&I AWARD 2026 公式HP :https://diaward.jobrainbow.jp/top

D&l AWARDはダイバーシティ&インクルージョンに取り組む企業を認定・表彰する日本最大のアワードです。

日本で活動する企業（日本国外に本社を置く企業、非営利団体、研究機関等も含む）のD&Iの取組みを独自の評価指標「ダイバーシティスコア」で採点し、スコアに応じて認定を授与します。

※ダイバーシティスコアとは

ダイバーシティスコアは、JobRainbowが開発した企業のD&Iの取組みを可視化する100項目の評価指標です。

「ジェンダー」「LGBTQ+」「障害」「多文化共生」「育児・介護」の5つの要素で評価しています。“マイノリティ”、“マジョリティ”という枠を超えて、“すべての人”が包摂される組織・社会づくり活動の基準となる指標です。企業規模によって取組みの評価基準を一部調整することで、より多様な企業のD&Iを評価することに努めております。

スコアに応じた認定は全部で4種類あります。

- チャレンジャー（認定スコア：1～20点）- スタンダード（認定スコア：21～60点）- アドバンス（認定スコア：61～80点）- ベストワークプレイス（認定スコア：81～100点）

2026年度より、D&I推進の第一歩を踏み出した企業をよりポジティブに後押しするため、従来の「ビギナー」ランクの名称を「チャレンジャー」へと刷新いたします。

認定スコア1点から認定を付与いたしますので、ぜひ皆さまからのご参加をお待ちしております。

そして、認定企業の中から、企業規模・特性ごとに5部門に分類・選出し、特筆すべき取組みの企業にD&I AWARD大賞・D&I AWARD賞のいずれかを授与します。

■トップインクルーシブカンパニー（TIC）賞（任意参加）

D&I AWARD 2026 認定・賞のロゴイメージ

トップインクルーシブカンパニー（TIC）賞は、社員一人ひとりにとって、DEIB（Diversity/多様性、Equity/公平性、Inclusion/多様性の受容と尊重、Belonging/帰属意識）を高い水準で担保している企業に与えられる賞です。

JobRainbow独自の「インクルージョンスコア」を評価指標として利用します。

全応募企業の中でインクルージョンスコアの点数が上位35%の企業を受賞対象とします。

■2026年度新設「D&Iスコアランキング」（任意参加）

D&I AWARD 2026 TIC賞のロゴイメージ

2026年度より、さらなる高みを目指す企業に向けた新たな評価指標として「D&Iスコアランキング」を新設いたします。

通常の認定で用いる100項目の「ダイバーシティスコア」に加え、具体的な実績や社内体制の整備状況を問う7項目の「EXTRA QUESTIONS（完全任意）」を合算し、ランキング形式で評価します。

認定ランクには影響しない独立した指標として、企業規模別・業種別等のランキングを発表し、上位層における正当な差別化と新たな挑戦の場を提供します。

■ 個人賞

EXTRA QUESTIONS イメージ

2026年度も、現場でDEIB（ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン・ビロンギング）を支えてきた“個人”に光を当てる「個人賞」を実施いたします。

企業のD&I推進担当者・人事・経営層、DEIBに関わる当事者・アライ・支援者など、企業表彰だけでは伝えきれない、D&Iを支える全ての個人を受賞対象とし、自薦・他薦を問わず募集いたします。

■「 D&I AWARD2026」応募要項

D&I AWARD 2026 個人賞- 対象：日本国内で企業活動をする企業(外資系企業を含む)。非営利団体、教育・研究機関の応募も可能です。業種および規模は問いません。グループ会社連名での応募も、子会社／関連会社個別の応募のどちらも可能です。- 応募期間：2026年6月1日（月）0:00～2026年8月31日（月）23:59- 応募方法：「応募する」ページから、必要な応募書類をダウンロードしてください。応募書類に貴社・団体のD&I取組み等の必要事項を記入し、「応募する」ページの「提出フォーム」から提出をお願いいたします。- 費用：無料（ご応募、また認定の取得や受賞後も、費用は一切発生いたしません）- 結果公表：2026年12月7日（月） 10:00予定

皆さまからのご応募をお待ち申し上げております。

D&I AWARD 2026 公式HP :https://diaward.jobrainbow.jp/top■お問合せ先

株式会社JobRainbow D&Iアワード運営事務局

E-mail：diaward@jobrainbow.net

■株式会社JobRainbowについて株式会社JobRainbow ロゴ

【会社概要】

会社名：株式会社JobRainbow

所在地：東京都千代田区神田小川町1-8-3

代表者：星賢人

設立：2016年1月

URL：https://corp.jobrainbow.jp/

事業内容：

・D&Iを推進する企業に向けた研修・イベント運営・コンサルティング

・企業のD&I情報がわかるプラットフォーム「JobRainbow」の運営

株式会社JobRainbowは、全ての人の「差異が彩」になり、「自分らしくを誇らしく」思える社会の実現に向けて事業を展開しています。

研修・コンサルティングを通じ、ジェンダーギャップ・LGBTQ+・障害・多文化共生・育児介護などの分野に取り組むD&Iカンパニーを増やし、月間60万人がアクセスする日本最大のダイバーシティ企業情報サイトとイベント運営による就職支援で、1人でも多くのマイノリティが「自分らしく働ける職場」と出会えることを創業以来実現し続けています。