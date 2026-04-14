シンギュラボ、『AIエージェント社会シミュレーション』のハッカソン＆アイディアソンを開催

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下「スペースデータ」）は、当社が運営するシンギュラリティに適応する未来人材の育成を目的とした研究コミュニティ「シンギュラボ（Singulab）」において、4月14日から5月7日の期間、LLM（大規模言語モデル）をベースとしたマルチAIエージェントを活用した社会シミュレーションのハッカソン及びアイディアソンを開催することをお知らせします。

背景と目的

本ハッカソン及びアイディアソンは、AIエージェントを用いたシミュレーションを通じて、未来の社会のあり方を多面的に描き出す試みです。これはスペースデータの「AUTOMATA プロジェクト」の一環として実施するものであり、何万通りもの「もしも」の世界をAIによって構築・検証することで、人類にとってより良い社会の設計に資する知見を得ることを目指します。

詳しくは動画をご覧ください。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=qXEDgXqKmt8 ]

設計思想

複数のAIエージェント（LLMマルチエージェント）を、参加者が自由に設定した世界に解き放ち、どのような社会・創発性が生まれていくか、そのアイデアと実装力を競うハッカソンです。本ハッカソンの設計思想の核心は、LLMベースのAIエージェントによる自律的な意思決定を最大限に尊重することにあります。

- 「世界の法則」の定義：AIエージェントに対して、個別具体的な行動命令は与えません。代わりに、その世界における物理法則・社会規範・資源制約・行動可能性といった環境条件のみを定義します。- 「社会の創発」の観測：意思決定をAIエージェント自身に委ねることで、設計者の意図を超えた自律的行動や相互作用、さらにはコミュニティ形成や秩序・対立・協調といった社会的創発を観測します。

プロジェクト「AUTOMATA」とは

人類が月面や深宇宙へと進出する際、有機的な身体が抱える物理的な限界は避けられません。本プロジェクトは、AIを単なる支援ツールではなく、自己進化・自己複製を行う「自律的な知的生命」へと転換させることを目的としています。生身の身体に縛られない新しい生命のあり方を定義し、人工的に設計された生命による新たな生命圏の構築、その基盤技術の確立に挑む壮大な試みです。

https://automata-lab.jp/(https://automata-lab.jp/)

ハッカソン概要

参加者へ期待すること

- 実装力： LLMエージェントの実装に精通した技術。- 自由なアイデア： 既存の枠組みに捉われない豊かな発想。

スケジュール

- 4月14日 ～ 5月7日： ハッカソン開催期間- 4月22日： 「シンギュラボ」にて質問・ディスカッション会- 5月7日 17:00 ：成果物提出期限- 5月14日（予定）： 結果発表（審査員による講評・フィードバック）

成果物と提出方法

参加者は以下の3点を期限までに提出していただきます。

- ソースコード： GitHubでの共有を推奨 。- 可視化動画： シミュレーション結果の録画 。- 解説文章： 設計した世界のルールや観測結果のレポート 。

参加条件

本ハッカソンへの参加・応募には、コミュニティ「シンギュラボ」への加入が必須となります。提出先は「シンギュラボ」内で公開します。

シンギュラボへの参加はこちら

https://singulab.jp/

シンギュラボ（Singulab）とは？

本イベントの共催である「シンギュラボ」は、株式会社スペースデータ代表・佐藤航陽氏が主宰する次世代型メンバーシップ・コミュニティです。 AI、宇宙、ロボティクス、XRなど、高度テクノロジー社会を生き抜く「未来人材」が集まり、学び、共創しています。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=sN7amdj00Vg ]

シンギュラリティとは？[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=mLhHs7_OJbQ ]

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とAI技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。詳細はhttps://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名：株式会社スペースデータ

代表：佐藤 航陽

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金：15億1300万円

HP：https://spacedata.jp/

NEWS：https://spacedata.jp/news

X：https://x.com/spacedatainc

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

本件に関するお問い合わせ

下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

https://spacedata.jp/contact