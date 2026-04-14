【県内初】建設現場の「省力化・省人化」を目指し北岡組が「GENBAx点検」を導入。(徳島県)

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：博多 一晃、以下「SORABITO」）が開発・提供する、建設現場の点検表ペーパーレス化サービス「GENBAx点検」を、株式会社北岡組（本社：徳島県美馬市、代表取締役：北岡 眞文、以下「北岡組」）が導入したことを発表します。

DXで若手育成と生産性向上に取り組む

北岡組は徳島県を拠点に「建設業をクリエイティブな憧れの職業へ」というビジョンを掲げ、ハード・ソフト両面でDXを推進しています。

技術面では、ドローン測量による3次元点群データの取得や、自社での3D設計データ（BIM/CIM）作成を標準化。これらをGNSS連動のICT建機と組み合わせることで、ミリ単位の精密施工と現場の安全性向上を両立させています。

また、2025年に新社屋が世界的な建築賞（Dezeen Awards）で部門1位を獲得。ここを「DX拠点」とし、遠隔臨場やクラウド管理による事務効率化を実現。最先端のワークプレイスとハイテク施工を融合させ、若手入職者の増加と生産性向上を同時に達成しています。

「GENBAx点検」導入の背景

深刻化する建設業界の人手不足を背景に、現場業務の「省力化・省人化」が急務となっています。特に以下の3点を解決すべく、本サービスの導入を決定いたしました。

アナログ管理からの脱却とリアルタイム性の確保

従来の紙ベースの点検表では、物理的に書類がかさばるだけでなく、協力会社の実施状況をタイムリーに把握できない課題がありました。ペーパーレス化により、遠隔からでも点検状況の即時確認と一元管理を目指します。

発注者（役所）の評価向上と受注力の強化

国土交通省をはじめとする発注者側がDX（デジタルトランスフォーメーション）を強力に推進する中、ICTの活用は受注評価の加点項目としても重要性を増しています。大規模案件のみならず、小規模現場においてもDXに取り組むことで、企業としての競争力を高めていく必要があります。

過密な現場業務の効率化と「使いやすさ」の追求

一人で複数現場を兼任するケースが増える中、従来の煩雑な帳票管理は大きな負担となっていました。「GENBAx点検」の直感的でシンプルな操作性は、現場の協力会社にとっても導入ハードルが低く、日々の点検作業を「負担」から「習慣」へと変えるための最適なツールであると判断いたしました。

北岡組は今後、現場単位から企業単位へと活用範囲を広げ、点検表以外のあらゆる帳票のペーパーレス化を推進していく予定です。現場の声を反映しながら、さらなる業務効率の改善を目指します。

SORABITOは、今後も建設現場の安全性および生産性の向上を支援しながら、業界全体の人手不足や業務の省力化といった課題に対応すべく、機能開発と技術提供を継続してまいります。

北岡組について

社名：株式会社北岡組

代表者：代表取締役 北岡 眞文

所在地：徳島県美馬市美馬町字妙見67番地2

設立：1953年3月

URL：https://www.kitaoka-group.com/

「GENBAx点検」とは

「GENBAx点検」は、建設現場で使われているあらゆる点検表をペーパーレス化し、安全点検の管理業務を効率化するサービスです。建機の始業前点検、設備、足場、作業員の健康チェックなど、現場で日常的に行われている点検業務をデジタルで管理することにより、紙の点検表の回収が不要となり、承認の手間を軽減します。また点検結果をリアルタイムで管理・共有することで、安全管理の高度化と業務効率化を実現します。

サービス紹介：https://genbax.jp/inspection/construction/

サービス紹介動画：https://youtu.be/ZYatxLUStAY?si=U9U1B5eXLfohUmLn

「GENBAx点検」利用による削減効果

SORABITOについて

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に不可欠な機械の調達・利用を支援するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル会社向けサービスである「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務を効率化する「i-Rental 点検」があります。また、建設会社向けサービスである「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

設立：2014年5月12日

URL：https://www.sorabito.com/

本件に関するお問い合わせ

SORABITO株式会社

事業推進室 広報担当

marketing@sorabito.com

参考リンク

採用情報(https://herp.careers/v1/sorabitohr)

SORABITO Entrance Book(https://ambitious-lady-88f.notion.site/SORABITO-Entrance-Book-a950b25ed0314ca688fb3fe679101a06)