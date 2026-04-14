セコムグループのTMJ、生成AIを活用した「TMJ Generative Solution」シリーズに新サービスを追加

株式会社TMJ

コンタクトセンター・バックオフィス（事務処理センター）の構築・運営を行うセコムグループの株式会社TMJ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：丸山 英毅、以下TMJ）は、生成AIを活用した業務変革支援サービス「TMJ Generative Solution」シリーズに、高度なナレッジツール「TMJ Compass」とAIロールプレイトレーニングツール「TMJ AI Roleplay」の2サービスを新たに追加し、2026年4月14日より提供を開始します。

両サービスの追加により、コンタクトセンター運営におけるナレッジ活用・応対品質・育成の三領域での変革を一層加速してまいります。

サービスページ：https://www.tmj.jp/tgs/

■サービス追加の背景

コンタクトセンターでは、商品・サービスの多様化に伴い参照情報が増加し、検索負荷の上昇、回答品質のばらつき、新人の立ち上がり停滞が大きな課題となっています。とりわけ生成AI（RAG※）を応対支援に活用する際、ナレッジが構造化されていない場合には検索精度が安定せず、本番運用に至らないケースも見られます。

こうした状況を踏まえ、TMJはAI活用の成否を左右するのは「ナレッジDBそのものの質と運用性」である点に着目し、ナレッジの構造化や意味単位での分割、メタデータ付与、PDF／画像／表といった非構造データの解析まで含めてAIで自動処理できる環境を整備しました。これにより、高精度な検索と根拠提示を無理なく実現できる基盤が構築されたことから、ナレッジ活用を次のステージへ進めるサービス「TMJ Compass」を提供するに至りました。

加えて、オペレーター育成では、実践的なロールプレイの量と質を確保しながらSV（スーパーバイザー、管理者）の負荷を抑えたいという要望が根強くあります。従来型の対面指導や教材では練習量に限界があるなか、生成AIの進化により、顧客役として自然な対話を再現し、リアルタイム応答・客観評価・シナリオ自動生成を一体的に行うことが可能となりました。心理的負担を抑えつつ練習量を増やし、データに基づく精度の高い指導が実現できるようになったこと、さらに提案活動においてクライアントからの要望が非常に強かったことから、実践型育成を支える新サービス「TMJ AI Roleplay」を提供します。

※RAGとは

RAG（Retrieval-Augmented Generation）とは、ナレッジデータを検索し、その内容を参照しながら生成AIが回答を組み立てる仕組みのこと。マニュアルやFAQ、PDF・画像などの非構造データを扱う際、データが整理されていないと検索精度が低下し、情報が出てこない・誤答を含むといった課題が生じやすいため、コンタクトセンターでは特に運用上のハードルとなっています。

■TMJ Compass（ナレッジ活用高度化ツール）の概要

TMJ Compassは、オペレーターが短い自然文やキーワードを入力するだけで、最適な回答案とその根拠を瞬時に提示する高精度ナレッジ検索ツールです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/40416/table/194_1_ffa3f001c8be92cdfbfc0bea555b0cbe.jpg?v=202604141051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/40416/table/194_2_dc359ec36e66b4f498334cd9b37a386a.jpg?v=202604141051 ]

■TMJ AI Roleplay（AIロールプレイトレーニングツール）の概要

TMJ AI Roleplayは、AIが顧客役となってリアルな対話でトレーニングを行える育成支援サービスです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/40416/table/194_3_0d94cee103ebaeafdf607b1f149af8f3.jpg?v=202604141051 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/40416/table/194_4_7098b670218d05262b097cf4806a7ffb.jpg?v=202604141051 ]

■「TMJ Generative Solution」について

「TMJ Generative Solution」は、生成AIを含む多様なツールをTMJが一括提供し、情報連携や運用負荷を軽減する統合型ソリューションです。CX向上を目的とした業務設計・AI導入支援サービスと組み合わせることで、人とAIが共創する次世代型の顧客応対を実現します。また、アウトソーサーとして培った知見を活かし、最適設計と柔軟な価格体系により、段階的な導入・拡張を可能にします。

★サービス紹介ページ：https://www.tmj.jp/tgs/

■株式会社TMJについて （https://www.tmj.jp/）

TMJは、株式会社福武書店（現・株式会社ベネッセコーポレーション）のインハウスコールセンターより独立分社化する形で1992年に設立。世界でも例のない継続型の会員制事業で培った生産管理、品質管理のノウハウを活かし、多種多様なクライアント企業のコールセンターの設計・運営から、調査・分析、人材派遣、人材育成などのサービスを提供しています。2017年にはセコム株式会社の100％子会社となり、より強固で安全性の高いグループネットワークを活かし、クライアントビジネスの成功をサポートします。

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