アークランズとNEC、「お客さまから選ばれるホームセンター」に向けて共通会員プログラム『ACPO（アクポ）』による新たな顧客体験の創出を開始

アークランズ株式会社

アークランズ株式会社（本社：新潟県三条市、代表取締役社長 ：佐藤好文、以下 アークランズ）と日本電気株式会社(本社：東京都港区、取締役 代表執行役社長 兼 CEO：森田隆之、以下 NEC)は、「お客さまから選ばれるホームセンター」の実現に向けて、店舗とオンラインショップで会員IDと特典を共通化する会員プログラム『ACPO（アクポ）』(注1)を中核とした新たな顧客体験の創出に取り組みます。これにより、店舗とオンラインショップの垣根を越えたシームレスな購買体験の提供によるオムニチャネル化と、お客さま一人ひとりに寄り添ったパーソナライズサービスの実現を目指します。

近年、消費者の購買行動のデジタル化や価値観の多様化が進んでいます。オンラインでの購買が一般化し、消費者は価格だけでなく、個々のニーズに合った体験や専門性も重視するようになりました。また、ドラッグストアや専門店など他業態がホームセンター市場に参入し、業界の枠を超えた競争が激化しています。そのため商品の品ぞろえや価格競争のみならず、より高度な顧客体験や付加価値が求められています。一方、アークランズでは経営統合(注2)後も業務基盤の統一が十分に進まず、全社的な戦略の実行が難しい状態でした。加えて、顧客IDや購買データがシステムごとに分散しているため、一元的な管理や優良顧客へのサービス提供に課題を抱えていました。

こうした環境変化や課題を受けて、アークランズとNECは「お客さまから選ばれるホームセンター」の実現を目指し、共通会員プログラム『ACPO』を中心とした新たな顧客体験の創出に取り組みます。具体的には、NECが小売業界で培った豊富な実績と専門性を活かし、ターゲットの具体化や新会員サービスの設計、新サービスリリースに向けたプランニングなどの顧客戦略を策定したうえで、高い安定性とセキュリティを備え、API連携による柔軟なサービス拡張が可能な統合顧客管理・ポイント管理基盤「NeoSarf/DM」(注3)を導入し、顧客基盤を維持・拡大していきます。これにより、ポイントおよび会員限定特典をチャネル横断で利用可能とするシームレスな購買体験を提供します。

NECはBluStellar Scenario（ブルーステラ シナリオ 注4・5）の「顧客理解の高度化による新たなカスタマーサービス体験創出と収益拡大」（注6）をもとに、顧客データ起点のビジネスを共創するパートナーとして、戦略策定からシステム構築、運用まで一貫してアークランズに伴走し、将来のビジネスを見据えた顧客体験の変革に貢献していきます。

なお、本取り組みに先立ち、2026年3月から一部のエリア・店舗にて本基盤を先行導入し、運用を開始しています。その結果、順調に稼働していることを確認できたため、今回全店舗への導入・展開を実施します。

「ACPOを起点としたアークランズ経済圏の確立」のイメージ図

アークランズは、ACPOの導入を顧客体験改革の起点と位置づけ、店舗とオンラインショップをつなぐ利便性の高い購買体験の実現に加え、お客さまとのコミュニケーションのあり方そのものの再構築を目指しています。これまで主な情報接点であったチラシやダイレクトメールに加え、今後はアプリを活用したお客さま一人ひとりにあったタイムリーで分かりやすい情報発信を行っていきます。これにより、お客さまと継続的につながる関係の構築を進めていきます。

将来的には、ACPOをアークランズグループ全体で利用可能な共通プログラムへと発展させることを目指しています。ACPOを通じて業態の枠を越えたつながりを創出し、お客さまにとって、より身近で価値ある存在であり続けることを目指していきます。その第一歩として、本日よりグループ会社であるアークランドサービスホールディングス株式会社（東京都千代田区）と連携し、ACPOを活用したキャンペーンを開催いたします。（注7）

NECはDXに関して、ビジネスモデル、テクノロジー、組織・人材の3軸で、戦略構想コンサルティングから実装に導くオファリングなど、End to Endのサービスを提供しています。さらに、従来型のSIerから「Value Driver」への進化を目指し、その価値創造モデルを「BluStellar」として体系整理しました。業種横断の先進的な知見と研ぎ澄まされた最先端テクノロジーによりビジネスモデルを変革し、社会課題とお客さまの経営課題を解決に導きます。

（注1）プレスリリース「アークランズ、共通会員プログラム『ACPO（アクポ）』を2026年4月に開始」（2025年10月15日） https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000174.000082655.html

（注2）プレスリリース「アークランドサカモト、ビバホームと合併し新商号「アークランズ」へ」（2022年8月31日） https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000082655.html

（注3）EC・通販統合ソリューション NeoSarf/DM https://jpn.nec.com/neosarf/dm/index.html

（注4）「BluStellar(ブルーステラ)」は実績に裏打ちされた業種横断の先進的な知見と長年の開発・運用で研ぎ澄まされたNECの最先端テクノロジーにより、ビジネスモデルの変革を実現し、社会課題とお客さまの経営課題を解決に導き、お客さまを未来へ導く価値創造モデルです。

https://jpn.nec.com/dx/index.html

（注5）「BluStellar Scenario」はお客さまの抱える課題を解決するための価値創造シナリオです。コンサル、製品・サービス、オファリング、インテグレーションを組み合わせて、お客さま価値を創出します。

（注6）CX（顧客体験）変革 https://jpn.nec.com/dx/suite/nec-customer-experience/scenario.html

（注7）「ビバムサシアプリ！かつや・からやまコラボキャンペーン」

専用ページ：https://musashi.vivahome.com/campaign/2026/106161/