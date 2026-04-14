発売から8年目！長きにわたりご愛顧いただいております！「パインアメサワー」お馴染みの「パインアメ」がお酒になって再登場！

三菱食品株式会社

三菱食品株式会社(東京都文京区)は、4月21日(火)よりパイン株式会社（大阪府大阪市）の「パインアメ」とコラボした「パインアメサワー」を全国の一部コンビニエンスストアなどで先行発売します。

大人の皆さまに「ワクワク感」や「懐かしさ」をお届けする「コラボチューハイシリーズ」より、幅広い年代に長年愛され続けている「パインアメ」とのコラボ商品「パインアメサワー」を発売します。

「パインアメ」は昭和26年当時、高級品であったパイナップル缶詰の味と形、美味しさをそのままキャンディとして再現し、幅広く生活者に楽しんでいただくために商品化されました。

発売から75年以上経った現在においても、ロングセラー商品のパインアメ。

パイン株式会社は、アメから派生した異業種とのコラボにも積極的に取り組んでいます。

パインアメサワーはご好評につき、今年で発売8年目を迎えます！

2019年に発売に至り、毎年夏季限定で発売しております。

＜味わいのこだわり＞

● 梅酒とパインアップル果汁で仕立てた味わい

味わいのベースとなるアルコールには和歌山県産南高梅を100％使用した本格梅酒を使用。

梅酒にパインアップル果汁を加える事でパインアメの甘酸っぱくてジューシーな味わいと味の立体感を再現しています。

● 2種類のパインアップルフレーバーを使用

パインアメの香りを再現する為2種類のフレーバーをブレンド。

１.『甘い香りがほのかに漂う熟成した香り』

２.『ヨーグルトに似た甘酸っぱい香り』

梅酒が持つ複雑な甘み・やさしい酸味と合わせる事で、パインアメのフルーティで芳醇な香りを再現しました。

＜商品概要＞

● 商品名 ： パインアメサワー

● 先行発売日 ： 2026年4月21日(火)

● アルコール度数 ： 4%

● 容量 ： 350ml

● 希望小売価格 ： OPEN

※全国発売は2026年6月9日（火）を予定しております。